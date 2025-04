Pražák (ANO): Už dneska máme problém sehnat někoho na OSPOD

Dobré dopoledne. Pane ministře, já bych se chtěl jenom zeptat, to financování té přenesené působnosti, jak je teda možné, když vy říkáte, že to je všechno v ažuru a že to je všechno v pohodě, že se vám proti tomu staví i Svaz měst a obcí? Tam si dovolím tvrdit, že to jsou hlavně starostové a starostky s velkým S z hnutí Starostové a nezávislí, jako jste vy. Jak je možné se proti tomu staví?

Já to vidím i u nás. Prostě i v dnešní době je výkon sociální práce vlastně poddimenzován finančně z peněz od státu a už teďka máme problémy s tím, abychom vůbec naplnili to, co máme. A vy říkáte, že to bude pomáhat těm lidem. A kde vezmeme my ty úředníky na těch městech? Jenom to mi řekněte. My už dneska máme problém sehnat někoho na OSPOD. Máme problém sehnat někoho právě na sociální odbor. Kde vezmeme další lidi, které nám tam tímhletím způsobem nadiktujete a naškatulkujete, když je tam nemáme ani dneska?

Mluvili jste vůbec třeba s tajemníky městských úřadů u oerpéček? Mluvili jste s tím Svazem měst a obcí? Vždyť vám to kritizujou celou dobu. Vy jim říkáte, že do pěti let to bude vlastně výnosové. No, nebude. Prostě oni ty lidi dneska nemají a všichni se toho bojí a žádná města a obce to nechtějí.

