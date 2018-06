Piráti: Vláda vyškrtla z nominačního zákona dozorčí rady, navrhne ještě horší zákon než před volbami

Zásadní změnou je pouze vyškrtnutí zásad pro obsazování dozorčích rad, čímž ANO získá větší manévrovací prostor při vyjednávání podpory vlády od komunistů. Těm bude moci nabídnout lukrativní místa v dozorčích radách státních podniků. Nominační zákon měl právě tuto kritizovanou praxi trafik zrušit.

Návrh Pirátů je oproti návrhu vlády komplexní, jak vysvětluje Tomáš Martínek, předkladatel pirátské verze nominačního zákona: „Vláda z návrhu vyškrtla dozorčí rady státních podniků a vyhýbá se dalším prvkům, které jsme do naší verze zahrnuli. Náš požadavek byl, aby se úprava týkala vysílání zástupců do orgánů zdravotních pojišťoven. Stanoviska Výboru pro personální nominace by podle nás měla být závazná a vláda by se od nich nemohla odchýlit. Jmenování osoby, kterou výbor nedoporučil, by tak bylo neplatné. Funkční období výboru by bylo vázané na mandát vlády s důvěrou, na rozdíl od vládního návrhu, který počítá s fixním pětiletým obdobím. Také chceme zavést povinnost vlády předkládat vlastnickou politiku státu, tedy strategický dokument, který bude určovat prostředky a cíle při správě státních podniků. Na základě plnění a neplnění tohoto dokumentu budou moci být hodnoceni vysocí manažeři,“ naráží Tomáš Martínek na personální čistky vlády prováděné bez zdůvodnění.

Piráti svůj návrh precizovali s organizací Rekonstrukce státu, jejichž protikorupční zásady přitom podepsala většina poslanců ve Sněmovně. Vládní návrh podle Pirátů vůbec neřeší celou řadu problémů s vysokým potenciálem korupce. „Návrh jsme konzultovali s odborníky a možnosti připomínkovat využila i veřejnost. Vládní návrh je téměř totožný s tím z minulého volebního období, ba ještě horší. Trpí řadou nedostatků a lze ho označit jako bezzubý. Ale to je evidentně účelem vlády, která chce většinu ve Sněmovně i za cenu toho, co veřejně kritizuje,“ uzavřel téma předseda Pirátů Ivan Bartoš.

