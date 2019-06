Piráti navrhnou Sněmovně zastavení nelegálních dotací předsedovi vlády

Podobu usnesení dnes Piráti debatovali na společné schůzce předsedů sněmovních stran. Piráti zároveň požadují po premiérovi informaci o tom, kolik peněz Agrofert od státu dostal na dotacích, veřejné podpoře, veřejných zakázkách a investičních pobídkách.

Česká pirátská strana předložila již celou řadu důkazů, že český zákon o střetu zájmů je porušován, což naposledny doložila i předběžná auditní zpráva Evropské komise. Naproti tomu Andrej Babiš na pirátskou žádost nezveřejnil ani jeden nezávislý odborný názor, který by konstatoval, že české a evropské předpisy ke střetu zájmů dodržuje.

Minulý týden Piráti iniciovali setkání předsedů parlamentních stran ohledně dalšího postupu ve věci střetu zájmů premiéra Andreje Babiše a nyní dále postupují podle dohodnutého scénáře. „České úřady již téměř rok upozorňujeme na správný výklad českých a evropských předpisů ke střetu zájmů a jejich ignorace zákonů způsobila prohlubující se škody a mezinárodní ostudu. Cílem je proto na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny prosadit usnesení, které přeruší nezákonné vyplácení dotací. Pokud by Piráti již téměř před rokem neupozornili na přetrvávající střet zájmů Andreje Babiše, tak by toto systematické zneužívání moci zůstalo skryté před veřejností a celková škoda by mohla být potenciálně ještě větší. Pokládám za absurdní, aby ministerstva na jedné straně tolerovala neoprávněné čerpání veřejných prostředků společnostmi z koncernu Agrofert a na straně druhé odmítala adekvátně zvýšit platy učitelům či složitě hledala podporu sociálním službám,” komentuje situaci předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Odpověď České republiky na auditní zjištění musí být zpracována nezávisle a transparentně, protože jde o peníze daňových poplatníků, které chceme chránit do poslední koruny. Místo toho premiér Babiš dopředu avizuje, že zajistí, aby náš stát ve věci, která se ho týká, všechno odmítl. Takový přístup považuji za alarmující. Andrej Babiš selhal v boji proti korupci, když sám byl obviněn z dotačního podvodu a nyní dalšího nelegálního čerpání stomilionových dotací. Je to on, kdo má máslo na hlavě, nikoliv profesionální auditoři z Evropské komise a nejvyšší státní zástupce,” dodal předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

autor: PV