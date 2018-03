Premiér Babiš: Jednáme o takzvaném balíčku mobility, který bude určovat pravidla pro dopravu

Ve Strakově akademii se předseda vlády Andrej Babiš setkal v úterý 6. března 2018 s prezidentem Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA Vladimírem Starostou. Tématem setkání byly mzdy českých řidičů v Německu, kde jim podle německého zákona o minimální mzdě náleží mzda na úrovni té německé minimální.

Podle sdružení, které slučuje přibližně 2 200 společností s téměř 25 tisíci vozidly, se nyní stovky řidičů zajímají o možnost vymáhat rozdíl mezi jejich mzdou a německou minimální mzdou, což může způsobit hromadný krach nejen dopravních firem. Situaci rozvířil i případ českého řidiče, který v polovině února vyhrál soudní spor a Deutsche Post, pro kterou česká spediční firma pracovala, mu musela doplatit rozdíl mezi jeho a německou minimální mzdou ve výši zhruba 8000 euro.

Předseda vlády Andrej Babiš uvedl, že chápe problém dopravců, pro které by mohlo být zpětné vyplácení mezd likvidační. Cílem ČR podle něj je vyjednat jasná pravidla v EU tak, aby integrita vnitřního trhu nebyla ohrožována. Po letech jednání se ale minulý týden podařilo nalézt předběžnou shodu v EU na revizi směrnice o vysílání pracovníků, v níž se povedlo prosadit, aby odvětví dopravy mělo, kvůli svojí specifické povaze a vysoké mobilitě řidičů, vlastní pravidla.

„Nyní pokračujeme v jednání o takzvaném balíčku mobility, který bude určovat pravidla pro dopravu. Klíčovou roli hraje Ministerstvo dopravy, které chce docílit toho, aby se na mezinárodní přepravu po EU ze země A do země B nevztahovala směrnice o vysílání pracovníků. Jednotný režim zároveň nesmí ohrozit konkurenceschopnost českých dopravců na evropském trhu,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Podle premiéra Andreje Babiše se v současné době rýsuje kompromis, který by umožnil co nejnižší míru aplikace směrnice o vysílání pracovníků na mezinárodní dopravu a bilaterální pravidelnou přepravu mezi sousedními státy. Zároveň by odstranil právní nejistotu ohledně mzdových podmínek řidičů. Pravidelně o problému jedná také s evropskými protějšky.

Zákon o minimální mzdě platí v Německu od 1. ledna 2015 a vztahuje se na všechnu práci vykonanou na území Německa. Kromě hrubé minimální hodinové mzdy stanovuje také povinnost hlášení pracovní činnosti a její dokumentaci. Při nesplnění povinností může celní úřad udělit vysoké pokuty. V současné době je úroveň minimální mzdy 8,84 eura na hodinu, tedy zhruba 230 korun, což je zhruba třikrát vyšší než v ČR. Při 160 odpracovaných hodinách měsíčně by měl být plat řidičů zhruba 37 tisíc korun.

autor: PV