Farský (STAN): Zjednoduší se přeshraniční přesuny vojenské techniky i personálu

Evropská unie konečně činí konkrétní kroky, které dlouhodobě chyběly.
Vojenská mobilita je zásadní pro schopnost rychle reagovat na krizové situace a chránit naši bezpečnost. Bohužel jsme si plně uvědomili, jak důležité je mít flexibilní armády, až po ruské agresi na Ukrajinu. Evropa přitom není slabá, jen byla příliš dlouho fragmentovaná v její bezpečnostní politice.
Díky návrhu nového balíčku se výrazně zjednoduší přeshraniční přesuny vojenské techniky i personálu, zlepší se koordinace mezi státy a posílí se ochrana klíčové infrastruktury. To vše je krokem k moderní, připravené a bezpečné Evropě.
Česká republika z toho rovněž získá: Naše dálnice, železnice a mosty středoevropského koridoru budou modernizovány a připraveny pro rychlé přesuny, což posílí nejen naši obranyschopnost, ale i celkovou logistickou infrastrukturu v ČR.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV