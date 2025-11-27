Farský (STAN): Zjednoduší se přeshraniční přesuny vojenské techniky i personálu

27.11.2025 10:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k armádám zemí EU.

Farský (STAN): Zjednoduší se přeshraniční přesuny vojenské techniky i personálu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jan Farský

Evropská unie konečně činí konkrétní kroky, které dlouhodobě chyběly.

Vojenská mobilita je zásadní pro schopnost rychle reagovat na krizové situace a chránit naši bezpečnost. Bohužel jsme si plně uvědomili, jak důležité je mít flexibilní armády, až po ruské agresi na Ukrajinu. Evropa přitom není slabá, jen byla příliš dlouho fragmentovaná v její bezpečnostní politice. 

Díky návrhu nového balíčku se výrazně zjednoduší přeshraniční přesuny vojenské techniky i personálu, zlepší se koordinace mezi státy a posílí se ochrana klíčové infrastruktury. To vše je krokem k moderní, připravené a bezpečné Evropě.

Česká republika z toho rovněž získá: Naše dálnice, železnice a mosty středoevropského koridoru budou modernizovány a připraveny pro rychlé přesuny, což posílí nejen naši obranyschopnost, ale i celkovou logistickou infrastrukturu v ČR.

Mgr. Jan Farský

  • STAN
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Za zlatý záchod bych také život nenasadila. Konečná k Ukrajině
Špiclování přes Chat Control. Rada EU ho schválila
Unikl záznam jednání o Turkovi. A obrázek Petra Pavla
„Jedou propagandu.“ Holec se nediví, že politici do médií nepáchnou

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

STAN , Farský

autor: PV

Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Budete prověřovat všechny, kdo nebudou s vámi za jedno?

Co Vám říká nezávislost? Nebo vy v ní v tomto státě nevěříte? Viz to, že si chcete posvítit na ty, co prověřují kampaně, Okamura si zas chtěl posvítit na šéfa policie…

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Potravinám zvyšujícím váš biologický věk se obloukem vyhnětePotravinám zvyšujícím váš biologický věk se obloukem vyhněte Horoskop na prosinec 2025Horoskop na prosinec 2025

Diskuse obsahuje 31 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Senátor Canov: Krok, který má potenciál rozmetat na padrť ODS a celé Spolu

14:02 Senátor Canov: Krok, který má potenciál rozmetat na padrť ODS a celé Spolu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odchodu Martina Kuby z ODS.