Premiér Babiš: Ještě dejchám, i když mi to někteří nepřejou. Sorry jako

Čau lidi. Ještě dejchám, i když mi to někteří nepřejou. Sorry jako. Když se objevila na Facebooku první zpráva o tom, že padl výstřel ve vládním letadle se mnou na palubě, rozjely se okamžitě komenty, jestli “už mě někdo trefil” a jestli “modlitby byly vyslyšeny.” A další demokratická super hesla.

Sorry všem, které jsem zklamal. Kulku schytal jídelní vozík. Střela vyšla náhodou před odevzdáním pistole pilotovi členem ochranky. Toho teď vyšetřují jeho nadřízení, jak to, že mu zůstala kulka v komoře. Já řekl, že pro něj nechci žádný postih. Je to velmi seriózní a spolehlivý kolega a musí být v hrozném stresu i bez té mediální senzace, která se okamžitě rozjela. Ani ho nechci vyměnit. Lidí, kteří pro mě pracují, si vážím. V televizi dokonce udělali počítačovou animaci s panáčkem, jak odkládá zásobník a střílí do vozíku, zatímco druhý, nicnetušící panáček, jakože já, sedí za přepážkou. To už je fakt moc.

Rychlé zprávy ze světa, co se ke mně dostalo za poštu. Napsal mi oficiálně pan prezident Donald J. Trump, že děkuje za unikátní pistoli CZ firearms - Ceska zbrojovka, kterou jsem mu daroval během návštěvy v USA. Za sebe a Melanii pozdravuje mě i Moniku a těší se, že Česká republika a Spojené státy budou posilovat obchodní vztahy a stabilitu v rámci NATO. Dopis mi předal americký velvyslanec Stephen King, když jsme se zase po čase viděli.

Já jsem prezidentu Trumpovi shodou okolností psal, jak se vyvíjí jednání o nákupu helikoptér a jak bude naše Česká zbrojovka investovat v USA, kde zaměstná až 520 lidí. A taky, že zveme jeho dceru Ivanku na byznys fórum jako hlavního řečníka. Plus 5. června bude v britském Portsmouthu oslava 75 let vylodění spojenců do Normandie a snad budu mít možnost s ním prohodit pár slov.

A další vzkaz. Na oficiální mail Úřadu vlády České republiky napsal pan Radomil z Brna lakonickou zprávu:

“Žádám o bleděmodrý župan.

R.M.

Brno”

No, budu se mu snažit vyhovět. Až teda vyřídím všechny pracovní věci.

Taky se ke mně dostala ŘETĚZOVKA. Tak se říká dlouhým hromadným mailům. Posílají si je mezi sebou hlavně lidi, co nepoužívají Facebook. Prý je to docela fenomén. A vlastně mě překvapilo, jak jsou schopní si tím docela slušně nahradit tradiční média. Třeba v tom analytickém mailu, co se ke mně dostal teď, jeden pán velmi systematicky vypočítává, kolik stovek miliard se BEZTRESTNĚ rozkradlo za panování minulých vlád a jmenuje jednotlivé kauzy. Evidentně nejsem sám, koho štve, že se v médiích pořád řeší akorát Babiš. K tomu nejnovějšímu útoku na mě máte moje vyjádření z pátku tady na Facebooku. Plus jsem k tomu řekl svoje ve sněmovně. Napálil jsem to tam dost natvrdo.

No, tak já bych šel na to hlášení, ale jasně, že budete nejdřív chtít vědět, co to zase bylo v médiích s tím draftem zprávy k auditu o střetu zájmů.

Tak nejdřív, je to draft. Co to je draft? Předběžný návrh k připomínkám. To je draft. Koncept. Návrh. A tenhle přišel dost nestandardně. Podle informací našeho bruselského zastoupení:

přišel bez průvodního dopisu.

není podepsaný.

není razítko.

nejsou tam ani lhůty.

byl okamžitě v médiích, kde jsem ho viděl poprvé.

Ten dokument je důvěrný, protože je to předběžná fáze, která se bude připomínkovat a může se měnit, ale u nás v Česku na to samozřejmě kašleme a někdo to médiím cíleně rozdistribuoval během pár hodin. Vydala to ve stejnou dobu asi tři nebo čtyři média, všichni se chlubili, že to mají exkluzivně. Jasně. Přitom jim to někdo prostě jenom rozeslal. Někdo, kdo chtěl, aby to bylo všude.

Děkuju médiím za to, že se předháněla v tom, kdo tu důvěrnou zprávu zveřejní dřív a že jsem měl možnost se s ní obeznámit. Já ji totiž nečetl, měl jsem info jen od kolegů.

Ta nejdůležitější věc je tedy hned v úvodu, zvýraznil jsem tam dvě věci:

“This report sets out the provisional findings, conclusions and recommendations of the Commission auditors. These MAY BE MODIFIED in the light of the observations and further information received from the national authorities. Accordingly, this report should be treated as CONFIDENTIAL until the follow-up procedure has been brought to a final conclusion. If the whole part of the report is transmitter to persons concerned by the audit to enable them to provide comments, please ensure that the information set out in this paragraph accompanies the transmission.”

Česky je to zhruba takto:

“Tato zpráva uvádí prozatímní zjištění, závěry a doporučení auditorů Komise. Ty se MOHOU ZMĚNIT s ohledem na připomínky a další informace obdržené od národních orgánů. Tato zpráva by proto měla být považována za DŮVĚRNOU, dokud nebude následný postup ukončen finálním závěrem. Pokud je celá zpráva nebo její část předána osobám, jichž se audit týká, aby jim umožnily předložit připomínky, ujistěte se, že informace uvedené v tomto odstavci budou předány současně.“

Teda, to mě fakt baví, jak funguje „důvěrnost“…

Mezi námi, připomíná mi to 1.12.2018, kdy pustili v pátek večer levicovému promigračnímu Guardianu a Le Mondu interní zprávu o střetu zájmů, což určitě nebyla náhoda. Byl to interní dokument, který se dostal nejdřív do těchto médií. Teď je to něco podobného. Samozřejmě šlo o důvěrný dokument.

Fakta? Tady je celý příběh.

Září 2018. Česká nezisková organizace Transparency International podala na Evropskou komisi stížnost, že dochází k porušování unijních předpisů střetu zájmů. V dojemné souhře s Piráty. Celé své tvrzení opírají o údaje ve slovenském rejstříku, že jsem „konečným uživatelem výhod“ neboli skutečným majitelem podle zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a že fakticky nadále ovládám společnost Agrofert a.s.

Já to snad zopakuju.

Jo, podle zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Celá tato konstrukce je nesmyslná jak fakticky, tak i právně.

Zákon o legalizaci výnosů a financování terorismu totiž logicky dopadá na úplně jiné situace a tomu odpovídá i jeho terminologie, kterou není možné směšovat s běžnými obchodně-právními situacemi.

Je to nestandardní, nedochází k řádnému zákonnému procesnímu postupu a naopak, jak jsme včera a dneska asi všichni viděli, dochází k nerelevantnímu veřejnému odsouzení.

Samozřejmě zcela nečekaně je tento draft okamžitě v médiích, stejně jako naprosto „nečekaně“ uniklo vloni do médií to zmíněné stanovisko Právní služby Evropské komise. Není ničím zájmem něco tajit, to vůbec. Jedná se o úplně normální, standardní důvěrný procesní auditní režim, a to z toho důvodu, že auditovaný subjekt má možnost se vyjádřit a není vyloučeno, že výsledná podoba auditní zprávy může mít jinou podobu, což naprosto není výjimkou. Doposud všechny audity byly důvěrné, jenom tady na to z neznámého důvodu Evropská komise zapomněla.

Na rozdíl od loňského auditu, který mluvil o porušování ve vztahu k bruselskému nařízení, teď ten audit mluví o střetu zájmů v rámci českého zákona a vypadá to, že to opisovali od Pirátů a naší legendární zkorumpované neziskovky Transparency International.

Řeknu to naplacato. Vypadá to, že to psali Češi. Češi udali Čechy v Bruselu.

Budeme se samozřejmě bránit, protože máme argumenty.

Základní omyl je v tom, že se autoři auditu domnívají, podle skvělého návodu Pirátů a Transparency, že takzvaný „beneficient fondu“, tím se myslí já, OVLÁDÁ fond.

A je s podivem, že místo toho, aby Brusel řešil vztah vůči ČR, tak řeší, jestli já jsem v souladu s českým zákonem, i když jsem to udělal proto, že byl přijat Lex Babiš. Firmu Agrofert jsem vložil do fondu na základě toho, že mi česká legislativa řekla, že pokud chci být v politice, nesmím tuto firmu ovládat. Udělal jsem to přesně podle zákona Lex Babiš, tak jak byl schválen českou Poslaneckou sněmovnou.

Poté, co slyším od kolegů, co v něm je, tak ten audit považuju za skandální.

Dalo by se říct, že evropský úředník pohrdá českým zákonodárcem. Poté, co jsem se s ním obeznámil, považuji ten audit za skandální.

A já samozřejmě ze svěřeneckého fondu z aktivit firmy Agrofert nemám žádný příjem.

Tak a teď zpátky k draftu auditní zprávy.

Česká republika a její kompetentní orgány budou nyní tento draft analyzovat a následně k němu podle standardní procesní procedury zaujmou stanovisko. Analýzu provádí kompetentní akreditovaní úředníci, kteří jsou specialisté. Musí se vyčkat podle procesních pravidel na český překlad draftu, který přijde zhruba do jednoho měsíce. A potom se všechny řídící orgány a poskytovatelé, tedy jednotlivé resorty, připojí do připomínkování a debaty. Finální auditní zpráva by pak měla být hotova do 3-4 měsíců. Není tedy pravdou, že by se zpětná vazba k tomuto draftu chystala jenom někde v uzavřeném okruhu pod ministry za hnutí ANO, jak se snaží navodit opozice a média. Je dán standardní zákonný režim a tento proces bude zcela jistě dodržen.

Všichni se už vyjadřují k obsahu tohoto draftu, a to bez jakékoliv předchozí analýzy. Tedy pokud nepočítáme, že to novináři přeložili a interpretují tento odborný právní text po svém ve chvíli, kdy ani ještě samotné české kompetentní orgány neměly možnost se k němu vyjádřit.

Takže jasné slovo.

Neporušil jsem ani české, ani evropské právní předpisy týkající se střetu zájmů. Osobně zásadně odmítám závěry a odůvodnění draftu.

Česká republika nebude vracet dotace. Není k tomu absolutně žádný důvod. Schválně se podívejte na video ze Sněmovny, kdy mluvím o případu, který si možná ještě pamatujete. V březnu 2017 taky všichni mluvili o tom, že se budou vracet peníze, ale v srpnu 2018 Evropská komise rozhodla, že k tomu není žádný důvod. Dávám do komentáře.

Co je velice důležité, a některá média to zatajila, zpracovatelé auditu upozorňují, že konečné závěry se můžou od toho předběžného lišit.

Tak. A teď konečně hlášení, jak jste na něj zvyklí:

D1! Jasně, pokračujeme v modernizaci. Tenhle týden jsme zahájili úsek mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem. Vlastně už podruhé, protože společnost Skanska, kterou si Ředitelství silnic a dálnic vybralo ve zkráceném řízení, navazuje na přerušené práce z minulého roku. Za poslední dva týdny opravila díry ve staré vozovce a teď přichází na řadu celková modernizace.

Stejně ale všichni mluvili jen o kalamitě, kterou na D1 způsobila hlavně americká vojenská kolona a polský kamion. Dohoda byla jasná, kolona měla projet Českou republikou v noci a dojet na Rozvadov ve 20:00. Jenže některá jejich auta měla poruchu a na D1 vyrazila až ráno. V kombinaci se zúžením a pár nehodami z toho vznikl kolaps.

Okamžitě jsme to začali řešit. Osobně jsem obvolal ministra dopravy i obrany a dvakrát náčelníka Generálního štábu. Ředitelství silnic a dálnic muselo na dvou místech zastavit práce a otevřít dva jízdní pruhy v každém směru. Nakonec jsme vojáky vyhnali z dálnice a museli si počkat do noci. Myslím, že hlavně náčelník generálního štábu i ministr dopravu a jejich podřízení odvedli dobrou práci.

Mimochodem věděli jste, že existuje Asistenční služba ŘSD, kam si můžete kdykoli zavolat o informace? Jen tak pro příště: 800 280 281

Když už jsme u té dopravy, v pondělí jsme zamítli naprostý nesmysl, s kterým přišla ODS, že by se mohlo chlastat za volantem. Přitom riziko nehody je už při 0,5 promile alkoholu, což je hladina, kterou chce ODS tolerovat, zhruba dvakrát vyšší než za střízliva.

Myslím, že mluvím ze srdce všech, a hlavně rodičů, kteří se už tak dost bojí o svoje děti v každodenním provozu, že řidiče pod vlivem fakt nepotřebujeme. Stejný názor má náš ministr dopravy. Budeme bojovat PROTI prolomení nulové tolerance, o které usilují i někteří senátoři. Snaží se totiž povolit cyklistům půl promile alkoholu na vinařských cyklostezkách, ale i silnicích 3. tříd. Naše vláda ale chce snižovat počet nehod, hlavně těch smrtelných, ne naopak.

Svolal jsem mimořádnou tripartitu, abychom projednali zvyšování mezd ve státní správě, kde pracuje 640 tisíc lidí. Průměrná mzda je tam už 35,5 tisíc měsíčně! To je, mimochodem o 2 tisíce víc než v soukromé sféře. A plníme i naše sliby vůči učitelům. Jejich průměrný plat v roce 2021 bude 45 tisíc měsíčně!

Ale jinak už fakt musíme brzdit, ekonomika už nemá tak vysoké tempo růstu, navíc se nám rozevírají nůžky vůči firmám, hlavně malým a středním. Ty prostě nemají šanci držet krok se současným růstem mezd ve veřejné sféře.

Každopádně, naše ministryně financí Alena Schillerová přišla i tak s motivačním návrhem. Navrhuje přidat učitelům o deset procent a ostatním o dvě procenta. Současně říká, že pokud resorty ušetří deset procent počtu státních úředníků, tak polovinu peněz jim nechá, takže by došlo k navýšení o sedm procent. To se mi zdá fér. Zaměstnavatelé navrhují míň, jenom navýšit o inflaci. Představy odborářů jsou podstatně vyšší. Věřím ale, že se dohodneme.

Na vládě jsme schválili zvýšení spotřební daně z tvrdého alkoholu, tabákových výrobků a hazardu a novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, která upravuje definici množírny a zákaz chovu zvířat v nevhodných podmínkách. Taky líp ochrání třeba zvířata v cirkusech.

Vyšší daň na tvrdý alkohol by našemu státu přinesla další 0,9 miliardy příští rok a 1,1, miliardy v roce 2021. Vyšší zdanění hazardu by do státní kasy přineslo v následujících dvou letech 3,9 a 4,2 miliardy.

Zvýšení spotřební daně na tabákové výrobky? Tak to se samozřejmě výrobcům cigaret dost nelíbí. Jasně. Jak jinak. Měl jsem k tomu v týdnu schůzku se zástupci British American Tobacco, u které byl i ministr Havlíček a ředitel odboru ministerstva financí Stanislav Kouba. Vyšší daň by ale přinesla do státní kasy dalších 7,7 miliard korun po zavedení příští rok a v roce 2021 dokonce 9,2 miliard.

A ještě důležitější je zdraví. Průměrná mzda neustále roste a myslím, že by si lidi mohli pro sebe kupovat užitečnější věci než další kartony cigaret. Víte, že se u nás prodá 20 miliard cigaret ročně? To jsem fakt nevěděl, a ještě víc mě překvapilo, že skoro třetinu si koupí němečtí zákazníci v pohraničí.

V průběhu našich vlád jsme snížili DPH na kojeneckou výživu, bezlepkové potraviny, knihy, noviny a časopisy, léky. A až se nám podaří protlačit přes obstrukce opozice novelu zákona o EET, snížíme i DPH na vodné a stočné. To jsou věci, které lidi skutečně potřebují.

A teď vám chci napsat něco o pěstounské péči. Spolu s naším poslancem Alešem Juchelkou jsme se sešli s Nadací Sirius. Jejich zástupci mají připravené návrhy zlepšení náhradní rodinné péče. Ten nejzákladnější problém je nedostatek pěstounů a taky to, že se doteď málo odlišuje státní podpora dlouhodobých pěstounů, pěstounů na přechodnou dobu a příbuzenskou pěstounskou péči.

Každý typ péče má svoje zvláštnosti a hlavně potřeby. Třeba, když se dítěte ujmou příbuzní, bývá to obvykle nečekaná událost po nějaké krizové situaci v rodině a takoví potřebují od státu jinou pomoc než vyškolení pěstouni na přechodnou dobu. Tito pěstouni, u kterých může být dítě maximálně rok, mají zase svoje problémy. Potýkají se s vyhořením. Jsou na ně kladeny vysoké nároky a potřebovali by například terapeutickou podporu, podobně jako mají sociální pracovníci.

Další problém je, že jednotlivé kraje nepostupují společně. Chybí třeba jednotná národní evidence žadatelů o pěstounství a existuje vysoká míra rozdílnosti v postupech a kvalitě příprav pěstounů mezi kraji. Je to hrozně široké téma a vím, že se jím na ministerstvu práce a sociálních věcí intenzivně zabývají. Smekám před všemi, kteří tuhle těžkou službu pro děti vykonávají. Spousta dětí prochází krizí ve své vlastní rodině, a co teprv, když si nějací rodiče vezmou do pěstounské péče dítě zdravotně postižené nebo sourozeneckou skupinu. Opravdu to není práce, ale služba.

Nachystáme zákony, které pěstounům i dětem život usnadní a zavedeme do pěstounské péče lepší systém.

Brusel. O náhodné střelbě v letadle do jídelního vozíku, jsem vám už psal. Teď ještě, co jsem tam dělal pracovně. Letěl jsem do Bruselu na pracovní večeři členů Evropské rady. Bavili jsme se o tom, jak dopadly volby a jak budeme postupovat dál. Hlavně, jak by měly být obsazené vrcholné pozice v orgánech EU, to znamená v Radě, v Komisi, v Parlamentu a v centrální bance.

Všichni jsme byli moc rádi, že účast ve volbách do Evropského parlamentu byla nejvyšší za posledních 25 let. Ještě jednou bych Vám všem chtěl poděkovat za to, že jste přišli a podpořili jste nás. Pozitivní je i to, že sice vyhrály proevropské strany, ale dvě nejsilnější frakce lidovci a socialisté už nebudou mít převahu, a tudíž se budou muset dohodnout i s ostatními.

Zatím jsme se na konkrétních jménech nedohodli, to nás čeká v červnu. Uvidíme, jestli na hlavních postech nakonec budou spíš politici, kterým se říká „Spitzenkandidáti“ a byli nominovaní před volbami, nebo lidi, kteří budou odpovídat geografické, politické a - podle přání některých zemí - genderové rovnováze. A taky, kteří budou mít charisma, budou schopní dělat kompromisy a budou měřit všem členským státům stejně.

Já jsem vystoupil proti Spitzenkandidátům, protože si myslím, že je potřeba se dívat hlavně na odbornost a taky na rovnováhu zastoupení jednotlivých států. Měl by to být kvalitní kandidát, měl by to být odborník a měl by mít samozřejmě zkušenosti. A měl by zásadním způsobem změnit vztah mezi Evropskou radou a Evropskou komisí, protože hlavní slovo musí mít Evropská rada. S premiéry V4 jsme to řešili samostatně a určitě zkusíme najít a prosadit kandidáta, který by dobře reprezentoval náš region podobně jako třeba pan Donald Tusk.

Na naše setkání V4 tentokrát přišel i francouzský prezident pan Emmanuel Macron. Pili jsme francouzské víno ze slovenských sklenic a mluvili jsme o tom, jak to nejlepší z Evropy zkombinovat dohromady. Ale vážně, řešili jsme samozřejmě pracovní věci. Předpokládám, že pan Macron bude spolupracovat s ALDE, kde jsou i poslanci ANO. A stejně jako já, zástupci Itálie a dalších zemí, taky moc nefandí spitzenkandidátům.

Pobavily mě silné řeči Pirátů, kteří si kladli podmínku a chtěli být v ALDE, pokud tam my nebudeme. Akorát zapomněli, že mám veto, takže skončili u zelených. Schválně si vzpomeňte na naše zelené, co vykonali u nás. Kvůli nim nemáme postavený nový blok Temelínu, zablokovali dálnici Praha-Tábor a byli na počátku 1000miliardového tunelu jménem soláry. Piráti patří do stejné frakce. Jsou to levicoví zelení anarchisti.

No, v komentáři ochutnávka české pirátské europoslankyně. Budoucnost Evropy a Česka. Gratulujeme.

A teď z úplně jiného soudku. Na zahradě Strakovky jsme uspořádali charitativní bazar na podporu dvouletého Tadeáška, který se narodil s těžkou mozkovou obrnou. Je to vnuk jednoho našeho zaměstnance a moji šéfku úřadu Tünde Bartha napadlo udělat tuhle akci. Tadeáška přišla podpořit spousta lidí. Buď přinesli peníze nebo věci na prodej. Dorazili i ministři Karel Havlíček, Alena Schillerová, Adam Vojtěch, Vladimír Kremlík, taky vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička. Pan ministr Miroslav Toman se omluvil, ale poslal za sebe náměstka, který je včelař, a tak přinesl několik lahví vlastnoručně vyrobeného medu. Hned se prodal. Celkem jsme na Tadeáška vybrali 70 tisíc korun a co se neprodalo poputuje do Azylového domu R – Mosty v Mladé Boleslavi. Tam pomáhají hlavně matkám s nezletilými dětmi a těhotným ženám, které se ocitli v těžké životní situaci. Děkuju všem, kdo jste přišli, nemám šanci vás všechny vyjmenovat. Byla to skvělá akce a taky jste mě trochu dojali.

S vicepremiérem Karlem Havlíčkem jsme se na schůzi Česko německé obchodní a hospodářské komory setkali s několika stovkami hlavně německých firem nebo jejich zastoupení v ČR. Německo je pro nás klíčový obchodní partner, směřuje tam třetina našeho exportu, máme u nás víc než 6 tisíc německých investorů, jsme propojení v průmyslu.

Nejvíc je zajímalo profesní vzdělání. A myslím, že jsme jim udělali radost, protože jsme jim představili, že po 20 letech planých diskusí a slibů konečně dotáhneme duální vzdělávání i mistrovské zkoušky. Obojí pevně uchopil ministr Havlíček, který ve spolupráci s ministrem školství Robertem Plagou předloží zákony na vládu ještě v tomto roce! Já jsem ve svém projevu česko-německou spolupráci pochválil, musím opravdu ocenit výsledky německých firem u nás i jejich aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, ale zároveň jsme varoval před zbrklým přesměrováním našeho automobilového průmyslu k e-mobilitě.

Ne, že bych nefandil elektrickým autům, ale musíme všechno vidět nejen v kontextu ekologie, ale i udržení nezávislosti našich výrobců, řešení baterií a nástupu čínských producentů. Prostě jen nechci, abychom dopadli jako v první vlně nadšení pro obnovitelné zdroje energie. Však si to určitě pamatujete. Špatný odhad vývoje v odvětví, nástup čínských dodavatelů, pokles cen za solární panely a bankrot jejich výrobců v Evropě, zkorumpovaní politici. A výsledek je, že za obnovitelné zdroje my všichni platíme ročně 45 miliard korun a jen za soláry 25 miliard! Děkujeme, tradiční demokratické strany. Celkem nás to vyjde na 1000 miliard.

S obavami sledujeme vývoj v oblasti výroby oceli. Pro nás je to tradiční průmyslová oblast, vyrobíme 5 milionů tun a váže na sebe desítky tisíc pracovních míst. Situace v Evropě není vůbec růžová, rostoucí ceny energií, emisních povolenek a dumpingové ceny z Asie sráží místní producenty na kolena. Ministr Havlíček teď řeší průšvih v Plzni, kde se po pádu Pilsen Steel ocitlo bez práce 600 lidí a ve stejnou dobu intenzivně jednáme s novým vlastníkem ArcelorMittal, klíčové firmy celého moravskoslezského regionu.

Už delší dobu komunikujeme s odbory a vyměňujeme si názory na prodej ArcelorMittal Liberty House. Odbory mají strach, že nový vlastník Liberty House není schopný zajistit ani rozvoj, ani stabilitu a že se jedná o nastrčenou firmu. Evropská komise nicméně transakci povolila a my nemáme nástroj, jak tomu zabránit. Proto jednáme. Ministr Havlíček do hutě zajel a potkal se se zástupci zaměstnanců i vedením a tento týden jsme přijali celé vedení Liberty House na Úřadu vlády. Ukázali nám, jak budou transakci financovat, jak zajistí energetickou nezávislost a jak se postaví k dalším investicím. Plány mají v zásadě dobré, ale já chci přesto vyšší garance, a proto jsme požádali o společné memorandum, kde se zavážou ke konkrétním krokům v rozvoji firmy a dále požadujeme zástupce státu v dozorčí radě. Chci vidět na měsíční bázi, jak se naplňují sliby.

Video z veletrhu obranné techniky IDET 2019 v Brně jste už asi viděli. Prošel jsem si všechny stánky, a otestoval zaměřovač od česko-americké Meopty. Měl jsem i projev a znova připomněl, že v roce 1936 jsme byli největší výrobci zbraní na světě. Letadla, kulomety, transportéry, tanky. To všechno jsme uměli a bohužel politici po revoluci tento náš průmysl nechali zdevastovat.

Ale znova rosteme. Vždyť na IDETu patřila většina stánků českým firmám. Jen mezi lety 2013 až 2017 vzrostl export našeho vojenského materiálu o neuvěřitelných 250 procent. Naše Česká Zbrojovka investuje po světě a staví závody v Maďarsku a Spojených státech. Plus Aero Vodochody se vrací na scénu se svým zbrusu novým bitevníkem L-39NG. Budu rád, když si přečtete celý můj projev v komentáři.

Máme skvělé vojáky. Jejich práci uznávají po celém světě. Je jednou z priorit naší vlády, aby konečně dostali vybavení pro 21. století, které jim bude sloužit nejen na zahraničních misích, ale i při pomáhání lidem u nás doma. Třeba během živelných katastrof. Nakupujeme nové vrtulníky, budeme mít stejnou cenu, jakou dostává americká armáda. Nakupujeme pásové obrněnce za 50 miliard a dbáme na to, aby se do projektu zapojili i čeští průmyslníci, minimálně v rozsahu 40 procent. A je toho mnohem víc, radary, nákladní auta, letecká technika. Všechno děláme maximálně transparentně tak, aby naši vojáci dostali nejvyšší kvalitu, ale daňové poplatníky to nestálo víc, než je nezbytně nutné. Však víme, jakou máme zkušenost z minulosti s netransparentními armádními nákupy.

Ve sněmovně prošel prvním čtením náš zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Mění systém hodnocení tak, aby zohledňoval nejen počet výsledků, které výzkumné organizace přináší, ale i jejich kvalitu. Zákon obsahuje i další věci, s kterými vás nechci zatěžovat. Podstatné je, že jsme ho široce diskutovali se všemi, kdo k tomu mají co říct. Hlavně ministerstvem školství, s Českou konferencí rektorů, s ostatními ministerstvy, s Akademií věd České republiky a resortními výzkumnými organizacemi.

Už několikátý týden vám píšu o novele EET. Tenhle týden bylo už třetí čtení a opět obstruovala opozice. Podali přes 700 pozměňovacích návrhů, schválně nesmyslných jen proto, aby natáhla jednání a nestihli jsme o tom hlasovat. Že to s těmi pozměňováky nemyslí vůbec vážně, bylo vidět i na tom, že jejich vlastní poslanci nepřišli do práce, takže je ani nemohli svými hlasy podpořit. Prostě divadlo za prachy všech daňových poplatníků. Každopádně Alena Schillerová řekla: „Budu tam chodit tak dlouho, dokud zákon neschválí.“

Díky tomu, že jejich poslanci nepřišli do práce, na mě bylo tentokrát jen 11 interpelací a vrchol nastal v pátek, kdy už se jel jen čistý antibabiš. Klasika. Ale to jste viděli určitě všude na sítích a v televizi.

Bylo i mimořádné jednání sněmovny kvůli financování sociálních služeb. Prý na něj chybí dvě miliardy. Přitom ale dáváme na sociální služby každý rok víc a víc peněz. Rozpočet na rok 2019 je v tomto ohledu naprosto rekordní. Vemte si, že dotace poskytovatelům sociálních služeb v roce 2007 byly 7,1 miliardy, v roce 2013 to bylo dokonce míň! Jen 6,5 miliardy. A kolik naše vláda dává tento rok? 15,7 miliardy, dámy a pánové. Navíc díky lepšímu výběru daní rostou příjmy krajů a obcí. Krajům jsme za posledních 5 let přidali 8,5 miliardy, což je navýšení 104 procent. Nemůžeme přisypávat další miliardy jen tak. Jak vtipně řekla Alena Schillerová, ministerstvo financí není bankomat bez PINu. Potřebujeme vědět, kam přesně ty peníze šly. Alena Schillerová paní Maláčovou požádala o analýzu.

Zasedání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace bylo tentokrát za účasti mezinárodních kapacit v oblasti vědy, včetně slavné Orny Berry z Izraele. Nechci nás moc chválit, ale přišlo nám uznání od Mezinárodní rady pro výzkum a vývoj a z toho mám prostě radost. Dostali jsme jedničku za nový systém hodnocení a financování českého výzkumu, který je založený na kvalitě, a ne jenom na počtu článků.

A další kompliment přišel od mezinárodní Rady za naší Inovační strategii. Z té se již stal skoro bestseller, její anglickou verzi po nás chtějí všichni velvyslanci v ČR, zahraniční státníci a jako příklad pro následování ji citují i v Bruselu. Hrozně se chytla i nová značka Czech Republic: The Country For The Future, která již přerostla nad rámec inovací a technologií a začíná se využívat napříč odvětvími, úřady i organizacemi.

To byl pro nás impuls vytvořit národní komunikační strategii, sjednotíme loga i prezentaci naší země a zastřešíme vše pod značkou Country for the Future. A ještě jedna dobrá zpráva z Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Předmět Technika, který v sobě zahrnuje praktické dovednosti a nové technologie bude od září zavedený v 53 základních školách a od roku 2022 jde povinně do všech škol.

Jinak ministr Havlíček jede ve velkém tempu a mimo široké agendy na ministerstvu a spolupráce se mnou v hospodářské politice začal konečně řídit naše účasti ve státních podnicích. Tam mimo plnění strategických aktivit spojených s chodem státu spravujeme majetky v hodnotě desítek miliard korun.

Karel Havlíček bere jednu organizaci za druhou, vyhodnocuje jejich výdaje, smlouvy, ceny nákupů a veřejné soutěže A jak se dalo čekat, je toho spousta, co se musí napravit. Všechno konzultujeme na denní bázi. Určitě jste zaregistrovali, že v tomto týdnu musel odvolat šéfa státního podniku Diamo, což je firma, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a uhlí. Důvodem byla sporná zakázka za miliardu. A ve stejnou dobu začaly hloubkové kontroly jak v Diamu, tak v další státní společnosti SÚRAO. Tak teď už jen čekám, kdy přijde útok na nového ministra, protože je zjevné, že začal rušit staré pořádky a zajeté vazby…

Jedu dál. Zasedala Rada vlády pro lidská práva pod mým vedením jako předsedy a naší nové zmocněnkyně vlády pro lidská práva paní profesorky Heleny Válkové. Stanovili jsme si naše priority na další čtyři roky. Hlavně práva osob ohrožených chudobou v sociálně vyloučených lokalitách, práva dětí ohrožených rozpadem rodiny, odstraňování diskriminace seniorů nejen na trhu práce, řešení přeplněných věznic a další zásadní témata v oblasti lidských práv. Věřím, že to dokážeme splnit nejen na papíře, ale především v realitě.

Jednala koalice, řešili jsme Národní sportovní agenturu, dofinancování sociálních služeb, nutnost novelizace zákona o sociálních službách, Českou poštu, platy ve státní sféře, snižování počtu uředníků a spoustu dalších témat.

Jednal jsem s německým spolkovým ministrem vnitra Horstem Seehoferem. Mluvili jsme o výsledcích evropských voleb, dalším vývoji unie a o migraci. Znovu jsem zdůraznil, že je potřeba mít konkrétní plán a řešit příčiny v zemích, odkud lidi utíkají, hlavně v Sýrii a Africe. Ministr Seehofer taky ocenil, jak se naší zemi ekonomicky daří.

Rozloučit se přišla končící velvyslankyně Kanady paní Barbara Richardson. Poděkovali jsem jí za její aktivní působení u nás. S Kanadou máme hodně blízké názory na vývoj ve světě, hlavně na prospěšnost volného obchodu. Potkáváme se jako spojenci v rámci NATO. Paní velvyslankyně navštívila naše vojáky v Lotyšsku, kde působí pod kanadským velením, a byla z našich profesionálů nadšená. Mimochodem v Kanadě žije 100 tisíc Čechů, je to naše druhá největší krajanská komunita na světě, hned po USA. Máme s Kanadou skvělé vztahy, i když nám to nandali v hokeji.

Věnoval jsem se tenhle týden i našim italským přátelům. V pátek totiž na jejich velvyslanectví slavili Den republiky. Měl jsem krátký projev a mimo jiné v něm ocenil, že země V4 a Itálie mají v rámci EU podobné názory.

Potkal jsem se taky s bývalým ministerským předsedou Izraele Barakem Ehudem a řešili jsme konferenci o konopí, kterou budeme společně organizovat. A další naše plány s Izraelem v kybernetické bezpečnosti, nakládání s vodou, start-upy a další.

Uf tak jsem vám toho zase pořádně naložil. Končím. Mějte se krásně. A čau.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Premiér Babiš: Jsem šokován tím, co tvrdí česká média. Není to pravda Premiér Babiš: Jsme respektovaným hráčem v oblasti kybernetické bezpečnosti i na globální úrovni Premiér Babiš: Zase to skončí tak, že Čína ovládne tenhle průmysl Premiér Babiš: Od roku 2016 stoupá počet nově vzniklých restaurací

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV