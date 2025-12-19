Piráti v lednu rozhodnou o svém vedení

Zdeněk Hřib bude obhajovat post předsedy strany. Spolu s ním na předsedu kandiduje i David Witosz, komunální politik z Ostravy. Celostátní pirátské fórum proběhne 17. ledna 2026 v Prachaticích v Kongresovém centru Prachatice od 9:00 do 18:00.
Na předsedu Pirátů kandidují:
Zdeněk Hřib
Stávající předseda Pirátů a lídr podzimní sněmovní kampaně. V dalším období chce pirátský úspěch zopakovat i v komunálních volbách.
David Witosz
Dlouholetý komunální politik z Ostravy. Ve své kandidatuře klade důraz na posílení komunální politiky, práci „odspodu“ a schopnost strany mluvit s lidmi mimo velká města.
Kandidáti a kandidátky na místopředsedy:
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Olga Richterová
Předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů a jedna z nejviditelnějších tváří strany. Zdůrazňuje propojení práce poslanců a vedení strany, aby se politické výsledky co nejvíce promítaly do života lidí v regionech. Do kandidatury přináší zkušenost z vrcholové politiky.
Kateřina Stojanová
Poslankyně za Ústecký kraj a zástupkyně mladší generace Pirátů. Do vedení chce přinést energii, organizační schopnosti a důraz na soudržnost strany v době rostoucí polarizace. Akcentuje témata dostupného bydlení, ekonomických jistot a otevřené, ale sebevědomé pirátské politiky.
Martin „Punkie“ Šmída
Poslanec, zkušený člen republikového předsednictva, který má za sebou i zkušenost z vedení Olomouckého kraje. Dlouhodobě se věnuje komunální politice, otázkám ochrany životního prostředí a zemědělství.
Jiří Hlavenka
Podnikatel, inovátor a dlouholetý Pirát se zkušeností z vedení Jihomoravského kraje. Do předsednictva chce přinést zkušenosti z vedení a budování úspěšného byznysu.
Zacharias Samuel Fischer
Dvaadvacetiletý student politologie a aktivní Pirát z Ostravy. Kandidaturu staví na generační obměně a větším zapojení mladých lidí do vedení strany.
Více informací k Celostátnímu pirátskému fóru najdete ZDE.
Česká pirátská strana
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.