Pokorná Jermanová (ANO): ODS a napojení na mafiánské struktury

Tohle si rozhodně poslechněte. Pan Čistý, tedy, premiér Fiala, už dlouho odmítá vysvětlit, jak je to s tou jeho slavnou kampeličkou. A nyní už víme proč. Záložna prolezlá různými kmotry z ODS je součástí mnohem rozsáhlejšího příběhu, jak si ODS shání peníze na kampaň a obchází limity pro donátory. A to se už vůbec nedomýšlím, co všechno za to ti tajemní dárci požadují. Takže po dozimetřím STANu jde už o druhou součást vládního slepence, kde je zjevně napojení na mafiánské struktury. Hlavně, že pan premiér druhým o morálce káže...

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová ANO 2011



poslankyně

