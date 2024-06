Polanský (SOCDEM): Je Sociální demokracie zbytečná?

Komentátor Josef Koukal shrnul v Právu minulý pátek situaci sociální demokracie titulkem Zbytečná. Opravdu? Připomněl historii, kdy sociální demokracie za starého Rakouska vznikla. Semkla pracující dělníky proti bohatým, kteří žili z jejich práce. Boj za volební právo nebo osmihodinovou pracovní dobu je dávno vybojován, máte ale dojem, že dnešní svět není stále světem, kde mocní tahají za nitky? Není už potřeba odkrývat jejich zájmy a chránit ty slabší?

V jiném komentáři připomíná Mojmír Vlašín varování generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese, že bohatí používají naši planetu s bezohledným sobectvím až na doraz. Pro sebe mají budoucnost v klimaticky kontrolovaných bublinách, zatímco zbytku lidstva hrozí smrtící podnebí v neobyvatelných zemích, řekl Guterres. Nemáme hledat rychlou brzdu?

I když si nemyslím, že se musíme přeorientovat na menu ze cvrčků, protože krávy podle některých extrémně zelených názorů zamořují naši planetu plyny. Právě tady je potřeba poslouchat zdravý rozum lidí, kteří denně pracují v kontaktu s půdou. I k zemědělcům měla sociální demokracie vždycky blízko.

Komentátor Josef Koukal vidí zásluhu Miloše Zemana v privatizaci bank. Dnešní socdem burcuje, že bohaté banky se mají řádně zdanit. Že není možné, aby drtivou většinu bohatství světa ovládalo pár mocných skupin, které diktují i to, že lidé půjdou umírat za jejich zájmy v nesmyslných válkách. Protože zbrojení patří k nejvýnosnějšímu byznysu. Jen se musí zbraně spotřebovávat, aby se další mohly vyrábět.

Za zmínku stojí i potraviny, kde jsme se naivní politikou dostali do otrockého područí zahraničí a tam teď odcházejí zisky. Jsme s tím smíření? My v SOCDEM ne.

I komentátor Koukal české devadesátky popisuje tak, že garnitura rychlokvašených liberálů si nalistovala pojem kapitalismus ve sto let starých příručkách a naordinovala nám jako všelék na strnulý socialismus volný trh bez přívlastků. Líbí se vám dnešní výsledek? Nám ne.

Ano, SOCDEM je na dně, ale tam už se níž padat nedá. Strana se z mého pohledu poměrně vyčistila od těch, kteří už nevidí ve straně jistotu příjmu a raději převlékli kabát. V SOCDEM se dnes začínají angažovat mladí lidé, kteří chtějí lepší svět. V naší jihočeské určitě.

Josef Koukal to shrnul – SOCDEM je prý zbytečná. Andrej Babiš prý umí se svým finančním zázemím líp a rychleji všechno, co by chtěla socdem lidem slíbit. A dál říká: Jít do extrému? Tam už jsou komunisté a hnědí… Pro socdem prý už není prostor.

Nevidíme to tak, že by SOCDEM byla na Titanicu. Je za co bojovat. Jen cíle jsou dnes jiné než volební právo a osmihodinová pracovní doba. Naše budoucnost. Sledujte nás. Třeba mluvíme stejnou řečí.