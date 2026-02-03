Urbanová (STAN): Mohli byste Rajchlovi říct, ať nedělní demonstranty neoznačuje za kolaboranty

03.02.2026 14:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k atmosféře mezi parlamentními stranami.

Urbanová (STAN): Mohli byste Rajchlovi říct, ať nedělní demonstranty neoznačuje za kolaboranty
Foto: Starostove-nezavisli.cz
Popisek: Barbora Urbanová

K tomu, co padlo na tiskovce ANO, že se teď nebudou bavit s ODS: ano, nikdo vás a tím i vaše voliče nemá označovat za svoloč. Věřila bych vám to víc, kdybyste vy sami šli za svýma koaličníma partnerama a řekli třebas takovýmu panu Rajchlovi, ať nedělní demonstranty neoznačuje za kolaboranty, ať neposílá političky s označením “stíhačky” na Ukrajinu, neříkal, že by jiná politička potřebovala proplesknout a jiní partneři nás nenálepkovali za mafiány, neomarxisty a tak dále.

Bavit se se mnou za to, že měřim stejnym metrem, nemusíte. Ale mít odvahu to těm svejm výše zmíněnejm parťákům taky říct, to by byla věc!

Ing. Barbora Urbanová

  • STAN
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Od Havla po Pavla – život ve lži.“ Autor knihy napaden, nyní promlouvá
Aféra v Maďarsku: Na Ukrajině padl násilím odvedený Maďar
ČPZP: Prevencí, očkováním a zdravým životním stylem proti rakovině
Vladimír Ustyanovič: Panika protokoláře Koláře

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

STAN , Urbanová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Stala se z politiky jen estráda?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Zde ale přeci nešlo o soukromé SMS

Macinka je přeci psal jako ministr prezidentovi, nikoliv jako soukromá osoba, takže podle mě zveřejněním SMS k porušení zákona nedošlo. Ostatně podle vás by bylo lepší, kdyby prezident obvinil Macinku z vydírání bez důkazů? Podle mě je dobře, že se alespoň v tomto případě jedná transparentně. Kéž by...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Většina lidí skládá nádobí do myčky špatněVětšina lidí skládá nádobí do myčky špatně S věkem se mění naše představa erotikyS věkem se mění naše představa erotiky

Diskuse obsahuje 16 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Mladá nejsi. hezká nejsi. chytrá už vůbec ne,, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusedeep purple , 03.02.2026 14:11:39
tak ses dala na politiku ke stánkařům.

|  6 |  0

Další články z rubriky

Kupka (ODS): Babišova vláda - hazard s ekonomickou budoucností České republiky

15:05 Kupka (ODS): Babišova vláda - hazard s ekonomickou budoucností České republiky

Projev na 8. schůzi Poslanecké sněmovny 3. února 2026 k hlasování o důvěře vládě.