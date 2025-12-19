Piráti v lednu rozhodnou o svém vedení

19.12.2025 17:17 | Monitoring
autor: PV

Piráti si zvolí nové vedení. Ve vnitrostranických volbách se proti sobě postaví zkušení lídři, výrazné parlamentní tváře i zástupci nastupující generace.

Piráti v lednu rozhodnou o svém vedení
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Pirátská vlajka

Zdeněk Hřib bude obhajovat post předsedy strany. Spolu s ním na předsedu kandiduje i David Witosz, komunální politik z Ostravy. Celostátní pirátské fórum proběhne 17. ledna 2026 v Prachaticích v Kongresovém centru Prachatice od 9:00 do 18:00.

Na předsedu Pirátů kandidují:

Zdeněk Hřib
Stávající předseda Pirátů a lídr podzimní sněmovní kampaně. V dalším období chce pirátský úspěch zopakovat i v komunálních volbách.

David Witosz
Dlouholetý komunální politik z Ostravy. Ve své kandidatuře klade důraz na posílení komunální politiky, práci „odspodu“ a schopnost strany mluvit s lidmi mimo velká města.

Kandidáti a kandidátky na místopředsedy:

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

95%
3%
2%
hlasovalo: 3289 lidí

Olga Richterová
Předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů a jedna z nejviditelnějších tváří strany. Zdůrazňuje propojení práce poslanců a vedení strany, aby se politické výsledky co nejvíce promítaly do života lidí v regionech. Do kandidatury přináší zkušenost z vrcholové politiky.

Kateřina Stojanová
Poslankyně za Ústecký kraj a zástupkyně mladší generace Pirátů. Do vedení chce přinést energii, organizační schopnosti a důraz na soudržnost strany v době rostoucí polarizace. Akcentuje témata dostupného bydlení, ekonomických jistot a otevřené, ale sebevědomé pirátské politiky.

Martin „Punkie“ Šmída
Poslanec, zkušený člen republikového předsednictva, který má za sebou i zkušenost z vedení Olomouckého kraje. Dlouhodobě se věnuje komunální politice, otázkám ochrany životního prostředí a zemědělství.

Jiří Hlavenka
Podnikatel, inovátor a dlouholetý Pirát se zkušeností z vedení Jihomoravského kraje. Do předsednictva chce přinést zkušenosti z vedení a budování úspěšného byznysu.

Zacharias Samuel Fischer
Dvaadvacetiletý student politologie a aktivní Pirát z Ostravy. Kandidaturu staví na generační obměně a větším zapojení mladých lidí do vedení strany.

Více informací k Celostátnímu pirátskému fóru najdete ZDE.

Česká pirátská strana

  • Piráti
  • Internet je naše moře!
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Bartoš (Piráti): Budou z dnešních mladých Babišovi bezdomovci?
Gregorová (Piráti): Poslanci finálně schválili konec dovozu ruského plynu
Sucharda Šípová (Piráti): Migrační pakt zajišťuje návrat nelegálních migrantů
Hřib (Piráti): Budeme jednotlivé kroky vlády důsledně kontrolovat a upozorňovat na střety zájmů

Zdroje:

https://cf2026.pirati.cz/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

piráti , volby

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Obhájí Zdeněk Hřib v lednových volbách post předsedy strany?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Občanství politiků

Také si myslím, že by ministr a nejen on, ale všichni politici, co zde chtějí kandidovat měli mít české občanství. Navrhnete to tedy dát do Ústavy? Pokud vím, nyní musí mít české občanství snad jen prezident nebo ani ten ne? A souhlasíte se mnou, že by se to mělo týkat všech politiků, i třeba těch k...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

V určitém věku riziko rakoviny přirozeně klesáV určitém věku riziko rakoviny přirozeně klesá Velmi častou masturbací se muži chrání před rakovinou prostatyVelmi častou masturbací se muži chrání před rakovinou prostaty

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Piráti v lednu rozhodnou o svém vedení

17:17 Piráti v lednu rozhodnou o svém vedení

Piráti si zvolí nové vedení. Ve vnitrostranických volbách se proti sobě postaví zkušení lídři, výraz…