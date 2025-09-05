Pospíšil (TOP 09): Pane Kobzo, vy jste někde odpočíval, vaši psi kolabovali a umírali

05.09.2025 21:01 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k tragédii v rodině poslance Kobzy, která se stala loni.

Foto: Repro CNN Prima News
Popisek: Jiří Pospíšil

Pane poslanče Kobzo, jednání, které jste popsal, je týrání zvířat! Dva bezbranné psy jste odsoudil ke krutému, ošklivému a dlouhému umírání!

Zatímco Vy jste údajně někde odpočíval, Vaši psi kolabovali a umírali v pekle rozpáleného vozu....

Proč jste je pustil z dohledu?! O něčem jako vodítko jste někdy slyšel? Vy to teď pobouřeně komentuje tím, že jde o zneužití rodinné tragédie k politickým cílům?! Tohle přece nemá nic společného s politikou!

Každý, kdo utýrá zvíře, musí za takové jednání nést důsledky. To, že jste momentálně politik, je zcela nepodstatné.

Vašich psů je mi ohromně líto, Vás ale opravdu ne…

JUDr. Jiří Pospíšil

  • TOP 09
  • nám. primátora HMP
Článek obsahuje štítky

Pospíšil , TOP 09 , Kobza

autor: PV

