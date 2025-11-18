... jako se v něm „válčilo“ v době, kdy učitelka Martina Bednářová v hodině slohu dětem říkala, že se v Kyjevě neválčí, a říkala jim to proto, aby byly kritické při přijímání informací a ověřovaly si je z různých zdrojů.
Paní učitelka za to přišla o práci, stanula před soudem a po inscenovaném soudním procesu, jak vystřiženém z nejhlubších časů totality, vyfasovala trest.
Hradní šašek za to sklízí obdiv nepřemýšlejících ovcí a v ten samý čas blokuje vytvoření nové vlády.
Mgr. Petr Štěpánek
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Štěpánek
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
