Pražák (ANO): Nic není, na nic se neptejte, na nic vám neodpovíme. To jsem od vás slyšel

Dobré odpoledne, paní předsedkyně, páni ministři, paní ministryně. Budu opět se svým bodem otravovat tady na půdě Sněmovny tak, jak jsem to už avizoval v předešlých týdnech. Bohužel opět tady dneska nemáme pana ministra Bartoše, kterému bych to rád sdělil. Nevím, jestli se hledají někde tady v kuloárech nebo kde jsou, protože přece jenom po eurovolbách jich je teď tolik, že možná mají problém se zorientovat, aby se neztratili. Chtěl bych navrhnout bod Odsun digitalizace stavebního řízení. Chtěl bych opět apelovat a poprosit všechny starostky a starosty v této Sněmovně, ať už s velkým S nebo s malým s, aby podpořili tento bod, abychom se mohli věnovat tomu, co by mělo nastat od 1. července tohoto roku.

Já jsem se minulý týden šestého zúčastnil společně s našimi úředníky takového webináře, který pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj. Jmenovalo se to Základy práce v informačním systému stavebního řízení. Všichni jsme čekali, že se během té hodiny dozvíme něco konkrétního. Bylo nás tam asi 12. Já jsem se k nim přidal, tak jsem poslouchal pečlivě, co nám bylo řečeno. Řečeno nám bylo to, že vlastně nic není, na nic se neptejte, na nic vám neodpovíme a hodinu vám tady budeme říkat, jakým způsobem se dá v tom systému hýbat se sloupky, s tabulkami, ale hlavně neuslyšíte nic konkrétního.

Po 20 minutách, kdy jsme se dozvěděli tyto základní věci a naskakovaly tam ty chaty, kde ti úředníci, kteří tam byly přihlášeni napříč republikou, chtěli, aby prostě bylo vidět nějaké fiktivní podání žádosti, aby mohli vidět, jak to tam do toho systému budou vkládat, jak to budou dělat, tak se na obrazovce objevilo, že pana ředitele ten systém odhlásil. Takže pana ředitele systém odhlásil, takže ani nemohl pokračovat ve své prezentaci, která byla na hodinu - ten webinář byl na hodinu - a zkoušel odpovídat na některé dotazy, kterým se ale vyhýbal.

K důležitým věcem, jestli bude systém od 1. července nebo před 1. červencem v ostré verzi, aby si mohli vyzkoušet, jestli budou fungovat ty základní registry, tak jim pan ředitel řekl - no, nebude to spuštěno, protože my na to nejsme připraveni a my to prostě neumíme pro vás spustit v ostré verzi. Takže tam mají dneska nějaký fiktivní program, který něco umožňuje, ale vlastně se do toho vůbec nedostanou. Stále tam byly opakované dotazy na to, zda opravdu bude, nebo nebude ta fiktivní žádost ukázána, jak se tam dostanou, nebo nedostanou.

Opravdu je problém s tím, že oni nevědí, co se bude dít. Dneska úředníci na stavebních úřadech používají například šablony, takové ty hrubé formuláře, které mají předpřipravené, do toho sypou ty ostatní věci. Ptali se, jestli i tyto šablony budou v tom novém systému fungovat. Bylo jim odpovězeno, že na tom pracuje dodavatel, ale že ještě nic nemají, nemají metodiky, nemají vyhlášky, nemají vůbec nic.

Takže když jsme tam měli konkrétní případ - my dneska řešíme průtah města, kde je třeba 150 účastníků řízení - tak dneska ty systémy, jak je mají na stavebních úřadech, jim umožní, že těch 150 účastníků řízení se jim automaticky přetáhne do toho stavebního řízení. Nově od 1. července to tam všechno budou bouchat ručně. Takže tak, jak to dneska mají, že se jim to tam přetáhne najednou automaticky, tak od 1. července ta digitalizace spočívá v tom, že těch 150 účastníků řízení tam budou bouchat ručně.

Opravdu si představuji to, že takto to má fungovat. Nedozvěděli jsme se tam vlastně vůbec nic. Po hodině, kdy už se některé otázky opakovaly a už nebylo kam uniknout z těch dotazů nebo k těm odpovědím, tak pan ředitel řekl, že uplynul čas a dál se tomu už věnovat nemůžou a že se k tomu vrátí v některých dalších webinářích, anebo že ta školení budou probíhat i po 1. červenci 2024.

Takže takto máme připravenu dneska digitalizaci. Není připraveného vůbec nic. Úředníci jsou zoufalí. Nikdo neřeší to, jakým způsobem se budou řešit věci, jako jsou stížnosti, jako jsou udání a tak dále. Bavíme se teď jenom o stavebním řízení, ale ti úředníci dnes a denně řeší i tyto věci, které s tím souvisí. Takže nemáme připraveného vůbec nic. Proto bych vás chtěl poprosit o podporu tohoto bodu, zařazení nového bodu Odsunutí digitalizace stavebního řízení od 1. 7, a chtěl bych to jako druhý bod dnešního jednání. Děkuji.

David Pražák ANO 2011



