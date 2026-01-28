Piráti s celou opozicí sbírají podpisy pro nedůvěru vládě

„To, že ministr vydírá prezidenta republiky a premiér k tomu mlčí, jen znovu ukazuje, proč tato vláda nemá naši důvěru,” uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Opoziční strany chtějí ještě dnes sesbírat podpisy potřebné ke svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě.
Piráti včera zároveň symbolicky vyjádřili podporu prezidentovi republiky – poslanci a poslankyně přišli do Sněmovny ve flanelových košilích. „Je důležité, aby celá republika viděla, že v této mimořádné situaci stojíme za prezidentem,“ vysvětlil Hřib.
„Kdyby nešlo o naši zemi, byla by to fraška, kterou by ani nikdo nechtěl natočit. Ale my v tom žijeme. Pubertální fracek dupe nožičkou, že chce být ministrem a chce a chce, jeho chůva vydírá prezidenta přes SMSky i veřejně přes média, a slabošský premiér se připravuje, že to prostě vysedí. Pokud má premiér alespoň elementární zbytky páteře, musí okamžitě odvolat ministra Macinku. Člověk, který vydírá prezidenta, nemá na ministerstvu co dělat!,” dodal Hřib.
„Přestaňte se chovat jako srab, který si proto, aby si zachránil vlastní krk a nebyl vydaný k soudu, nechá líbit cokoli. Jste premiér téhle země. Měl byste konečně začít jednat v zájmu Česka a všech občanů,” vyzval Hřib premiéra Babiše.
Termín mimořádné schůze k vyslovení nedůvěry vládě vyhlásí po sesbírání a předání potřebných podpisů předseda Poslanecké sněmovny Okamura.
