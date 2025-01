Piráti: Stop nesmyslným poplatkům OSA, je to další útok na peněženky občanů

„OSA opět dokazuje, že její hlavní prioritou nejsou umělci, ale snaha si maximálně nahrabat. Poplatky za mobily jsou absurdní. Kolik lidí si, proboha, v době placených streamovacích služeb, stahuje do telefonu písničky nebo videa? Šéf OSA tvrdí, že poplatky, co chce od lidí vybírat, jsou za to, že si do telefonu kopírují nebo rozmnožují dílo někoho jiného pro svou osobní potřebu. Ale to je přece nesmysl. Je na čase sebrat odvahu a konečně říznout do ukončení této absurdní buzerace. Telefony lidi používají k práci, komunikaci a ano, i k zábavě. Ale vybírat poplatky s argumentem co kdyby náhodou… je vlastně presumpce viny a tvrzení, že prakticky každý uživatel mobilu krade. Je to naopak OSA, kdo se snaží nemorálně obohatit na úkor slušných lidí,” říká předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

„Boj proti těmhle nesmyslným poplatkům byl na začátku vzniku Pirátů. A fakt nechápu, že tyhle praktiky, které se jen snaží oškubat lidi, musíme řešit ještě teď. A to, že chce OSA navíc poplatky na lidi uplatnit i zpětně? Bizár," doplňuje ho Ivan Bartoš.

„Piráti jsou jedinou stranou, která systematicky bojuje proti těmto praktikám a chrání občany před nespravedlivými poplatky. A to jsme dělali ještě i ve vládě. Ale ve Sněmovně je 200 členů sněmovny, 196 je proti zrušení OSA, 4 Piráti jsou pro. Pro zrušení je nutná většina. V čem asi tak může být problém?," vypočítává a dodává, že jen co jsou Piráti z vlády, OSA vystrkuje růžky. „Nově si u soudu vyboxovali poplatky z mobilních telefonů. 270 milionů výpalné jen to fikne. Přitom mě v telefonu zabírají naprostou většinu paměti appky a rodinné fotky a videa. A tak to má většina lidí,” doplňuje Bartoš.

Česká pirátská strana má za sebou řadu konkrétních úspěchů v boji proti OSA a podobným organizacím. Drobní podnikatelé, jako jsou provozovatelé železářství, už nemusí platit poplatky za rádio nebo televizi, pokud nejsou využívány k zisku. Hudebníci hrající vlastní skladby nebo hudbu s uplynulým copyrightem již nemusejí předem hlásit své koncerty. Díky Pirátům se také podařilo zabránit vzniku dalších poplatkových organizací, které by chtěly vybírat poplatky například za náhledy článků na internetu.

„Já teda nevím, v jakém roce žije šéf OSA, ale my v roce 2025. A svět se za posledních 15 let dost změnil. Streamovací služby používá 2,8 milionů Čechů. Všichni tito lidi za jejich použití normálně legálně platí. Opravdu nevím, proč by tedy měli být zdaněni dodatečným poplatkem 90 Kč za telefon ještě podruhé. Piráti stojí na straně lidí, ne zákulisních hráčů,“ říká k aktuálnímu návrhu Jakub Michálek.

„Proto jsme se proti zavedení poplatku OSA za paměť v mobilu postavili. Ministr Baxa to ode mně dostal jak osobně ústně, tak na plénu veřejně, poslal jsem mu i písemně interpelaci. Jsme jediní, kdo proti téhle lobby soustavně bojuje,” dodává Michálek.

„Když čtu návrhy na další poplatky pro OSA, přijde mi to, jak kdybychom si tady prožívali Pratchettův cech zlodějů v reálném světě. Stejnou logikou, kterou používá OSA, by chovatel koní měl zaplatit silniční daň za každého koně na poli, protože i kůň může běhat po silnici. Teoreticky. Je fuk, že to bylo relevantní před 120 lety. To je totálně absurdní," uvádí Michal Bláha, místopředseda Pirátů s tím, že poplatky OSA jsou nejen zbytečné, ale také brzdí rozvoj technologií a poškozují spotřebitele. „Internet a digitální obsah jsou naší budoucností, a my nedovolíme, aby je tyto zastaralé systémy blokovaly,“ uzavírá.

Piráti budou i nadále pokračovat v boji za spravedlivý a moderní systém autorských práv, který bude podporovat umělce, aniž by nespravedlivě zatěžoval občany.