Pospíšil (TOP 09): Pane Kobzo, vy jste někde odpočíval, vaši psi kolabovali a umírali

Pane poslanče Kobzo, jednání, které jste popsal, je týrání zvířat! Dva bezbranné psy jste odsoudil ke krutému, ošklivému a dlouhému umírání!
Zatímco Vy jste údajně někde odpočíval, Vaši psi kolabovali a umírali v pekle rozpáleného vozu....
Proč jste je pustil z dohledu?! O něčem jako vodítko jste někdy slyšel? Vy to teď pobouřeně komentuje tím, že jde o zneužití rodinné tragédie k politickým cílům?! Tohle přece nemá nic společného s politikou!
Každý, kdo utýrá zvíře, musí za takové jednání nést důsledky. To, že jste momentálně politik, je zcela nepodstatné.
Vašich psů je mi ohromně líto, Vás ale opravdu ne…
JUDr. Jiří Pospíšil
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV