Pirátky chtějí ve Sněmovně prosadit podvýbor pro duševní zdraví

Pirátské poslankyně Barbora Pipášová a Andrea Hoffmannová proto přicházejí s návrhem na vznik podvýboru pro duševní zdraví pod školským výborem Poslanecké sněmovny. Podvýbor se má zaměřit na dostupnou podporu a více odborníků ve školách, standardy péče a koordinaci se zdravotními a sociálními službami.
„Do politiky jsem vstoupila právě kvůli tématu duševního zdraví. Do Sněmovny přicházím z terapeutické praxe a vím, jak konkrétně školy i rodiny zápasí s nedostatkem podpory. Duševní zdraví je jedno z největších témat dneška. Pandemie, tlak na výkon, sociální sítě i přetížené školství zanechaly stopy na dětech, dospívajících i učitelích. Krize duševního zdraví je realita, kterou dnes školy žijí každý den. A právě tam máme největší šanci něco změnit včas, prakticky a s dopadem,“ říká poslankyně Barbora Pipášová.
Dětská terapeutka Barbora Pipášová a Andrea Hoffmannová, která má dlouholeté zkušenosti z pozice pedagožky a náměstkyně školství z Ostravy, předkládají návrh na vznik podvýboru pro duševní zdraví pod školským výborem Poslanecké sněmovny. Reagují tak na situaci, kdy školství nese největší zátěž nefunkčního systému a učitelé, školní psychologové i ředitelé často suplují chybějící služby, zatímco děti a rodiče čekají na pomoc měsíce.
Podvýbor má být pracovním orgánem s jasným zadáním, nikoli debatním fórem. Jeho cíle jsou:
- zmapovat reálnou situaci ve školách a regionech,
- propojit školství se zdravotnictvím a sociální oblastí,
- nastavit minimální standard podpory duševního zdraví pro každou školu,
- připravit systémové kroky pro lepší dostupnost odborné pomoci.
Andrea Hoffmannová vnáší do návrhu silnou zkušenost z praxe: „Do Sněmovny přicházím z pedagogické a zřizovatelské praxe. Z terénu víme, že školy nesou velkou část břemene samy. Chci, aby podvýbor fungoval jako prostor spolupráce napříč politickými stranami a mezi rezorty. Krize duševního zdraví nezná ideologii a neměla by být obětí politických sporů. Pokud chceme, aby se české děti učily v prostředí, kde se cítí bezpečně, musíme jednat společně.“
„Naším cílem je funkční síť podpory, která uleví učitelům a rodičům a dostane pomoc k dětem včas,“ uzavírá Hoffmannová.
Česká pirátská strana
autor: PV