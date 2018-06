Piráti zesilují kampaň proti cenzuře internetu

Piráti proto dnes svolali tiskovou konferenci, kde se k nejproblematičtějším bodům vyjádřil předseda Pirátů Ivan Bartoš a místopředseda strany Mikuláš Peksa. Navazují tím na rozsáhlou kampaň, kterou upozorňují na celoevropské riziko cenzury internetu. Piráti už dříve vyzvali veřejnost, aby apelovala na své europoslance s požadavkem, aby pro chystanou legislativu nehlasovali.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš na dnešní tiskové konferenci uvedl, že přijetí směrnice by znamenalo zásadní změny ve fungování běžných internetových služeb, jako jsou vyhledávače a úložiště: „Směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu obsahuje dva velice problematické články. Článek 11 doporučuje členským státům zavést daň z odkazu, který vydavatelům umožní vyžadovat poplatek za pouhý odkaz nebo náhled na článek. Článek 13 představuje ještě větší riziko a nutí poskytovatele služeb, jako je Google nebo různá diskuzní fóra, kam lze ukládat data, k aktivní kontrole souborů oproti centrální databázi autorských děl. V praxi to pak bude znamenat, že nějaký program bude automaticky říkat, co se dá a nedá nahrát a scanovat každý nahraný soubor.“

Poslanec Pirátů Mikuláš Peksa poté dodal: „Téma řešíme v koordinaci s pirátskými stranami po celé Evropě a pirátskou europoslankyní Julií Redou. Jednali jsme o věci i s naším státním tajemníkem pro evropské záležitosti Alešem Chmelařem. Troufnu si říci, že i díky této naší iniciativě ve výboru směrnice včera prošla jen těsnou většinou. Finální slovo ale bude mít Evropský parlament, který bude o kontroverzní legislativě hlasovat 4. července. My se ve svých aktivitách nevzdáváme, naopak ještě přitvrdíme.“

Jak uvádí Ivan Bartoš, Piráti se nespokojí s pouhým sledováním vývoje: „Jako třetí nejsilnější parlamentní strana povedeme boj na parlamentní i veřejné úrovni a vyzveme i naše krajská sdružení, aby začala ve svých pirátských centrech a na náměstí organizovat setkání s veřejností a o problematice rozsáhle informovala. Věříme, že změníme názor europoslanců. Kdyby se to přece jen nepodařilo, zaklekneme na českou vládu a zajistíme, aby transpozice této směrnice do českého práva proběhla s co možná nejmenším omezením svobod občanů na internetu.“

Excesy tohoto typu nedávají příliš smyslu a bude i velmi těžké je zavést technicky. Právě taková selhání EU považují Piráti za jeden z důvodů, proč budou v příštím roce kandidovat do Evropského parlamentu. „Momentálně jsme v situaci, kdy konzervativci a euroskeptici hlasují pro podobná nesmyslná nařízení. Doma pak někteří dokonce sbírají body, když za ně EU kritizují,“ dodal Peksa.

