Plamínková (STAN): Landscape festival přináší cenné inspirace

Výtvarná díla, instalace a intervence do veřejného prostoru českých i zahraničních architektů a umělců přináší do Prahy od 21. června šestý ročník festivalu Landscape. Slavnostně jej zahájí v 16 hodin zdarma přístupný koncert Eskalace dobra na Vítkově a potrvá až do září.

Festival nese podtitul Objevte pražskou divočinu! K prezentaci byly vybrány lokality, o jejich budoucnosti se nyní vedou diskuze - ostrov Štvanice, Rohanský ostrov a vrch Vítkov a které by se díky vhodné revitalizaci měly stát příkladem kvalitního rozvoje městské krajiny a veřejného prostoru v širším centru Prahy. Veřejnosti se otevře zchátralá Fuchsova kavárna na Štvanici, u paty Vítkova vznikne písečná pláž, vedle žižkovského divadla Ponec vyroste schodiště, které křižovatku propojí s cyklostezkou nebo na Rohanském ostrově v Přístavu 186 00 bude zahrada s názvem Plovárna ve druhém patře.

„Jsem velmi ráda za iniciativu, která upíná pozornost mimo exponované centrum hlavního města a je přínosem pro rozvoj vybraných městských částí ve vztahu ke kvalitnímu životnímu prostředí. Landscape festival je originálním oživením veřejného prostoru a díky řadě odborníků přináší cenné inspirace,“ říká Jana Plamínková, radní hlavního města Prahy pro oblast infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí, která převzala nad festivalem záštitu.

