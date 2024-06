Plán SOCDEM: Stop odlivu peněz z Česka a vyšší mzdy

Sociální demokracie díky svým spojencům zastaví odliv stovek miliard ročně do daňových rájů a nastartuje růst mezd. V Evropském parlamentu napravíme to, co neřeší pravicová vláda. „Prosadíme zdanění bank, jejichž lobby současná vláda podléhá. Přitom v Evropě je sektorová daň běžná věc,“ připomněl na tiskové konferenci lídr Sociální demokracie pro evropské volby Lubomír Zaorálek.

„Lubomír Zaorálek je zkušený bojovník za české zájmy. Je to někdo, kdo umí vyjednávat. Sociální demokraté mají v současném Evropském parlamentu 148 poslanců. S nimi má již nyní předjednané legislativní změny, které pomohou České republice. Jde především o to, aby se podařilo srovnat mzdy a celkovou životní úroveň se Západem,“ apeloval předseda Sociální demokracie Michal Šmarda.

„Česká republika musí být mnohem sebevědomější. Nemůžeme se nechat vytěžovat jako kolonie západních zemí. Do zahraničí od nás odchází ročně 456 miliard korun zisků, společně s dalšími transfery je to 700 až 800 milionů korun. A vláda pak tvrdí, že není 6 miliard na školství. Pokud by tyto peníze neutíkaly do daňových rájů, jako je Lucembursko nebo Nizozemí, byli bychom jako země mnohem bohatší,“ upozornil Lubomír Zaorálek s tím, že odkazuje na čísla z vládní studie. „Pokud má být Evropa solidární, ať je solidární i tak, aby zisky z obrovského množství odvedené práce zůstaly v Česku,“ zdůraznil.

Sociální demokracie bude prosazovat věci, které pomohou lidem. „Na rozdíl od ostatních nekandidujeme ani proti Babišovi, ani proti Fialovi, ale proto, že chceme pracovat pro občany. Máme spojence v Evropském parlamentu i v mnoha evropských vládách. Dokážeme prosadit svůj program. Lubomír Zaorálek s těmito partnery neustále komunikuje,“ dodala dvojka na evropské kandidátce Sociální demokracie Daniela Ostrá.

Klára Školníková zastupující na kandidátce SOCDEM hnutí Budoucnost poukázala na to, že povolební změny by měly spočívat v lepším využívání příležitostí, které nabízí například Zelená dohoda. „Peníze na klimatickou transformaci by měly jít na vyrovnání sociálních nerovností, na veřejné služby, na vzdělávání. Klimatická politika musí být spojená se sociální politikou,“ říká Klára Školníková.

Lubomír Zaorálek společně s Michalem Šmardou shrnuli priority Sociální demokracie, jimiž jsou:

1. Zastavíme odliv stovek miliard do daňových rájů

Prosadíme pravidlo, že firmy daní tam, kde skutečně podnikají.

2. Zvýšíme mzdy

Prosadíme závaznost evropské minimální mzdy. Díky tomu vzrostou i mzdy pracujících v Česku.

3. Důsledně zdaníme banky

Zavedeme mimořádné zdanění bank tak jako v řadě dalších evropských zemí, aby lidé nemuseli do důchodu později než v pětašedesáti.

