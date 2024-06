Piráti oslavili 15. narozeniny zahájením kampaně do krajských voleb

Piráti hodlají v řadě krajů navázat na dosavadní práci, chtějí se zaměřit například na digitalizaci, inovace a další rozvoj, dostupnost lékařů a dalších veřejných služeb, kvalitní síť silnic a dálnic, kvalitní školství a ochranu přírody. Start kampaně Piráti naplánovali v termínu oslavy patnáctého výročí založení strany.

„Je to 15 let, co je Česká pirátská strana součástí politické mapy. Patnáct let, které uplynuly jako voda a během kterých se změnilo mnohé. Několik věcí ale zůstává celých těch patnáct let pevně na svém místě. Jsme reální lidé, ne marketingový produkt. Vnímáme potřeby a specifika naší země, občanů a jednotlivých regionů. Nestojí za námi žádní šíbři. Politiku děláme a vždycky dělat budeme pro lidi. Nabízíme alternativu kraje bez korupce, politických trafik a klientelismu,“ uvedl akci předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„V současnosti máme jako Piráti takřka stovku krajských zastupitelek a zastupitelů, jsme ve vedení 9 krajů a v Praze. Digitalizujeme úřady, podporujeme lokální podnikání a rozvoj jednotlivých regionů. Přicházíme s inovativními přístupy a moderními technologiemi, strategicky plánujeme rozvoj infrastruktury, chráníme životní prostředí, bráníme lidská práva a podporujeme kulturu a kreativní průmysly. Pomáháme těm, kteří to potřebují a s odvážnou vizí do budoucna tvoříme kraje moderní a otevřené. A tak to chceme dělat i dál,“ popsal Bartoš.

Následně se představili pirátští lídři a lídryně kandidátek z třinácti krajů. Popsali svoje vize, proč jdou do voleb a čeho by si přáli ve svém regionu dosáhnout.

„Za čtyři roky našeho působení na kraji jsme dokázali, že v kraji vládnout umíme, prosadili spoustu smysluplných věcí, spustili jsme rozklikávací online rozpočet Plzeňského kraje, zavádíme on-line platební systém pro veškeré obecní poplatky a služby napříč krajem a v krajských nemocnicích využíváme virtuální realitu pro lepší pooperační rehabilitaci pacientů. Našimi prioritami pro další období je pokračování v digitalizaci, hledání nových možností pro inovace a rozvoj i další posílení transparentnosti a otevřeného dialogu s veřejností. Piráty nenajdete v lobbistických saloncích a ani v komunikaci přes šifrované telefony. Piráty najdete mezi lidmi,“ vyjmenoval Rudolf Špoták, současný hejtman a pirátský lídr Plzeňského kraje pro letošní volby.

„V krajských volbách budou všechny politické strany slibovat to samé, rozdíl je v tom, že my sliby plníme. Před čtyřmi lety jsme slíbili transparentnější kraj. A dokázali jsme to. Z desátého místa nezávislého žebříčku hodnocení transparentnosti jsme se posunuli rovnou na první. Vypověděli jsme smlouvy 'Klubu vyvolených firem' a ušetříme 400 milionů korun na údržbě silnic. Slíbila jsem, že kulturní politiku otevřu lidem a dotace v kultuře budou rozdělovány spravedlivě. I to se povedlo, ve spolupráci s veřejností vznikla vůbec první krajská kulturní strategie. I teď chceme kraj bez vlivu kmotrů a papláškých manýrů. Chceme jeho spravedlivý a udržitelný rozvoj, aby se lidem v kraji žilo lépe,“ uvedla Lucie Cirkva Chocholová, kandidátka na hejtmanku Středočeského kraje.

„Olomoucký kraj trápí korupce. Už když jsme před čtyřmi lety na kraj nastupovali, chtěli jsme tyhle praktiky, které tu léta panovaly, vymýtit. A řada věcí se již podařila. Když vylezly ven Faltýnkovy deníčky, naše tehdejší radní Zdeňka Dvořáková Kocourková zadala forenzní audit, který odhalil nedostatky. Zasadili jsme se o větší transparentnost a otevřenost a obrátili se na policii. A stejně ještě další dva roky trvalo, než se korupční síť podařilo rozbít. Když se objevila kauza Autostráda a šmelení silnic, od začátku jsme tlačili na odstoupení všech dotčených a na výměnu ve vedení resortů. A dál tlačíme na to, aby byl nad vším větší dohled a sjednala se náprava,“ vyjmenoval některé úspěchy a činnost Pirátů v Olomouckém kraji současný radní pro oblast životního prostředí, odpadů a zemědělství Martin Šmída. „Lidi v Olomouckém kraji si zaslouží žít v prostředí, kde se nekrade, nic neschovává a peníze se nerozdělují podle politické příslušnosti nebo zákulisních hráčů. Kraj prostě musí být transparentní, nechat stranou papalášské manýry a šmeliny, dobře hospodařit a pomáhat tam, kde je to potřeba. Jsem proto fakt rád, že teď do toho v Olomouckém kraji jdeme s lidmi, kteří politiku skutečně dělají bez korupce a postranních úmyslů. Že do toho jdeme bez korupce a pro lidi společně s lokálními hnutími ProOlomouc, Společně pro Přerov a Naše Litovelsko a s podporou nezávislých osobností z regionů,“ dodal lídr Martin Šmída.

„Téměř čtyři roky v opozičních lavicích nám v Jihočeském kraji ukázaly jasná témata, na která se chceme zaměřit. Řada Jihočechů nyní nemá přístup k základní zubní péči, mnoho lidí dojíždí za zubaři do Prahy, chybí pediatři, praktici, ale i psychiatři. Jihočeši chtějí mít tyto služby dostupné a my to můžeme změnit. Naší velkou prioritou je také ochrana jihočeské přírody. Nedopustíme, privatizaci celého Lipna developerům. Chceme, aby se náš kraj rozvíjel a k tomu je nutná i kvalitní síť silnic, dálnic, obchvatů a také pohodlná místní i mezinárodní vlaková spojení. Zároveň dlouhodobě voláme po tom, aby konečně vznikl funkční Integrovaný systém dopravy. Právě proto chceme dál pracovat pro náš kraj tak, aby se v něm dobře žilo – bez korupce, bez kmotrů, pro Jihočechy“ uvedl Josef Soumar, krajský zastupitel, místostarosta města Písku a lídr Pirátů v Jihočeském kraji.

„V uplynulých čtyřech letech se nám podařilo nastartovat Vysočinu díky naší energii i díky evropským fondům, v jejichž čerpání jsme republikové jedničky! Opravujeme silnice, aktuálně budujeme například obchvat Jihlavy, vracíme vodu do krajiny i vodovodů a rozvíjíme naši energetickou soběstačnost s pomocí obnovitelných zdrojů. Vytvořili jsme také více než tisíc nových míst na středních školách, aby naše děti mohly studovat obor podle své volby. A umíme toho ještě víc. V příštím období se zaměříme na dostupnost dalších služeb, například zdravotní péče nebo podporu rozvoje technologických firem, aby na Vysočině vznikalo více lépe placených pracovních míst. Já jsem Hanka Hajnová a s Piráty nabíjíme Vysočinu čistou energií,“ nastínila práci Pirátů a vizi do budoucna lídryně Pirátů na Vysočině Hana Hajnová.

„Do tohoto projevu nemůžu nacpat všechno, co se musí v Ústeckém kraji změnit, ale zároveň je možné to tímto slovem vyjádřit – všechno,“ uvedl kandidát na hejtmana Vít Rous. „Ústecký kraj je pro zbytek Česka tak akorát něco, co se dá využít, vytěžit a odložit. Lidi utíkají jinam a nemůžeme se tomu divit, když chtějí nějakou budoucnost. Kupní síla, průměrný věk dožití, stav životního prostředí, vzdělanost, v tom všem jsme na dně. A pak se ukazuje prstem, že jsou u nás přece ty problémy, sociální, ekologické a jiné. Ale aby se to systematicky řešilo, to ne. A lidem nezbývá než skákat na lep populistům a extrémistům, kteří za celou dobu pro lidi nic neudělali nebo rozkradli fondy z Evropy i peníze z Prahy. A my Piráti jsme tady od toho, abychom tam udělali vítr a rozstřelili tenhle systém, nebo skončíme jako rezervace lidí topících se ve svých problémech,“ upřesnil svou vizi Rous.

„Jedno ze sedmi dětí se potýká s psychickými potížemi, devět z deseti seniorů chce dožít doma. V Jihomoravském kraji pro nás tohle nejsou jenom statistiky. Jsou to skutečné příběhy lidí, kteří potřebují pomoct, podpořit. Jsou to přání obyvatel, kterým dáváme pozornost. Na jihu Moravy děláme politiku tak, aby rodiny mohly zůstat spolu. A budeme v tom pokračovat. Chci dále rozvíjet služby v oblasti péče o duševní zdraví, podporovat využívání moderních a asistivních technologií v péčových službách pro bezpečnější život lidí a další navyšování financí pro sociální oblast,“ řekla ve svém zahajovacím projevu Jana Holomčík Leitnerová s tím, že právě ona chce být první pirátskou jihomoravskou hejtmankou.

„Za čtyři roky ve vedení Libereckého kraje jsme dokázali program přetavit v činy. Naplno šlapeme do zajištění energetické soběstačnosti s důrazem na obnovitelné zdroje. Digitalizujeme. Rozjeli jsme důležité investice nejen do zdravotnictví, ale i do školství a sociálních služeb. Není to jen o mě. Do voleb vedu zkušený tým. Chceme, aby kraj byl otevřený, jeho rozvoj udržitelný, nasazovala se chytrá řešení. A hlavně, aby rozpočet kraje a dotace nebyly černá skříňka, do které vidí jen vyvolení,“ řekl Zbyněk Miklík, pirátský kandidát na hejtmana Libereckého kraje.

„Zlínský kraj stárne a trpí úbytkem obyvatel. Mladí tady nemají příležitosti a odchází za lepším jinam, domovům pro seniory chybí lůžka a problémy s bydlením snad ani nemusím zmiňovat. Tyto problémy si plně uvědomujeme a už nyní pracujeme na lepší budoucnosti pro Zlínský kraj,“ nastínila problémy svého regionu Hana Ančincová, současná radní a lídryně Pirátů ve Zlínském kraji. „Jako současné vedení kraje investujeme nejvíc v historii celého kraje do spolupráce s univerzitou a rozvojovou agenturou přilákáme nové investory. Ti vytvoří pracovní místa s nadprůměrnými mzdami a vysokou přidanou hodnotou, aby mladí lidé viděli svůj budoucí domov právě zde, ve Zlínském kraji. Naším cílem je také zajistit dostupné bydlení pro všechny a rozšířit nabídku kvalitních zdravotnických služeb. Začínáme vytvářet fond na podporu obecního bydlení a navyšujeme poprvé po 15 letech kapacity v domovech pro seniory a investujeme do terénních služeb, aby každý, kdo potřebuje pomoc, ji mohl dostat přímo u sebe doma. Jsme odhodláni udělat ze Zlínského kraje místo, kde se dobře žije, kde se lidé cítí bezpečně a mají k dispozici kvalitní služby. Piráti ve Zlínském kraji jsou připraveni tvořit lepší budoucnost pro všechny,“ dodala Ančincová.

Svou práci na kraji vyhodnotil také pirátský radní Pavel Bulíček. „Královéhradecký kraj i díky Pirátům rekordně investuje do zdravotnictví, sociálních služeb nebo škol. Pracujeme také na tom, aby starší budovy byly energeticky co nejúspornější. Zároveň jsme spustili mezinárodně oceňovaný krajský datový portál. Na jednom místě v přehledných grafech a mapách najdete relevantní data o pracovním trhu, zdravotnictví či dopravě, a to ze zdrojů samotného úřadu i dalších institucí. Portál slouží například podnikatelům, studentům i občanům. V dalších letech hodláme pokračovat v miliardových investicích do nemocnic, silnic a dalšího krajského majetku,“ vysvětlil pirátský kandidát na hejtmana.

„Mojí prioritou je zapojení lidí do rozvoje kraje. Chci zefektivnit nakládání s krajskými financemi a navázat na podporu kulturního a kreativního průmyslu v regionu – průmyslu s přidanou hodnotou. Dále podporovat vzdělávání, rozvoj a inovaci lázeňství a ochranu přírody. Udělám maximum pro návrat obyvatel do Karlovarského kraje a zvýšení jejich sebedůvěry. Karlovarský kraj je mnohem lepší, než si myslíte! Naše práce je vidět a budeme v ní pokračovat!“ okomentovala svou vizi lídryně Karlovarského kraje Markéta Monsportová.

„Věděli jste, že podle průzkumu si až 80 % lidí v Pardubickém kraji myslí, že se kraj nikam neposouvá? Že je situace stále stejná a nemalá část lidí si dokonce myslí, že to jde s naším krajem z kopce? Mě to po téměř čtyřech letech v opozici bohužel nepřekvapuje. Už roky totiž vidíme ucpané a rozbité silnice, dlouhodobě neřešené problémy v nemocnicích a nedostatek míst na středních školách,“ uvedl pirátský lídr Daniel Lebduška s tím, že tyto problémy v kraji dlouhodobě nikdo neřeší. „Je nutné nastartovat změny k lepšímu. Vyřešit situaci v krajské dopravě, zdravotnictví a na středních školách. Změny, co přinesou více digitalizace, méně byrokracie a žádnou korupci. V cestě stojí pouze současná koalice v čele s hejtmanem Netolickým,“ řekl Lebduška.

Lídryní Pirátů v Moravskoslezském kraji bude bojovnice za lepší život v uhelných regionech Zuzana Klusová. „Už 12 let stojím nekompromisně proti klientelismu a prosazuji, aby evropské miliardy určené na proměnu našeho uhelného kraje řešily skutečné problémy skutečných lidí v Karviné, Opavě, Ostravě i Krnově,“ popsala Zuzana Klusová. „Investujme do lidí víc než do betonu a udržme v kraji ty nejlepší. Chceme kraj zrychlit, abyste se rychle a pohodlně dopravili, kam potřebujete, abyste i v té nejzapadlejší vsi na Osoblažsku měli rychlý internet a mohli pracovat z domu pro kohokoliv ve světě. Postaráme se, abyste nemuseli čekat ve frontě na úřadech ani u lékařů a abychom měli kvalitní a rozmanité školství, které vašim dětem dá tu nejlepší šanci uspět. Pak tento nádherný kraj už nikdo nebude muset opouštět. A navíc s Piráty máte jistotu, že nebudete mít hejtmanku odsouzenou za korupci ani kumulující hned tři veřejné placené funkce, jako jsme tomu byli svědky u hnutí ANO,“ popsala svou vizi Klusová.