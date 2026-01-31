Piráti přicházejí s akceleračními zónami

31.01.2026 12:06 | Monitoring
autor: PV

Akcelerační zóny, které umožní rychlejší výstavbu tam, kde je urbanisticky vhodná.

Piráti přicházejí s akceleračními zónami
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Pirátská vlajka

Vláda tvrdí, že krizi bydlení vyřeší jediné: stavět. Všude a za každou cenu. Piráti ale upozorňují, že samotná výstavba bez jasných pravidel dostupnosti problém nevyřeší. Proto předkládají konkrétní řešení – akcelerační zóny, které umožní rychlejší výstavbu tam, kde je urbanisticky vhodná, a zároveň zajistí, že nové byty budou sloužit lidem, ne spekulantům.

„Neplatí jednoduché rovnítko, že čím víc bytů, tím nižší ceny. Pokud stát rezignuje na dostupnost bydlení, může se snadno stát, že vzniknou další drahé byty, které skončí prázdné. A to krizi neřeší,“ upozorňuje poslankyně a architektka Veronika Kovářová.

Pirátský návrh zavádí akcelerační zóny jako nástroj, který výrazně zkrátí dobu přípravy nových čtvrtí. Zatímco dnes celý proces plánování, povolování a výstavby běžně trvá až 12 let, v akceleračních zónách by se mohl zkrátit na zhruba 3,5 roku.

Klíčové ale je, že zrychlení nepůjde na úkor veřejného zájmu. Akcelerační zóny mají být vymezeny tam, kde je výstavba vhodná z hlediska územního plánování, infrastruktury i života obcí. Součástí má být také motivační prostředí, aby se vyplatilo skutečně stavět bydlení – a naopak se přestalo vyplácet držet zastavitelné pozemky ladem jen kvůli spekulacím.

„Vítáme, že vláda označuje bydlení za veřejný zájem. Zásadní problém je ale v tom, že vládní návrh veřejný zájem omezuje jen na rozsah výstavby, nikoli na její výsledek. Veřejným zájmem by mělo být hlavně to, aby bydlení bylo dostupné pro lidi,” doplňuje Kovářová. „Proto s Piráty prosazujeme, aby součástí větších projektů byl i podíl dostupných a sociálních bytů. Inspirací jsou pro nás modely, které fungují i v zahraničí, kde se běžně kombinuje rychlá výstavba s jasnými pravidly pro dostupné bydlení,” dodává Kovářová.

Piráti dlouhodobě upozorňují, že řešení bytové krize stojí na dvou pilířích. Prvním je právě chytrá a rychlá výstavba – k tomu slouží akcelerační zóny. Druhým pilířem je prevence ztráty bydlení a využití bytů, které dnes zůstávají prázdné. „I proto jsme s Piráty nachystali a prosadili zákon o podpoře bydlení, který má pomoct lidem udržet si domov. Ten začal platit letos a dokonce získal prestižní mezinárodní ocenění za inovativní a funkční řešení bydlení, které mají reálný dopad na život lidí. Poprvé v historii tato cena míří do Česka. A co na to nová vláda? Mluví o tom, že chce tento zákon měnit – a přitom ho ani pořádně nezačala uvádět do praxe. To je prostě špatně,” doplnil Ivan Bartoš, který původní zákon o podpoře bydlení na MMR připravil.

„Musíme prostě stavět víc a rychleji, ale zároveň zabránit tomu, aby se lidi propadli až na samé dno než jim pomůžeme. Naše návrhy a oba pilíře krizi bydlení řeší, stačí, aby je koalice neblokovala,“ uzavírá Bartoš.

Článek obsahuje štítky

energie , legislativa , piráti , akcelerační zóny

Vaši partneři

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

