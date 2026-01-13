Premiér Babiš: Naše vláda nechce vládnout proti někomu, jsme vláda pro všechny občany

Dobrý den všem, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové a hlavně vážení spoluobčané,
všem přeju v novém roce hlavně pevné zdraví vám a vaším blízkým. My se dnes scházíme poprvé v tomto roce. Vláda, pokud jsem to dobře spočítal, má dnes sedmnáctý pracovní den a za to období se setkala pětkrát. No, a samozřejmě to nejdůležitější je, že dnes budeme hlasovat o vyslovení důvěry naší vládě.
Já bych chtěl v mém vystoupení představit směr, jakým naše vláda chce, aby se Česká republika v následujících čtyřech letech ubírala. Chci představit hlavní teze programového prohlášení vlády, které je pro nás závazným dokumentem a plánem práce do voleb v roce 2029. Tak, jak to máme ve zvyku v minulosti, budeme to programové prohlášení vlády vyhodnocovat každé pololetí a já tuhle knížku (Ukazuje.) budu číst všem ministrům a ptát se, jak plní a jak jsme to dělali v minulosti, zeleným vyznačíme splněno, oranžovým v plnění a červeným neplnění a proč? To jsme dělali. Myslím, že spoluobčané, co si na to pamatují, jsou na to zvyklí, a to samozřejmě budeme dělat.
Chci jasně říct, že Česká republika, čeští občané budou pro naši vládu na 1. místě. Naším cílem je sebevědomá, bezpečná, prosperující a úspěšná Česká republika. Prostě, aby se naše země stala inspirací ostatním zemím a tím nejlepším místem pro život na celé planetě a mě to tak baví, že se to ujalo, ta planeta. Ano, my nejsme špatným místem pro život na planetě, ale můžeme být ještě lepším a my pro to uděláme maximum. Samozřejmě si moc dobře uvědomuji, že to nebude nic snadného a nechci tady rozebírat minulost, ale chci přece jenom připomenout výchozí situaci a jak to mám rád ta čísla, tak uvedu pár ukazatelů a je to takové hodnocení, které by se mohlo vlastně vždy dělat, když zase tady bude vystupovat premiér v lednu 2030, že by vlastně ty parametry, které já teď tady přečtu, zhodnotil za to období té jeho nové vlády.
Ing. Andrej Babiš
Takže začnu s růstem HDP meziročně, v roce 2021 to byly 4 procenta, v roce 2025 kolem 2,2 až 2,3 procenta.
Pořád je to ale polovina tempa, co vlastně dosahovala naše vláda a reálné mzdy v porovnání s rokem 2019 v třetím kvartálu 2021 byly na úrovni 102,7 ve srovnání s rokem 2019 a v třetím kvartálu 2025 byly na úrovni 97,4 procenta, teda nižší než v roce 2019. Průměrná cena elektřiny pro domácnosti v prvním pololetí 2021 byla 4 497,33 korun a v prvním pololetí 2025 7 811 korun.
Vývoj cen nájemného na osobu za rok bez výdajů na energie byl v 2021 14 739 a v roce 2024 19 621 Počet dokončených bytů 2021 34 581 a 2024 poslední známe číslo 30 311. Počet narozených dětí 2021 111 793, 2025 se odhaduje kolem 72 000.
V porovnání čtyř let naší vlády v letech 2018 až 2021 a bývalé vlády v letech 2021 až 2025 vychází následovně. Období 2017 až 2021 vzrostlo HDP o 10,3 procenta, v letech 2022 až 2025 se HDP zvýšilo 6,4 procenta. V letech 2018 až 2021 dosáhl souhrnný deficit státního rozpočtu výši 812 miliard, za roky 2022 až 2025 dosáhl souhrnný deficit státních rozpočtů 1 211 miliard. Nebo ještě jinak. V letech 2018 až 2021 se HDP zvýšilo o 1 128 miliard a souhrnný deficit byl vyšší o 844 miliard.
Za roky 2022 až 2025 se zvýšil HDP o 1 404 miliard a státní dluh se zvýšil o 1 212 miliard. Oproti roku 2021 se v roce 2021(?) na daních, sociálním a zdravotním pojištění vybralo navíc o 656 miliard, z toho 357,5 miliardy na daních, 210,8 miliardy na sociálním pojištění a 87,6 miliardy na zdravotním pojištění.
Teďka přečtu tady takovou zásadní analýzu k těm parametrům, které často zazněly v médiích. Vývoj inflace; růst cen ve vztahu prosinec 2021 v porovnání s prosincem 2017, spotřebitelské ceny jako celek byly vyšší o 14,1 procenta, z toho ceny potravin byly vyšší o 7,7 procenta a ceny bydlení, nájem, energie, voda byly vyšší o 20,8 procenta. Za stejné období prosinec 2025 oproti prosinci 2021 byly spotřebitelské ceny vyšší o 30 procent, z toho ceny potravin o 30,9 a ceny bydlení o 44,5 procenta. To znamená, že v letech 2022 až 2025 ceny rostly dvakrát rychleji než v letech 2018 až 2021. A ty věčné debaty, jak to bylo; já myslím, že ta čísla jsou jasná a mluví za vše. A hlavně naši spoluobčané to vědí nejlépe, protože oni platí ty faktury a ty účty.
Proto byl absolutní přírůstek HDP, který samozřejmě velice vyhovoval, v roce 2025 oproti roku 2021 v běžných cenách o 2 525 miliard, naproti tomu v roce 2021 byl HDP vyšší oproti roku 2018 v běžných cenách téměř o polovinu jenom, a to je 1 128 miliard. Z těchto čísel také vyplývá, že minulá vláda z tohoto relativně velkého přírůstku HDP, což bylo způsobeno inflací, která byla způsobena samozřejmě nekontrolovaným růstem cen energií a nezastropováním cen energií u výrobců, byla schopna získat jen 414 miliard daňových příjmů. A pokud z toho odečteme výběr sociálního pojištění, pak samotné daňové inkaso bylo vyšší jen o 241 miliard.
K tomu, aby mohla pokrýt své výdaje, pak musela udržovat vysokou úroveň deficitu státního rozpočtu. Pokud porovnáme podíl daňových příjmů HDP, pak v roce 2022 dosahoval tento podíl 22,6 procenta a ten poklesl do roku 2025 na 20,8 procenta. Pokud vláda nebyla schopna udržet schopnost výběru daní včetně sociálního pojištění, pak přirozeně musela udržovat vysokou úroveň deficitu státního rozpočtu a nebyla schopna velikost a relativní podíl deficitu na HDP snížit, ačkoliv k tomu měla možnost v inflačním růstu HDP. V letech 2018 až 2021 se HDP zvýšilo o 1 128 miliard a souhrnný deficit byl vyšší o 813 miliard. Za roky 2022 až 2025 se zvýšil o 1 404 miliard HDP a souhrnný deficit byl 1 211 miliard a ten de facto se rovná zadlužení. Navýšení zadlužení bylo téměř identické, a to je 1 200 miliard. Ale o tom jsme mluvili už v minulosti, že to bylo více než tři a půl vlád před touhle poslední vládou. Kromě toho je nutno poukázat i na rozdíl deficitu za období 2018 až 2021, kdy tento deficit byl věnován na překlenutí následků covidu a tedy byl v podstatě jednorázový. Kdybychom vládli i po roce 2021, tak bychom tento deficit dokázali "zatlačit" na úroveň let 2015 až 2018 za blízko červené nuly.
Připomeňme, že v letech 2016 až 2019 byly výsledky státního rozpočtu: v roce 2016 přebytek 62 miliard, v roce 2017 deficit jenom minus 6 a v roce 2018 přebytek plus 3 miliardy a v roce 2019 deficit minus 29. A to bylo za období, kdy byla ministryní financí paní Schillerová a když jsem byl ministrem financí já sám. A mimochodem za to období poprvé v historii se nám povedlo absolutně snížit zadlužení naší země, nejenom v procentech.
V souhrnu za 2016 až 2019 byl výsledkem hospodaření státního rozpočtu přebytek 30 miliard. Naprosto unikátní situace v celé historii rozpočtu za posledních 20 let. Naproti tomu deficit vytvářený po roce 2022 byl deficitem chronickým, který měl stimulovat ekonomiku neschopnou vytvářet dostatek zdrojů pro krytí běžných potřeb státu, což má být úkol státního rozpočtu. Proto potřeboval na 1 miliardu přírůstku HDP o 840 milionů zvýšit státní dluh. Základní problém tohoto chronického deficitu je pak fakt, že ekonomika přivykla k takovému deficitu a bude velice těžké její chování změnit. Bude to hlavní úkol pro novou vládu a bude to velice těžké.
To, jak hospodařila minulá vláda, nejlépe vystihuje vývoj reálných mezd. K tomuto ukazateli se nikdo nehlásí, protože je to nezpochybnitelný doklad toho, jak asociální byla minulá vláda. Srovnání vývoje průměrných mezd mezi třetím čtvrtletím 2025 a třetím čtvrtletím 2021 dokazuje, že reálné průměrné mzdy jsou o pět procent nižší než v roce 2021. Ano. Takže teď minulý rok reálné mzdy jsou nižší než v roce 2021 a je tam přesně pokles o 5,3 procenta. Tedy koupěschopnost průměrné mzdy byla ve třetím čtvrtletí 2025 o pět procent nižší než ve stejném čtvrtletí 2021. Těžko k tomu něco dodávat. Minulá vláda zkrátka naše zaměstnance "obrala". Sice v peněžence mají víc papírů, ale koupí si za to o pět procent méně než před čtyřmi roky. Čtyři roky ztráty koupěschopnosti.
Já samozřejmě nechci tady brát roli paní ministryni financí a místopředsedkyni vlády paní Schillerové, ale já musím se vyjádřit k té argumentaci ODS, k tomu letadlu pana Stanjury. Já se musím strašně smát, jak vlastně tady kolegové z ODS jsou kreativní a teďka si vlastně vymysleli, že ten rozpočet není tak, jak je to číslo a že to je jiné číslo a že jsou tam nějaké peníze a tak dále. Tak já už jsem to vlastně říkal v tom našem podcastu s Karlem Havlíčkem, ale ten vyjde až zítra večer. Tak bych chtěl vám zopakovat to, co každý ministr financí ví dobře, a to, jak on použije peníze z Evropy, jo? A já jsem o tom přesvědčen a já jsem o tom mluvil tady xkrát, že pan Stanjura se vybral koncem prosince 2021 a řekl: jo, ty máš tady tolik miliard Evropy, tak to nech na ten leden 2022. A proto už tehdy ten člověk manipuloval rozpočtem. Už tehdy to, co patřilo do roku 2021, tak strčil do roku 2022, a proto byl vlastně výsledek hospodaření rozpočtu v lednu 22 přebytkový. Ano, tak to je.
No a teďka je strašně úsměvné, když vlastně tady ODS argumentuje: no, ale vy tam máte ty peníze z Evropy. Stanjura dal jasný příkaz všem úředníkům, aby zkásli všechno z Evropy minulý rok, co se dalo, na krev, všechno. A to, že tam něco přijde někdy, no tak to je jasné. Ale ta argumentace je fascinující, skutečně fascinující, jak někdo vlastně se nestydí takhle argumentovat. Takže minulý rok letadlo narazilo do zdi, minus 50 miliard. Ano. Všichni se tváří, že je to v pořádku. Ano, 47 miliard chybí na dopravní infrastrukturu, kterou vlastně naplánovali, ale nejsou peníze. No a samozřejmě ten rozpočet roku 2026, a to je podle vlastně údajů úředníků, je tam ta díra a teďka je jedno, jestli to říká redaktor České televize, který vybral nějakou pozici, že je to 73 miliard, nebo paní Schillerová, která říká, že je tam 95 miliard.
No, takže my samozřejmě, co my teď děláme? My děláme hlavně to, že mluvíme s úředníky a nestačíme se divit a nechci vůbec se k tomu vracet. A my samozřejmě připravujeme ten rozpočet, a proto vlastně navštěvujeme, byl jsem na ŘSD, Správě železnic, SFDI, všechny tyhle firmy navštěvujeme, aby nedošlo k tomu, že se nebude stavět ten můj oblíbený obchvat Břeclavi, o kterém se mluví 30 let a Znojma a všechny ty dálnice a spojení železnice Praha, letiště, Kladno a obchvat Prahy a tohle všechno zkrátka.
Takže je strašně fajn, že nám předseda rozpočtové rady, který moc neokomentoval ten výsledek minulého roku, říká, že si máme stanovit ten deficit a podle toho to odpočítávat. Ne, my si stanovíme to, co je potřeba. To, co je potřeba. Dopravní infrastruktura a ty desítky různých nádraží a obchvatů, my to zkrátka musíme udělat, i peníze na kofinancování, aby se mohly čerpat ty evropské peníze. A další věci v rámci zdravotnictví.
Takže vláda projedná ten rozpočet 26. ledna. A samozřejmě není to jednoduché, ale dobře, něco jsme zdědili, tak s tím budeme pracovat.
My samozřejmě o tom rozpočtu budeme mluvit s našimi sociálními partnery. My jsme měli včera tripartitu a taky jsme se nestačili divit, jak to v minulosti fungovalo. Hned na prvním zasedání vlády jsme jasně deklarovali ty priority, jak jsme slíbili, že budeme řešit ty emisní povolenky a migraci a taky jsme hned snížili, jak jsme slíbili, ceny elektřiny pro domácnosti o 10 procent a samozřejmě i firmy budou mít levnější energie.
Mě fascinuje ta debata, která teďka proběhla a já vůbec nechápu, jak my můžeme spolu komunikovat, když takové flagrantní věci, jako že jste v únoru 2025 se dozvěděli od Samsungu, že žádná Gigafactory v Dolní Lutyni nebude, jo, a když to řeknu já na základě jednání se SIRS (?), který byl vytvořen za minulé vlády, no tak opoziční politici normálně brutálně lžou.
Za vaše období sem nepřišel jeden globální investor, ani jeden. Poslední kdo sem přišel byla BMW v Karlovarském kraji autonomní (?). A kde postavili tu Gigafactory? No, postavili ji na Slovensku. A co se staví na Slovensku ještě? No, obrovská čínská automobilka BUID. Ta vaše zahraniční politika hodnotová rezultovala do toho, že Škoda Auto už v Číně neprodá nic. Ano. Rubena (?) Tábor taky nic. Náchod, Rubena Náchod nebo SR (?) a tak dále.
Všichni naši spojenci od Spojených států přes Macrona, Melonii (?), všichni dělají nějakou politiku. Proč Česká pošta má minus 5 miliard a kolabuje? No, protože nedělá čínské balíky. A kdo dělá čínské balíky? No, ta zázračná podnikatelka. Ta na tom, nevím, prodala tu firmu za pět šest miliard. Ta pošta je normálně na bankrot.
Ano, to jsou věci, které my musíme jako řešit. Takže my budeme dělat exportní politiku. A nikdo sem nepřišel z těch investorů, no, protože jsou tady nejdražší energie, protože někdo sliboval něco a nesplnil, měnil daně, a protože zkrátka jsme nebyli důvěryhodní.
No, takže i na tom zasedání jsme potvrdili to, co jsme slibovali, všichni byli překvapeni, že jsme to vlastně řešili. Ano, i peníze pro menší zdravotní pojišťovny. Ano, když teda vlastně z těch rezerv zmizelo 20 miliard za to období, nebyli jsme schopni to řešit jiným způsobem.
No, takže hned od samého počátku plníme naše programové prohlášení vlády a budeme šetřit, budeme šetřit.
A samozřejmě vím, že opozice kritizuje ten náš návrh o státní službě. Ano, ale my politici a státní zaměstnanci, ale my hlavně politici, my jsme zaměstnanci občanů a státní zaměstnanci taky. Ne? To nejsou nadlidi. A zase jak v minulosti si pamatuju, když Adam Vojtěch byl ministr zdravotnictví a měl tam státního tajemníka, který řídil to ministerstvo úplně jinak když on nebyl přítomen, no tak máme tady příklad ze státní služby, ale už se to vyřešilo. Ano, a to je ta hygienička ze Zlína, která je stíhána policii a Vojtěch ji nemohl propustit, protože je státní služba.
Takže prosím vás, všichni dobře vědí, že Babiš neměl nikdy tendenci cpát do státní správy členy hnutí ANO. A když budu mít poradenský tým, tak snad až na výjimku jednu tam budou všichni mimo hnutí. Takže u nás není žádné riziko, že bychom to dělali jak jiné strany, které byly u moci.
No, taky jsme rozhodli o zmrazení platů politiků na pět let a máme pět let na to, abychom nějakým způsobem tady se na tom domluvili a vyřešili to. Já myslím, že se to dá vyřešit podstatně dříve.
Takže my samozřejmě ty priority, mluvil jsem o nich teďka, příprava rozpočtu a samozřejmě mluvíme s úředníky, abychom věděli, v jakém stavu jsou některé ty projekty. A člověk se nestačí divit, že některé věci se vůbec nepohnuly.
Nevím mimochodem, jestli vůbec ta minulá vláda ví, na co je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Když jsme v minulosti dělali ten projekt v Letňanech, tak návratnost toho projektu byla pět let. Nová vláda to shodila ze stolu. Naštěstí úředníci ještě zachránili ten pozemek v Letňanech, kde chceme postavit novou, poprvé od revoluce, novou Metropolitní pražskou nemocnici.
No, tak víte, kolik stát platí nájem cizím firmám? 750 milionů ročně. Neuvěřitelný příběh, kdy jsme byli na té firmě, ta státní investiční firma, tak se jich ptám, komu patří ta budova. No, patří CPI. A proč sedíte v cizím majetku? No, protože Národní rozvojová banka, to je státní banka pod Ministerstvem financí, nám dala podstatně vyšší nájem. No, a oni sice taky se přestěhovali a sedí zase v cizím a jejich budova je prázdná. No, tak takhle to fungovalo, protože to zkrátka nikdo neřídil.
A k tomu bydlení a k těm majetkům, k tomu se ještě dostanu. Začnu podle těch kapitol. Finance, hospodaření státu, takže samozřejmě naší prioritou je návrat k rozpočtové stabilitě bez zvyšování daní lidem a firmám, zejména prostřednictvím úspor v provozu státu a omezení zbytečné byrokracie. Budeme postupně snižovat deficit vůči HDP a zároveň obnovíme boj proti šedé ekonomice a daňovým únikům, například zavedením EET 2.0, digitální daňové kobry. Ano, daňovou kobru, to jsme si dovezli ze Slovenska, tehdy v roce 2014, nebo kontrolní hlášení. A tyhle věci samozřejmě fungují velice dobře. Posílíme celní správu a garantujeme jejím příslušníkům nástupních 50 000. Zjednodušíme daňové přiznání a vytvoříme jednotná inkasní místa. Já myslím, že to ani nemáme v programu, ale o tom jednotném inkasním místě tady mluvíme strašně dlouho a teď je velká šance, když teda hnutí má i Ministerstvo financí i Ministerstvo práce a sociálních věcí, abychom ten projekt zrealizovali.
Zavedeme státní spořicí dluhopisy pro občany jako bezpečný nástroj zhodnocení úspor a financování státu bez dalšího zadlužování v zahraničí. A znovu opakuji, hlavní parametr pro mě je zadlužení v procentech vůči HDP. A tam ještě stále, i když v tom žebříčku se to změnilo, my jsme byli šestí, teďka myslím, že jsme devátí, se to sice zhoršilo, ale ještě stále jsme na tom celkem slušně, i když samozřejmě ta vláda nasekala 1200 miliard nových dluhů.
Podpoříme rodiny, živnostníky i firmy konkrétními daňovými úlevami, například zmrazením vyměřovacího základu na sociální pojištění pro OSVČ, daňovými úlevami pro gastrosektor, obnovením daňové slevy na manželku, na čtvrté a další dítě či školkovné nebo snížením korporátní daně.
Euro určitě nezavedeme. A prosím vás, buďme rádi, že nejsme v eurozóně. Já jsem teď byl na Slovensku. A víte, jak to funguje u členů eurozóny? Jim musí schvalovat rozpočet ECB komise. Ano, v rámci eurozóny jim schvalují rozpočet. Takže i do tohoto jim kecají. A víme dobře, vstup do eura co znamenalo v Chorvatsku a k tomu se nechci vracet. Pro nás to není vůbec žádné téma, protože my v Evropě samozřejmě máme úplně jiné cíle, o kterých budu mluvit.
Vnitřní bezpečnost a veřejná správa. Zajistíme nástupní plat policistů, hasičů, příslušníků Vězeňské služby ve výši 50 000, spravedlivé proplácení přesčasů, příspěvek na bydlení a 6 000 korun měsíčně podle regionu a sjednocení benefitů napříč bezpečnostními složkami. Vrátíme policii do ulic a zastavíme rušení služeben. Zpřísníme postihy chronických narušitelů veřejného pořádku a posílíme pravomoci policie, správních orgánů. Zavedeme politiku nulové tolerance nelegální migrace a zajistíme rychlé vyhošťování cizinců páchajících trestnou činnost. Ano, já jsem se zúčastnil té snídaně. Protože Evropa se probudila, když (v roce) 2015 Viktor Orbán postavil plot, protože měl plnou Budapešť ilegálních migrantů, tak všichni ho vlastně chtěli lynčovat. Všichni - wir schaffen das. No, tak nešafovalo se to.
Všichni už změnili názor. Dneska vlastně tvrdí to, co my jsme tvrdili v roce 2016, 2017 a 2018. Ano, a je dobře, že Mette Frederiksen a Giorgia Meloni jsou lídryně té snídaně. Já jsem se toho zúčastnil a máme společné cíle. Je to strašně zajímavé, my jsme se k tomu přihlásili. My jsme se přihlásili k tomu, že bezpečnost našich občanů a bezpečnost Evropanů je víc než lidské právo ilegálního migranta, který spáchal trestnou činnost, a je potřeba, aby šel pryč. Ne, že soud rozhodne, že tady u nás zůstane. A tam jsme se domluvili společně. A my samozřejmě připravujeme v rámci programového prohlášení vlády vlastně nový zákon o migraci a určitě ho v blízké době vlastně představíme. Takže musíme rychle vyhošťovat cizince, kteří páchají trestnou činnost. Je dobře, že jsme se domluvili i na tom, že vlastně už můžeme vracet ty ilegální migranty, a my ne, u nás je jich pár nebo nejsou téměř vůbec. Tak musíme usilovat o to, aby Sýrie byla bezpečná země. Ano, aby potom ten argument těch soudů často vlastně neobstál.
Budeme modernizovat techniku a infrastrukturu Integrovaného záchranu systému, posílíme boj s kyberkriminalitou a ochranu kritické infrastruktury. My jsme měli Bezpečnostní radu státu, kde jsme probrali různé věci, které nás zajímají a které vám chceme říct, vážení spoluobčané. My vám chceme říct, jak to bylo s blackoutem. Ne, jak vláda řekla - všechno bylo OK. No, nebylo to OK. Vrátili jsme se taky k zásahu na Filozofické fakultě. Řekl jsem Metnarovi, že musí vyšetřit, jak to je v našich barech, aby se nestalo (to), co se stalo v Crans-Montana. Jo, už jsme jednou bohužel měli tu tragédii ve Vejprtech a tehdy tam bylo osm mrtvých. A my jsme tehdy udělali lex Vejprty. Takže tyhle věci chceme řešit, chci řešit. A my jako vláda už máme i domluvenou schůzku s hejtmany, abychom projednali materiál o povodních. Já jsem tam byl, tak jsem tam kandidoval, byl jsem tam často.
A je tady i kolegyně Murová. Pamatujeme si, jak to bylo. Ne kvůli tomu, abychom někoho kritizovali. Kvůli tomu, abychom se poučili, jestli fungovalo to spojení a jestli ti vojáci přišli hned a jestli měli ty mosty a neměli a hasiči a jak byli odměňováni a toto všechno. A to si musíme říct. A to jsme i na Bezpečnostní radě státu řešili. Samozřejmě kromě té klasiky, která je stále nějak v mediální pozornosti, jako je muniční iniciativa, kterou samozřejmě nadále řešíme.
Takže dále jsme tady měli, máme závazek, že neziskové organizace budeme z veřejných zdrojů financovat transparentně. Ano, transparentně. Musíme vědět, jak to je a kam ty peníze jdou.
Obranná politika a Armáda České republiky. Naší prioritou je profesionální a funkční armáda schopná reálně bránit naši zemi, nikoliv hon za čísly. Takže ano, tam je taky nástupní plat vojáka na 50 000. Obnovíme služební benefity včetně podpory bydlení. K tomu bydlení se dostanu, protože to je tak strašně rozmanité a určitě je tam strašně moc plánů, které máme. Zvýšíme počet vojáků z povolání, aktivních záloh, zlepšíme podmínky pro nábor a výcvik. Provedeme audit obranných akvizic a hospodaření Ministerstva obrany, nastavíme transparentně udržitelný systém řízení investic. Vypracujeme novou realistickou koncepci výstavby Armády České republiky do roku 2035, založenou na národních bezpečnostních potřebách a aliančních závazcích NATO. Prioritou bude posílení protivzdušné a protidronové obrany.
Když se pan Macinka vrátil z Ukrajiny, tak jsme dlouho diskutovali o tom a dneska řešíme, jak budeme chránit naši infrastrukturu, hlavně strategickou infrastrukturu, naše jaderné elektrárny a Čepro a další věci. A dnes jsou Ukrajinci špička v protidronové obraně a celkově ve výrobě těch dronů. A pro mě byly taky velice zajímavé tyhle informace.
Samozřejmě u těch zakázek chceme trvat na maximálním zapojení českého obranného průmyslu. V minulosti se moc nesoutěžilo a nechci se k tomu ani moc zbytečně vracet.
Zahraniční politika. No, tak to jsme slyšeli před volbami, co všechno bude a jak budeme izolováni. No, prosím vás, nejsme izolováni. Nejsme vůbec izolováni. Donald Trump volal polskému prezidentovi na druhý vánoční svátek a volal mně. Nejsme izolováni. Byl jsem na Evropské radě, byl jsem na takzvané poradě ochotných, ale z těch třiceti sedmi jsou jenom dva ochotní. A většina potvrdila, že ani my, ani ostatní nebudeme posílat vojáky na Ukrajinu, my potřebujeme mír. A já věřím tomu, že americký prezident Donald Trump to prosadí ve finále. A teď už slyšíme ty hlasy, i kritické. I na té poradě v Paříži sice vystoupil legendární Edi Rama, premiér Albánie. Ale Georgia Meloni teď řekla ano. Tak samozřejmě Evropa. A díky Macronovi se stále vracíme nějak do hry. Ale je jasné, že bez Spojených států to nedáme. A pokud mě někdo kritizuje, jestli jsem něco komentoval, nekomentoval. Dneska tady jsou místopředseda vlády Macinka a ministr obrany Zůna. Děláme všechno pro to, aby se nám povedlo vysvobodit našeho spoluobčana (nesrozumitelné), aby, aby se vrátil domů. Dělá se na tom dlouho. Nebudu vám říkat podrobnosti. Ale já nepotřebuju trávit čas komentováním, nevím, věcí, které samozřejmě my říkáme. A ta komunikace je jasná. Pokud to nevíte, vážení spoluobčané, každé pondělí po zasedání vlády komentuju veškeré dotazy novinářů.
Takže zahraniční politika. Já jsem ještě předtím, než jsem byl jmenován premiérem, navštívil šéfa NATO Rutteho, známe se dlouho, mluvili jsme i v Paříži a tak dále, takže my v tom máme jasno. A naše politika bude vycházet z národní suverenity a ochrany českých občanů a prosazování českých ekonomických zájmů. Ano, českých ekonomických zájmů. A v rámci Evropské unie samozřejmě odmítáme další přesun pravomocí na úroveň Evropské unie. A budeme bránit naši suverenitu a samozřejmě nepřipustíme ty povinné migrační kvóty.
No, a teď - co je vlastně jeden z našich nejdůležitějších úkolů? Je to příprava na neformální Evropskou radu, to je tam, kde sedí premiéři a prezidenti, která konečně zasedne ke konkurenceschopnosti, a připravujeme na to velice konkrétní řešení. To řešení - tam jsou dvě věci, které likvidují naši ekonomiku, a nejenom naši, to je ETS jednička. A ETS dvojka, ta začne 2028. Cíl je ETS dvojku vytlačit někde za 2030 a mezi časem získat čas, aby nebyla zavedena. Ale ta jednička - ty škody, které napáchala, to je úplně neuvěřitelné. Tak já vám řeknu příklad, a teď jsme vlastně požádali v rámci tripartity naše partnery, Svaz průmyslu, aby nám napsali ty dopady. Takže příklad ze Slovenska. Evropská unie potřebuje 5 milionů tun hliníku. Víte, kolik se dováží? Čtyři miliony . A odkud? Z Číny. Z Číny. Nemají ty šílenosti, jako mají. Ale já vám přečtu tu cenu. ETS jednička byla zavedena s předpokladem. - Scénář 2020 - za toto Evropská komise zaplatila miliony euro, aby predikovala vývoj povolenek. Tak víte, kolik měla být povolenka v roce 2025? 26,50 Euro. V září 2021 jsem křičel a psal na všechny adresy - strop na 30. No, a teď je kolik? - 88. Takže podle této tabulky my se nacházíme v roce 2043. Tak někdo se spletl.
A kdo za to zaplatil? Tak já dokončím ten hliník. Takže v Evropě se vyrábí milion tun hliníku a 200 000 se vyrábělo na Slovensku v Žiari nad Hronom. A tu fabriku zavřeli, protože to neustáli, neustáli. Byl jsem v Třineckých železárnách. Oni mají postavit zelenou pec za 2 miliardy euro. Jak to mají ustát? Takže o tomto se budeme bavit, o tomto. A už konečně musí Evropská komise pochopit, že se řítíme do katastrofy.
Tady mám tabulku ohledně cen povolenek světových.
Tak Čína. Povolenka stojí 13 euro, Indie 2,5 až 4 eura, Japonsko 45 euro Korea sedm, 7 euro, Gulf Coast 5,7 eura, Spojené státy 11 až 26 euro, Rusko 11 až 14 euro a Evropa? - 88. Tak jak to můžeme přežít? Jak? Takže tohle my připravujeme. A já jsem i vyzval všechny naše podnikatele, protože samozřejmě teď platí od 1. ledna ten takzvaný ten adjustment. Že má být ta uhlíková daň, že když něco přijde z Číny, takže se to zatíží nějakou daní, ale nikdo neví, jakou. Nikdo to neumí ani spočítat. Ten Juříček s branami (?) Stále píše. Tak na to všechno se budeme ptát. Takže proto my vlastně se teď připravujeme. Takže to není jako jenom, že jsme si řekli na vládě, že jsme to odmítli, ale my přijdeme s konkrétními řešeními, s konkrétními řešeními. Že když někdo neudělal dopadovou studii na ETS jedničku a ničí to ten průmysl, a já jsem řekl - Svazu průmyslu, tady údajně byla nějaká sklárna, kam přišel nějaký komisař je pochválit, jak jsou skvělí s emisemi. No a údajně ta sklárna dneska je po smrti, zkrachovala, protože to neustáli, neustáli to. Takže o tom to je a samozřejmě my nebudeme jenom kritizovat, ale přijdeme s konkrétními řešeními. Tady mám ten podklad, který dopracováváme a znovu opakuji, že je to klíčové, klíčové. A my musíme udělat všechno pro to.
A já jsem mluvil se slovenským premiérem, který říká, že máme žádat o vlastně nějakou výjimku, aby pět let ta ECS jednička vlastně nefungovala. Ano, ale my ji musíme přesvědčit, Evropskou komisi, Radu, všechny, že tenhle region je průmyslový, a my musíme asi bojovat za to, aby zkrátka to bylo zohledněno. A na to my ji potřebujeme, aby znovu byla obnovena V4,.Tak o to se budeme snažit, protože v minulosti ta V4 měla velké úspěchy. Taxonomii, kterou jsem řešil celý rok 2021 šestkrát jsem to řekl Ursule von Der Leyenové. Konečně už to udělala. Ještě 16. prosince 2021 jsem jí to říkal, tak nakonec to udělala. Potom tady naši předchůdci se s tím chlubili, ale to je úplně jedno.
Takže o tom to je, o tom to je. A pokud si to Evropa neuvědomí, takže za to my budeme bojovat a já znovu opakuji, aby nám všichni podnikatelé vlastně u nás řekli ty byrokracie, ty různé regulace, ty reportovací (?) povinnosti, ty pitomosti, kde se musí vykazovat, odkud z jaké palmy, já nevím, jestli se z palmy vůbec dělá papír, nebo z jakého pralesa, tenhle papír, co držím v ruce, pochází? To dělá Evropský parlament. Zeptejte se toho Šefčoviče, ten je to úplně zoufalý. Takže o tom to je. Takže tohle my budeme dělat, budeme získávat na to spojence, přesvědčovat, protože samozřejmě Evropa žije z těch emisních povolenek. Evropa, Evropská komise, to je ten rozpočet, tam mají ty největší příjmy. Takže v zahraniční politice, prosím vás, jsme úplně v pohodě, já navštívím další země a určitě se každý s námi baví, jsme aktivní a budeme aktivní.
Proběhne Slavkovský formát. Začátkem února jedu do Davosu na 1,5 dne, kde budu mít schůzky s dalšími vlastně státníky i mimoevropskými, takže není tady žádný problém. A samozřejmě budeme dělat exportní politiku, hlavně tedy samozřejmě ministr zahraničních věcí a první místopředseda vlády Karel Havlíček. Takže to různé strašení, jak jsme izolováni - nejsme vůbec izolováni, budeme aktivní tak, jak jsme byli předtím a myslím si, že většina těch lídrů si to pamatuje.
No, dále tady mám práva a spravedlnost, takže spravedlnost musí být rychlá, předvídatelná a platit pro všechny stejně. Předložíme novelu trestního zákona, který zpřísní postihy za násilí na seniorech, ženách a dětech, za těžké trestné činy spáchané pod vlivem alkoholu či drog. Zpřísníme tresty za drogovou kriminalitu a omezíme možnost snižování trestu intoxikovaným pachatelům. Neplacení alimentů bude znovu přísně trestáno, zpřísníme také tresty za týrání zvířat. Zreformujeme vězeňství, rozšíříme i elektronické náramky, alternativní tresty a pracovní zapojení vězňů. Příslušníkům Vězeňské služby zajistíme nástupní plat 50 000 korun. Zmodernizujeme trestní a občanský soudní řád, zrušíme vágní skutkové podstaty umožňující selektivní stíhání a připravíme zákon o celostátním referendu s jasně vymezenými hranicemi. Důkladně zhodnotíme exekučně insolvenční systém, návrhy na spravedlivější efektivnější fungování. Vláda bude důsledně postihovat korupci. Zamezíme zneužívání státní moci proti občanům za jejich názory, svobodu projevu, ta je nedotknutelná.
Dále kapitola hospodářství, průmysl a energetika, Zajistíme férové ceny energií pro domácnosti i firmy a posílíme energetickou suverenitu státu. Již jsme zrušili poplatek pouze pro občany a firmy. ETS dva nezavedeme a budeme iniciovat přehodnocení systému emisních povolenek ETS jedna. Ale tom jsem už mluvil. Ano, máme v programu i vykoupení akcií ČEZ, ale není tam napsáno, kdy. Ale samozřejmě je to v programu a určitě s tím počítáme. Zahájíme výstavbu nových jaderných bloků Dukovany pět a šest a přípravu Temelína 34 včetně zapojení českého průmyslu.
Mimochodem na Slovensku - nevím, jestli to víte - tak tam máme ČEZ 49procentní podíl v Jaslovských Bohunicích a v rámci mé návštěvy premiér Fico potvrdil, že tenhle podíl od ČEZu odkoupí, protože Slováci se domluvili s Westinghousem, že americký Westinghouse bude jejich dodavatelem na výstavbu toho nového bloku, nebo kolik bloků tam mají.
Podpoříme plynové zdroje, kapacitní mechanismy. Udržíme část uhelných elektráren do doby zajištění stabilních náhrad.
Přejdeme z dotační na odpisovou politiku podpory investic a zjednodušíme daňové odpisy pro firmy, startupy a výzkum. Zjednodušíme podmínky pro drobné podnikatele a živnostníky, omezíme zbytečné kontroly a papírování. Připravíme taky speciální zákon na podporu startupů, který usnadní začátky inovativním firmám.
Když už tedy mám ten text o startupech, tak vám chci říct, že já osobně budu řídit tu Radu pro informační společnost, ten takzvaný RVIS, která bude mít nové složení a bude tam místopředseda na IT pan Klučka z Ministerstva vnitra a bude tam další místopředseda pan Pacl (?), bude tam místopředseda pro AI umělou inteligenci pan Kačena, bude tam místopředseda pro startupy pan Jiránek. A tohle budu já řídit, ano? Budu to řídit tak, abych samozřejmě jim pomáhal otvírat dveře, abych je podporoval, protože je strašně důležité, aby tyhle IT projekty a AI projekty měly tuhle podporu.
A samozřejmě jsou tam další věci, zdravotnictví, abyste všechno měli na jedné kartě, veškeré zdravotní záznamy. Samozřejmě jsou to hlavně projekty, aby občané to poznali každý den v běžném životě. Takže tohle samozřejmě máme v plánu a tyhle věci já si budu osobně hlídat, stejně tak jako duševní zdraví a prevenci onko, to jsem měl vždycky pod sebou. Budu tam mít naše lékaře, poradce, jedny z nejlepších na různé bohužel rakoviny, což je samozřejmě velký problém.
Potom tady mám dopravu. Do roku 2029 dokončíme klíčové dálniční tahy. Nebudu to všechno číst. My jsme rádi, když už jsme to všechno připravili a v roce 2021 odevzdali těch 300 kilometrů, že jsme se těšili, jak tedy v tom všem ta minulá vláda pokračuje. No, až akorát tedy potom to nedopadlo. A chybí tam 47 miliard na ty projekty, které jsou připravené. No a proto jsme jednali opakovaně s ŘSD a se Správou železnic a investici po investici to jasně řešíme, aby nedošlo k dalšímu odsunutí, jako je dostavba Pražského okruhu a samozřejmě všechny ty D jedenáctky k Polsku snad už konečně vysoutěží. Nevím, proč se to nevysoutěžilo za čtyři roky, ten PPP projekt na E třicetpětky (?). Ano, je to obrovský projekt za 100 miliard, nevím, proč se to udělalo, taková obrovská částka, mohlo se to nějak rozdělit, ale dobře. Tak snad to dopadne, abychom to zkrátka dokončili. Já osobně na to budu dohlížet.
Všechna ta jednání proběhla za účasti ministra dopravy Karla Havlíčka. A samozřejmě ohledně Správy železnic se tam budeme dívat na to hospodaření, jestli se tam nezneužívají nějací monopolní dodavatelé. Známe tu kauzu, která tam proběhla, takže tohle všechno je v běhu.
Odmítneme zákaz spalovacích motorů. To jsme odmítli. Samozřejmě ta Evropa se tváří, že to chce nějak změnit, ale hned na druhé straně tam se snaží prosazovat nějaký poměr těch elektro a spalovacích. Nevím proč.
Zmrazíme cenu dálničních známek. U železnice zvýšíme rychlost na koridorech na 200 kilometrů. Mě vždycky fascinuje ten rozdíl mezi dálnicemi a železnicí. Já čumím do těch kolejí a já tam ty desítky miliard nevidím. Ale samozřejmě, když je dálnice nebo obchvat, tak je to hned poznat. A budeme pokračovat, protože já jsem vždycky říkal, že musíme ukázat lidem, že něco oni poznají. Takže zdravím všechny v Havířově a pamatuji si, jak tam vypadalo to nádraží, a dneska je to jedno z nejhezčích. Je to skvělé. V podstatě sportovní středisko. A všechny tyhle projekty - v Chebu, v Mostu, Teplice jsme dělali. Tohle všechno budeme řešit, jo? Protože musíme investovat.
A mimochodem samozřejmě když jsem řešil na Úřadě vlády tu budovu naproti, ten Klárův ústav, který jsme v říjnu 2021 už připravili, a teďka konečně aspoň je tam ten projekt, tak samozřejmě máme velký problém, a to je zákon o veřejných zakázkách. Tam se musíme na to podívat. Protože není možné, když jsme ještě dělali tu zahradu na Úřadu vlády, že se tam donekonečna stále někdo odvolával a stále jenom vlastně šikanoval a vymýšlel si. My potřebujeme stavět rychle. Rychle potřebujeme. A musíme se hned na to podívat.
No, takže tady mám ještě... Co tady mám? Zavedeme ETS na hlavní tratě. Do roku 2029 zajistíme 5G pokrytí v koridoru a samozřejmě vrátíme ty slevy, které jsme slíbili na jízdné pro studenty a seniory.
Omezíme kamionovou dopravu na nižších třídách silnic. No, o těch kamionech se musíme bavit, to jsou samozřejmě i ty odstavné plochy a samozřejmě vážení a kontrola a další věci.
Vzdělávání. Postupně zvýšíme výdaje na vzdělávání k průměru zemí OECD a zaměříme se na kvalitu, ne ideologii. Nástupní plat učitele stanovíme na 50 tisíc korun a průměrný plat na konci období, to znamená v roce 2029, na 75 tisíc korun. Těm, kteří tomu nevěří, tak ať se podívají na výkaz práce naší vlády 17/2021 (?), tam jsme měli taky číslo a taky jsme ho splnili. Tehdá tam bylo 45 a skončili jsme na 48.
Zavedeme kariérní řád místo nefunkčních tabulek. Změníme přijímací řízení na střední školy tak, aby si rodiče a žáci vybírali konkrétní školu až se znalostí výsledků státní části přijímací zkoušky. Posílíme kapacitu mateřských, základních i středních škol v přetížených regionech a obnovíme důraz na učňovské a duální vzdělávání. Zrevidujeme nefunkční prvky inkluze a posílíme speciální školy a třídy. Rozšíříme program bezplatného školního stravování pro děti z nízkopříjmových rodin, školní jídelny musí vařit zdravě a chutně.
Prosím vás, ta výživová vyhláška. My o tom debatujeme, na vládě jsme se bavili, pan ministr zdravotnictví, pan ministr školství. Já jsem obíhal x těch jídelen a různé ty asociace, tak se potkáme za jedním stolem a já to tam budu moderovat, ano, a potom z toho něco vypadne. Ale určitě musí být úprava té vyhlášky. Není normální, když dítě nedojí oběd, aby to, co zůstane na talíři, nemohl sníst ani bezdomovec, ani sežrat prase. A musí za to platit ta škola 300 tisíc ročně. Nechápu to. Nechápu to. Takže o tom se budeme bavit. Samozřejmě Adam Vojtěch argumentuje, byl náš skvělý velvyslanec ve Finsku. Finsko je úplně jiný svět ohledně školství a stravování, takže bude to k debatě. A samozřejmě rozhodneme selským rozumem, protože je důležité, aby naše děti měly skvělou stravu a zdravou stravu a aby samozřejmě měly i ty bílkoviny, když sportují například. Takže k tomu se ještě vrátíme.
Zajistíme dostupnost školních psychologů, prevenci šikany a rozumné využití digitálních technologií AI ve výuce.
Mimochodem mě znovu napadají i ty mobily. Zajímavé, že - já jsem ani nevěděl - na Slovensku mají již druhý rok zákaz mobilů na základkách. My jsme se domluvili, na to jsem zapomněl v té zahraniční politice, že do konce února všichni ministři navštíví slovenské protějšky, hlavně kvůli bydlení. To bude strašně zajímavé, to vám řeknu. A 31. 3. zasedne společná česká a slovenská vláda někde na Moravě, v Moravskoslezském kraji. A zkrátka budeme spolupracovat.
Budeme spolupracovat v těch věcech, které my vlastně... máme některé věci z hlediska energetiky, kde oni nás požádali o pomoc. Od 1. ledna 2028 nebudou mít plyn, takže oni potřebujou u nás zkapacitnit některé ty přechody. ČEZ má v nájmu různé terminály a tak dále. Takže o tom se budeme bavit a nebudeme se bavit o Ukrajině. Jo?
A pokud to byl důvod, že jsme vlastně ze Slovenska udělali nepřátelský stát, tak to považuju za absurdní. My se budeme bavit se všemi. A je důležité, a o to budu usilovat, jestli přesvědčíme polského premiéra, abychom se vrátili k těm společným zájmům, protože my je máme, ty společné zájmy. Já jsem s premiérem Morawieckim vlastně bojoval a blokoval Evropskou radu, která chtěla nám nadiktovat snížení emisí o 55 procent, každý stát, a my jsme prosadili, že je to průměr. A tak dále.
Takže důležité je a musíme bojovat za to, abychom je, možná, přesvědčili a lobbovali za to, aby tenhle region zkrátka z těch ETS jedniček možná dostal nějakou výjimku nebo nějaké dočasné zproštění nebo něco. Jinak rozumím tomu, že některé státy to netrápí, ale nás to trápí. Takže to jsem zapomněl k té zahraniční politice.
Sociální politika, zaměstnanost. Zastropujeme věk odchodu do důchodu na 65 let, obnovíme spravedlivý valorizační vzorec navázaný na inflaci a růst mezd, včetně věkových valorizací od 80 let zvýšíme rodičovský příspěvek na 400 tisíc korun a přídavky na děti podle reálné situace rodin. Zrevidujeme takzvanou super dávku, vyčleníme přídavky na děti a nastavíme systém tak, aby se práce vždy vyplatila více než dávky.
Zpřísníme kontrolu zneužívání sociálních dávek, včetně dávek vyplacených cizincům. Zavedeme nový zákon o sociálních službách s férovým financováním podle počtu klientů a propojíme zdravotní a sociální péči. Zrušíme povinné hlášení zaměstnanců do evidence zdravotního a sociálního pojištění a u DPP, a podpoříme flexibilní úvazky, umožníme dřívější odchod do penze lidem v mimořádně náročných profesích.
Jinak já jsem tady... Jenom pro ministra Juchelku. Dostal jsem x dopisů od zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení, že ty jejich platy jsou úplná katastrofa. Jo, dneska jsem vám to posílal do pošty. Myslel jsem si, že nejhorší a nejnižší platy jsou v kultuře, ale tady to vypadá ještě horší. Takže na tyto lidi je obrovský nápor a zkrátka my jim musíme zabezpečit takové podmínky, aby neodcházeli pryč a aby tam zůstali.
Umožníme dřívější odchod do penze lidem v mimořádně náročných profesích. No, minule jsme se vymlouvali na to, že Vojtěch a Maláčová se nedomluvili. Tak teďka to máte v rukou, kolegové, tak jsem zvědav, jak to dotáhnete.
Zdravotnictví. Zajistíme dostupnou, kvalitní a finančně stabilní zdravotní péči pro všechny občany. Posílíme roli praktických lékařů a rozšíříme síň sdružených praxí. Zavedeme finanční bonusy za účast na prevenci, ano, prevence, to je základ. Taky chceme připravit konferenci Včtyřka ohledně zdravotnictví a chceme samozřejmě navýšit ty kapacity lékařských fakult. Už jsme to jednou dělali, bylo to jako úspěšné. Chceme navýšit rezidenční místa a motivovat mladé lékaře k práci v regionech.
Zajistíme dostupnost léků vytvořením státních rezerv mimo jiné tvrdým postihem nelegálních reexportů. Jo, takže my jsme s Adamem Vojtěchem navštívili Zentivu, k tomu se nechci vracet. Pamatujete si, za kolik se to zprivatizovalo? Slavná ODS? 2,3 miliardy! Teďka to přeprodali - už počtvrté, Sto miliard to má hodnotu Sto miliard, vážení, Zentiva! Jo, takže tam to máme v závazku a musíme to začít řešit.
No, a tady je ten hlavní projekt, který já chci dělat, a to je, že zahájíme projekt výstavby nové supermoderní fakultní nemocnice v Praze, a to je ten projekt, kde vlastně připravuju tým, který by vzal Bulovku, Královské Vinohrady. část Karláku. Na Karláku máme postavit konečně tu porodnici u Apolináře. Ne? Taky nic neudělali. A udělat novou supermoderní nemocnici. Naštěstí úředníci nedovolili, aby pan Stanjura ten pozemek, kde jsem kdysi chtěl postavit tu supermoderní čtvrť, kdy jsem navštívil Macrona 2015 a říkám mu: a kde sedí ministr financí Sapin? No, na šestém patře. Jo, Návrat o o pět let. (?) Tak to celé zabili. Tohle je ten pozemek, tady, a o tom musíme jednat s Prahou, ano, protože tady od revoluce nebyla postavena nikdy nově na zelené louce nemocnice.
A ten můj původní projekt té onkologické nemocnice, ano, ty peníze skončily v Motole, To ani nechci moc komentovat. A tohle je obrovská výzva. Já neříkám, že... (?) Stát nikdy nic nestavěl. Já jsem se ptal Adama Vojtěcha: jak to budeme dělat? Ne? Kdysi tady byl Zdravoprojekt. Ne? Protože stát místo toho, aby měl vlastní projektovou kancelář, no tak samozřejmě to soutěží a zase dokola a odvolávky. No, tak ano, tady děláme tým a musíme to připravit. A vy dobře víte, vážení spoluobčané, kteří žijete v Praze, jak vypadá Bulovka, Královské Vinohrady, Thomayerka, karlák, tak to je tedy taky jako peklo. Takže to je velký projekt, který já osobně budu řídit a zkrátka udělám všechno pro to, abychom to tak nastavili,.. Abychom to tak nastavili, aby už se to nedalo v podstatě zrušit, kdyby tam někdo přišel
A samozřejmě počítáme, že budeme spolupracovat s Prahou, protože Praha má co? Praha má údajně 180 miliard na účtu. Nemocnice jsou naše, školy jsou naše, památky, jsou naše. Oni mají co? Metro, no, ještě i okruh děláme my, všechno děláme, tak tady já doufám, že ta spolupráce... že najdeme to řešení, protože i na tom pozemku v Letňanech bychom se mohli vrátit k těm projektům. Pan ministr kultury... kde sedí? Tam. Má kancelář v ložnici šlechtice v Nostickém paláci. Nebo MMR je na Staromáku, tak tyhle budovy podle mě by měly být muzea a ne kanceláře politiků. Takže smůla je v tom, že já jsem na to nezapomněl a je tam taky pozemek, kde bychom to mohli připravit, takže uvidíme, jak to všechno dopadne.
Duševní zdraví bude pode mnou, vznikne tam odbor, znovu se vrátíme k té radě, zavedeme národní monitoring čekacích dob, rozšíříme telemedicínu a systematicky zveřejníme data o kvalitě péče, propojíme zdravotní a sociální péči v oblasti dlouhodobé péče o seniory a posílíme paliativní a domácí péči.
Zaměříme se i na oblast zubní péče. Ano, to je ten projekt, co jsme říkali, těch 43 center, 40 procent spoluobčanů nechodí k zubaři, až když je bolí zuby, prevence a tak dále. Zubařů máme málo, samozřejmě zubař a oční, to jsou nejvíc placené profese, takže i tohle musíme řešit a podpoříme více zubních lékařů poskytujících péči hrazenou pojišťovnami, a zřídíme síť zubních pohotovostí.
V zemědělství prosadíme ochranu českého trhu před nekvalitními dovozy, dosledovatelnost původu potravin, včetně zveřejňovaní marží. Ano, ten Mercosur nějak dopadl. Samozřejmě Francie a Itálie bojovaly za to, a já myslím, že nakonec to dopadlo tak, že pokud to evropské zemědělství bylo ohroženo, tak jsou tam nějaké mechanismy, jak se bránit. Omezíme byrokracii, přesměrujeme dotace na aktivní zemědělce, kteří skutečně produkují potraviny, zřídíme funkci potravinového ombudsmana bez vzniku nových úřadů, odmítneme spotřební daň na tiché víno, to máme v programu. (Reakce na poznámku ministryně Schillerové.) Ano, já jsem u toho nebyl. Alenko, že ne.
Zabráníme spekulacím se zemědělskou půdou. (Poznámka ministryně Schillerové.) Já s tím souhlasím. Ne, dobré. Však já vím, že všichni jste z Moravy. (Pobavení.) A zavedeme předkupní právo pro aktivní zemědělce. Podpoříme živočišnou výrobu, ovoce, zeleninu a regionální zpracování s vyšší přidanou hodnotou.
Životní prostředí. Ochrana přírody musí být založena na zdravém rozumu, nikoliv na ideologii. Prosadíme revizi Green Dealu. Máme nového zmocněnce od včera. Snad už tolikrát to jméno nebudeme slyšet v médiích, a že pan zmocněnec se vrhne do práce.
Zachováme realistický energetický mix, včetně jádra plynu, uhlí pro nezbytnou dobu. Přepracujeme erozní vyhlášku a podpoříme dobrovolná a retenční opatření v krajině. Urychlíme výstavbu strategických vodních nádrží Nové Heřminovy. Tam se také půjdu podívat, protože když jsem před volbami to chtěl navštívit, tak Povodí mě nechtělo přijmout, tak to jsou samozřejmě věci, že od revoluce tady se nepostavila ani jedna přehrada. Vlachovice a Skalička.
Zrychlíme budování kanalizací a čistíren obcí. Podpoříme rozvoj zařízení pro energetické využití odpadu a zabráníme rozšiřování emisních povolenek na tuto oblast. Omezíme bezzásahovost tam, kde ohrožuje lidi, majetek nebo ekonomiku venkova. Zastavíme dotace neziskovým organizacím, které blokují rozvoj, a přesuneme peníze na konkrétní adaptační projekty v obcích a krajině.
Kultura. Výrazně zvýšíme platy pracovníků v kultuře a ukončíme jejich dlouhodobé podfinancování. Zavedeme víceleté financování kultury a památkové péče, aby byla podpora předvídatelná a stabilní. Dokončíme rekonstrukci Nové scény - nevím, jestli začala vůbec, za nás to bylo připraveno - Nové scény Národního divadla a podpoříme výstavu vltavské filharmonie. Ale to dělá Praha, ne? Nevím, pan ministr neříká nic. Zajistíme financování klíčových národních projektů, depozitáře Národní galerie, Národní knihovny, Janáčkova kulturního centra v Brně.
Zrušíme koncesionářské poplatky a podřídíme hospodaření České televize a Českého rozhlasu kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu při zachování jejich nezávislosti. Zjednodušíme a zprůhledníme autorské poplatky OSA. Pro děti, seniory, handicapované zajistíme bezplatný vstup do státních muzeí a galerií.
A potom tady mám to nejdůležitější, a to je to bydlení a regionální rozvoj. Já jsem včera strávil hodinu čtyřicet s paní ministryní Mrázovou a se Státním fondem investic, co je úplně neuvěřitelný projekt, který vůbec nechápu. Myslel jsem, že jsem blázinci, kde vlastně někdo přišel s tím a nabídl financování na dvacet třicet let za jedno procento. Jedno procento! A představte si, že všichni se přihlásili. Padesát... No, kdo by se nepřihlásil na jedno procento, když stát, teďka to řešíme, vlastně ta naše banka má poprvé emitovat dluhopisy a tvrdí, že to dá za pět. Výborně, tak to je skvělý projekt. Fakt. Tak normálně jsem to vůbec nepochopil, co kdo tohle vymyslel, místo toho, aby se to jasně definovalo a rozdělovalo na dotace. A samozřejmě dneska obce mají na účtech, nevím, 550 miliard. Stát má prázdnou kasu, tak to je projekt financování z evropských peněz, kde chybí 2 miliardy, které budeme teďka hledat, aby nám nevzali těch pět. No, to nemůžete pochopit! Fakt, to je něco neskutečného.
Takže my bydlení prohlásíme zákonem za veřejný zájem a bytovou výstavbu za strategickou infrastrukturu státu. Přijmeme nový stavební zákon, který zásadně zrychlí povolování staveb a odstraní nadbytečnou byrokracii. Podpoříme masivní výstavbu dostupného nájemního družstevního a obecního bydlení, včetně PPP projektů. To včera se k tomu MMR hlásilo, tak já jsem na to zvědav a včera jsme se domluvili, že vyberete konkrétně nějakou lokalitu, protože tady nikdo vůbec ani nezmapoval, co my všechno máme. (Ukazuje publikaci.) Toto je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. To je to, ty Letňany, to je mimochodem věznice v Uherském Hradišti, také můj projekt. Všichni se tam vyfotili. Víte, co udělali za ty čtyři roky? Změnili název. Už to není muzeum totality, už je to jiné. Nevím proč jako! Já jsem tam byl s ministrem Hermanem za KDU-ČSL kdysi, on mě tam zavedl na to hrozné místo. 33 pozemků, kde můžeme postavit tisíc bytů například.
Takže máme tady Státní pozemkový fond. Včera bylo u nás OKD. Neuvěřitelný příběh. Víte, kolik mají na účtu? 8,9 miliardy! Víte, kolik si vytáhl Stanjura za 2024, 2025 z toho OKD 4,5 miliardy! A mají tam pozemky - v Karviné, všude možně. Všechno navštívíme s Karlem Havlíčkem. To je všechno potenciál na to, abychom konečně udělali to bydlení tak, že i stát konečně začne stavět. Proč o tom mluvím? Protože na Slovensku mají Agentúru štátom podporovaného nájomného bývania. Paní Mrázová tam jde na seminář 17. 2. Bude tam evropský komisař. A Slováci si vyjednali výjimku na DPH. Takže oni dají podmínky, přišel rakouský investor, postavil byty, mají tam asi 20 tisíc projekt a vyřídili si pět procent DPH. My máme 21. Takže tam to můžeme okopírovat. Teďka otevřeli novou bytovku 100 bytů pro sestřičky vedle letiště v Bratislavě. Takže tohle bych chtěl. Tohle bych chtěl, protože to peklo, paní Mrázová, co jsme včera spolu zažili, to je jako...
Takže my tady máme, ano, i ten Státní fond podpory investic má program, máme ten program z toho SIRSu. Ti také chtějí dělat dostupné bydlení. Takže teďka to všechno dáme na hromadu, zanalyzujeme, kde všude máme pozemky, ano, a rozhodneme, kdo kde jak bude investovat, protože my jsme řekli, že se vrátíme k tomu, že budeme stavět byty pro ty profese, které potřebujeme: policie, vojáci, hasiči, celníci a tak dále. Takže to bydlení i ty PPP projekty a tak dále. Všechno samozřejmě strašně dlouho trvá, ale víceméně musíme okamžitě začít, udělat tu strategii a já na to budu dohlížet, protože to je tolik institucí a ministerstev, že to potřebuje jasné řízení svrchu.
Takže i ty PPP projekty tady máme. Družstevní, obecní bydlení. Zavedeme státní zvýhodněnou půjčku na akontaci prvního bydlení. Ano, ale až když ten trh bude nějaký. Nebudeme teďka vlastně ještě ten trh, kde není dostatek té nabídky, abychom ho ještě zhoršovali. A zavedeme státní zvýhodněnou půjčku na akontaci prvního bydlení a obnovíme bonus za každé narozené dítě. Stát bude mladým rodinám a klíčovým profesím přispívat na úroky hypoték. Zavedeme daňové úlevy, zrychlené odpisy pro výstavbu služebných bytů, omezíme energetické, ekologické normy, které bez reálného přínosu dramaticky zdražují výstavbu.
Sport a zdraví. Pohyb a sport postavíme do středu prevence a zdravotní politiky státu. Výrazně navýšíme investice do sportovní infrastruktury, zejména školních a multifunkčních sportovišť v obcích. Zavedeme síť nízkoprahových hřišť dostupných všem bez ohledu na příjem. Podpoříme sport dětí a mládeže prostřednictvím školních klubů, trenérů do škol a sportovních tříd. Posílíme pohybové programy pro seniory, handicapované. Přijmeme nový zákon o sportu a národní strategii sportu 2026-30.
Zajistíme transparentní a vícezdrojové financování sportu pod jasnou kontrolou státu. Pohyb systematicky zapojíme do prevence obezity, cukrovky a kardiovaskulárních onemocnění. Z té Národní sportovní agentury, kterou my jsme tam v minulosti prosadili, co nadělali, to je nehorázné! Udělali z toho cestovní kancelář. Neskutečné. Fakt.
Věda, výzkum. Věda a inovace se opět stanou motorem růstu ekonomiky. Výrazně navýšíme veřejné výdaje na výzkum a vývoj a zlepšíme jejich předvídatelnost. Zatraktivníme daňové odpočty na výzkum a vývoj, zjednodušíme systém hodnocení výzkumu s důrazem na kvalitu, nikoliv administrativu. Zatraktivníme daňové odpočty na výzkum a vývoj a prodloužíme dobu jejich uplatnění. Podpoříme společné projekty firem, univerzit a Akademie věd. Usnadníme příchod doktorandů a špičkových vědců ze zahraničí. Posílíme Radu vlády pro vědu, výzkum a inovace pod přímým vedením, a to už neplatí, předsedy vlády, ale já jsem se s Havlíčkem domluvil, že si to vezme za podmínky, že si vezme všechny úředníky z Úřadu vlády a že to bude řídit první místopředseda vlády Karel Havlíček. Zaktualizujeme strategii Česko - země pro budoucnost s jasně definovanými prioritami v oblasti vědy a výzkumu.
Digitalizaci chápeme jako nástroj ke zrušení byrokracie a zjednodušení života občanů. Zavedeme princip jednou a dost. Stát si nebude znovu vyžadovat údaje, které už má. Dokončíme právo na digitální služby tak, aby většinu životních situací bylo možné vyřídit plně on-line s garantovanými lhůtami. Spustíme jednotnou digitální bránu státu s jedním přihlášením, mobilní aplikaci a průvodci životními situacemi. Provedeme audit státního IT a snížíme náklady na provoz systému. Posílíme pravomoci Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, který bude povinně schvalovat bezpečnost státních digitálních systémů. Umělou inteligenci nasadíme konkrétně na automatizaci rutinních agend, zrychlení rozhodování a proaktivní služby občanům. To bude pode mnou. Já to budu řídit. Už jsme se potkali asi patnáctkrát společně od voleb a myslím si, že když se to všechno povede, co tam máme v plánu, tak lidé to určitě ocení.
Takže na závěr, vážené poslankyně, vážení poslanci, v programu toho je mnohem víc a přečetl jsem zde řadu bodů, kde si myslím, že bychom všichni mohli spolupracovat bez ohledu na politickou příslušnost. Česká republika stále čelí problémům, jako je dostupnost bydlení, ceny energií, dostupnost zdravotní péče, kvalita školství či fungování sociálních služeb. To jsou konkrétní problémy, které lze řešit společně. A můžu také slíbit, že pokud opozice přijde s dobrým návrhem, který pomůže lidem nebo zlepší fungování státu, nebudeme ho odmítat. Naší ambicí je stát, který hospodaří odpovědně, aniž by zvyšoval daně nebo zadlužoval budoucí generace. Stát, který chrání bezpečnost svých občanů. Stát, který si váží práce a podporuje podnikání, stát tedy aktivně podporuje rodiny, aby mohly mít děti. Stát, který seniorům garantuje důstojný život. Stát, který si váží profesí nezbytných pro své fungování, policistů, hasičů, vojáků, zdravotníků, učitelů a dalších a zajistí jim důstojné platy. Prostě stát, který investuje do své země a do svých lidí, protože to je ta nejlepší a nejrozumnější investice. Jen tak se může Česká republika stát tím nejlepším místem pro život na celé planetě.
Naše vláda nechce vládnout proti někomu. Chce spravovat zemi tak, aby se našim občanům žilo lépe. Všem, i těm, co nás nevolili. My jsme vláda pro všechny občany České republiky. A pokud si po čtyřech letech i ti, kteří s námi dnes nesouhlasí, budou moci říct, že se jim žije lépe než dnes, tak pak naše práce měla smysl.
Proto vás, vážené poslankyně a vážení poslanci, jménem naší koalice, žádám o vyslovení důvěry.
Děkuji za pozornost.
