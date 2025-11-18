Štěpánek (Trikolora): Hradní šašek versus učitelka aneb Když dva dělají totéž

19.11.2025 12:12 | Monitoring

V Kyjevě, do kterého hradní šašek aktuálně poslal vojenskou hudbu v parádních uniformách, se „válčí“ úplně stejně...

Štěpánek (Trikolora): Hradní šašek versus učitelka aneb Když dva dělají totéž
Foto: Hans Štembera
Popisek: První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek

... jako se v něm „válčilo“ v době, kdy učitelka Martina Bednářová v hodině slohu dětem říkala, že se v Kyjevě neválčí, a říkala jim to proto, aby byly kritické při přijímání informací a ověřovaly si je z různých zdrojů.

Paní učitelka za to přišla o práci, stanula před soudem a po inscenovaném soudním procesu, jak vystřiženém z nejhlubších časů totality, vyfasovala trest.

Hradní šašek za to sklízí obdiv nepřemýšlejících ovcí a v ten samý čas blokuje vytvoření nové vlády.

Mgr. Petr Štěpánek

  • Trikolora
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Štěpánek (Trikolora): Nejtrapnější státní svátek? 17. listopad!
Štěpánek (Trikolora): Odpovíte, oni poděkují a stejně z toho skoro nic nezveřejní
Štěpánek (Trikolora): Chudí duchem nevědí, co činí
Štěpánek (Trikolora): Lháři, demagogové a gauneři si hrají na morální majáky

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Štěpánek

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Štěpánek , Ukrajina , trikolora

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Válčí se nyní v Kyjevě stejně jako v době vyjádření paní učitelky Bednářové?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

Peníze z EU

Přečetl jsem si zde váš zajímavý komentář k čerpání peněz z EU a zeptám se trochu jinak, proč vůbec EU dává peníze za projekty, jako jsou třeba vámi zmiňované rozhledny nebo i třeba na cesty, co končí uprostřed pole? Přeci jen jde o peníze nás všech, neměla by být EU důslednější v tom, komu a na co ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Diskuse obsahuje 8 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

David (SPD): Orbán hovoří o snaze vyléčit alkoholika vodkou

13:09 David (SPD): Orbán hovoří o snaze vyléčit alkoholika vodkou

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k další fianční podpoře Ukrajiny