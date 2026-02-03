Urbanová (STAN): Mohli byste Rajchlovi říct, ať nedělní demonstranty neoznačuje za kolaboranty

K tomu, co padlo na tiskovce ANO, že se teď nebudou bavit s ODS: ano, nikdo vás a tím i vaše voliče nemá označovat za svoloč. Věřila bych vám to víc, kdybyste vy sami šli za svýma koaličníma partnerama a řekli třebas takovýmu panu Rajchlovi, ať nedělní demonstranty neoznačuje za kolaboranty, ať neposílá političky s označením “stíhačky” na Ukrajinu, neříkal, že by jiná politička potřebovala proplesknout a jiní partneři nás nenálepkovali za mafiány, neomarxisty a tak dále.
Bavit se se mnou za to, že měřim stejnym metrem, nemusíte. Ale mít odvahu to těm svejm výše zmíněnejm parťákům taky říct, to by byla věc!
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.