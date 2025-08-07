Narodila se paní Macronová jako muž? Americká komentátorka čelí žalobě
09.08.2025 7:00 | Monitoring
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte podali žalobu proti americké konzervativní komentátorce Candace Owensové za tvrzení, že Brigitte Macronová se narodila jako muž. Žaloba, podaná u soudu v Delaware, obviňuje Owensovou z šíření nepravdivých a poškozujících informací. V rozhovoru s Tuckerem Carlsonem Owensová obhajovala svá tvrzení.
Konflikt vychází z podcastové série Becoming Brigitte, kde Owensová tvrdí, že Brigitte Macronová, rozená Trogneux, je ve skutečnosti její bratr Jean-Michel Trogneux, a tedy transgender osobou. Žaloba, podaná 23. července 2025, obsahuje 22 bodů obvinění z pomluvy. Macronovi předložili důkazy, včetně rodného listu Brigitte a fotografií s jejím bratrem na veřejných akcích, které mají vyvrátit Owensové tvrzení. Žaloba také zmiňuje další spekulace, například že Macron byl instalován do funkce prezidenta za podpory CIA. Právní tým Macronových, vedený kanceláří Clare Locke, argumentuje, že Owensová jednala s vědomou zlou vůlí, což je klíčový standard pro pomluvu ve Spojených státech, zejména u veřejných osobností. Požadují odškodnění za škody způsobené jejími tvrzeními, která označují za maximálně poškozující.
Owensová na úvod ozřejmila, že její zájem o Macronovy vyvolalo čtyřhodinové video od francouzských amatérských novinářek Amandine Roy a Natachy Rey z roku 2021, které zpochybnilo oficiální životopis Brigitte Macronové. „Strávila jsem měsíce zkoumáním fotografií, dokumentů a časových os. Něco nesedí, a já na tom stavím svou reputaci,“ prohlásila Owensová. Naznačila také, že vztah mohl být nevhodný, a propojila ho se svou teorií o transgender identitě Brigitte. „Brigitte byla jeho učitelkou, když mu bylo 15 a jí přes 40. To není normální. Když k tomu přidáte otázky o její identitě, je to ještě temnější,“ uvedla. Macronovi v žalobě zdůrazňují, že jejich vztah byl v souladu se zákonem, a odmítají spekulace o nevhodném chování.
Owensová dále tvrdila, že Macronův rychlý vzestup z bankéře na prezidenta byl podivný a naznačila zapojení zahraničních sil, konkrétně CIA. „Macron přišel odnikud, bankéř bez politických zkušeností, a najednou je prezidentem? To se nestane bez něčí pomoci,“ Carlson neskrýval zájem „Naznačujete, že Macronova kariéra není přirozená, že za tím stojí větší síly. To je velké tvrzení.“
Owensová a její tým spor prezentují jako útok na svobodu slova. „Jde o pokus cizí vlády omezit práva americké novinářky,“ uvedla její mluvčí. Spor se odehrává v americkém právním systému, kde musí žalující strana u veřejných osobností prokázat úmyslné šíření lží.
