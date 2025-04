Pokorná Jermanová (ANO): Senioři se prý mají dobře a jsou jediná skupina, která od 2020 netratila

Na zastupitelstvu Středočeského kraje jsme navrhli, aby část neutraceného zůstatku hospodaření za rok 2024 byla použita na již vyzkoušený model jízdného zdarma pro studenty a seniory nad 65 let. Zůstatek činí 1,8 miliardy korun, přičemž na jízdné zdarma by bylo potřeba 50 milionů korun, tedy zlomek. Jak myslíte, že to dopadlo? Radní z koalice v čele se STAN a SPOLU řekli, že to není potřeba. Senioři se prý mají dobře a jsou jediná skupina, která od 2020 netratila! To je neskutečná nehoráznost a odtržení od reality!

