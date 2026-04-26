Pokorná Jermanová (ANO): Spojené státy evropské? Nechci být součástí velkého Německa

27.04.2026 12:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům prezidenta Petra Pavla o tzv. Spojených státech německých.

Foto: Repro Chuť moci
Popisek: Jaroslava Pokorná Jermanová

Snažím se pana prezidenta nekomentovat. Respektuji mandát od voličů, který získal ve volbách.

Spojené státy evropské ale okomentovat musím. Jde o naprostý nesmysl. Je to výrok obzvlášť smutný v době, kdy se blíží oslavy 110. výročí naší samostatnosti.

Jsem pyšná na naši zemi, za jejíž samostatnost naši předci, nejen ve válkách, pokládali životy. Jejich odkaz musíme předávat dál. Pokud to pan prezident cítí jinak, měl by se zamyslet nad poselstvím svých předchůdců. Nechci být součástí velkého Německa nebo Francie.

Navíc EU je uskupením suverénních států s rozdílnými kulturami, tradicemi i jazyky, což je nutné respektovat. Nelze jednoduše sjednotit mentalitu jižních a severských států. Proto považuji myšlenku federalizace EU a „Spojených států evropských“ za nepřijatelnou. Je smutné, že ji český prezident prosazuje.

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová

  • ANO 2011
  • europoslankyně
EU , Pavel , ANO , Pokorná Jermanová

Tvrdíte, jak jako vláda fungujete efektivně. Co je efektivního na tom, že se váš předseda zabývá hlavně svým sporem s prezidentem? Není to tak dlouho, co i premiér musel řešit spor kolem nejmenování Turka. Já nevím, ale já si teda efektivitu představuji jinak.

