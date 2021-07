Premiér Babiš: Máme plán Národního boje s rakovinou až do roku 2030

reklama

Andrej Babiš, předseda vlády: Vážení spoluobčané, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu Čau lidi. A tentokrát nezačnu očkováním, k tomu se samozřejmě dostanu, ale velice důležitým programem, a to je náš Národní boj proti rakovině. My jsme měli tiskovou konferenci, kde jsme představili, jakým způsobem by naše země měla bojovat proti rakovině. Jako bojujeme proti pandemii vakcínou, očkováním – a jsem přesvědčen, že to zvládneme, když se všichni naočkujeme – tak proti rakovině se nedá očkovat, neexistuje žádná vakcína. Je ale velice důležitá prevence a nejmodernější technologie, skvělé zázemí našich lékařů, kteří patří mezi nejlepší na světě.

Rakovina je druhou nejčastější příčinou úmrtí vůbec. Každý rok kvůli ní zemře po celém světě téměř 10 milionů lidí. Očekává se, že v roce 2035 bude rakovina hlavní příčinou úmrtí obyvatel Evropské unie. U nás bohužel onemocní rakovinou ročně až 85 tisíc našich spoluobčanů. To je více než 200 denně. A bohužel 27 tisíc zemře, jeden každých 20 minut.

Ty prognózy nejsou dobré, a my proto přicházíme s programem, a je to plán, Národního boje s rakovinou až do roku 2030. Určitě chceme, aby tak, jak máme v Brně Masarykův onkologický ústav, tzv. žluťák, a je to jediná onkologická nemocnice v ČR, aby v Praze vyrostlo nové Národní onkologické centrum. Stát by mělo 7 miliard, a já si myslím, že Praha a naši občané si zaslouží podobné centrum jako v Texasu, Oslu nebo Melbourne. My ho plánujeme realizovat v areálu nemocnice Královské Vinohrady. Bude to specializovaná onkologická nemocnice.

Celkově na onkologii z Národního plánu obnovy by mělo jít až 10,2 miliardy. Je to velice důležité. Nám se povedlo v rámci vyjednávání peněz EU na to příští období vyjednat až 50 miliard pro české zdravotnictví. Z toho například React-EU až 19 miliard. A když to porovnáme s tím obdobím, které máme teď, naši předchůdci vyjednali jenom 8 miliard. Je to důležité. Mě velice mrzí, že ti, kteří nic nevymysleli a neměli žádné konkrétní projekty, teď tento projekt kritizují. Pan ministr Vojtěch na tiskové konferenci představil ten velice komplexní prospekt, který vznikl ve spolupráci s pojišťovnami, Ministerstvem zdravotnictví. Ten jasně říká, že nemáme podceňovat prevenci. Prevence je velice důležitá. Je základem toho, aby u nás na rakovinu nezemřelo tolik lidí.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Už jsme celou řadu věcí udělali. Investujeme do onkologie, do přístrojového vybavení. Pacienti dnes mají mnohem větší dostupnost moderní terapie. Ale to, co bychom ještě chtěli realizovat, je nový český onkologický institut. Moderní nemocnice, která by se starala o pacienty v co nejširším spektru nádorových chorob. Zabývala by se samozřejmě i oblastí prevence. Měla by se zaměřit i na oblast výzkumu a vědy, kde také chceme napnout prostředky. Protože je nutné péči i posouvat dopředu. Tak, aby byla co nejmodernější. Cílem je, aby to centrum, ten nový český onkologický institut vznikl do 5, 6 let, a skutečně jsme se tady mohli sejít a otevírat ho.

Prof. MUDr. Roman Cibula, CSC.: Pro toho pacienta, o tom jsme hovořili. Pacient, který vejde do jedné budovy, a v té jedné budov má veškerou péči, kterou potřebuje. To je obrovská výhoda. A druhá věc je, že se o jednoho pacienta stará stále stejný tým, od začátku do konce.

Andrej Babiš, předseda vlády: Takže to je to nejdůležitější z tohoto týdne. Já se k tomu samozřejmě budu vracet, protože je to velice důležité. A pokud něco v mém okolí řeším, tak je to rakovina. A bohužel problémy duševního zdraví v rámci pandemie. Teď samozřejmě i dopady na lidi v oblasti jižní Moravy, kde přišlo to tornádo, které zdevastovalo tolik obcí. To je další oblastí, které se věnujeme.

K tomu očkování. Já bych chtěl strašně moc poděkovat všem rodičům, kteří registrovali svoje děti. Protože my jsme 1. července od půlnoci otevřeli registraci věkové kategorie 12 až 15 let. Za jeden den se registrovalo téměř 30 tisíc dětí. To je skvělá zpráva. My budeme samozřejmě rádi, když další rodiče budou následovat ty rodiče, kteří děti zaregistrovali. Já pěkně prosím, nepodceňujme hrozbu mutací koronaviru. Jediný lék na to je skutečně očkování.

Situace s deltou, s tou mutací, indická mutace delta. Skutečně nám stoupají čísla, v Praze, Praha-Východ, Praha-Západ. Zatím v ostatních částech České republiky to vypadá dobře, ale nesmíme mít pocit, že jsme už ten vir porazili. Vláda rozhodla o tom, že chceme ochránit ČR hlavně před situací v Tunisu, v Rusku, kde budou jiné podmínky při návratu do ČR než v těch oranžových a zelených zónách. Nesmíme to podcenit. A to očkování je základ. Denně vyhodnocujeme epidemickou situaci, musíme to sledovat. Sledujeme to každý den. Diskriminační PCR realizujeme, sekvenujeme.

Co se týče zkrácení termínu druhých dávek. Chtěl bych požádat občany o trpělivost a racionální přístup. Vím, že očkovací místa i linka se snaží vyhovět, linka 1221, ale je to složité. Přál bych si, aby ta očkovací místa samotná vás kontaktovala a nabízela zkrácení druhého termínu, ale zatím se to snažíme operativně řešit. Chápu, že někteří jsou z toho nervózní. Prosím ale o trpělivost. Na první dávku čeká aktuálně asi 151 tisíc osob, na druhou dávku asi 1 624 000 osob.

Chci jenom zdůraznit, že nemáme vyhráno. Mutace jsou prokazatelně v ČR, a nadále žádám a prosím praktické lékaře o spolupráci. Osvětu k očkování. Protože jenom vysoká proočkovanost nás všechny může ochránit před těmito mutacemi. Ještě u praktiků zůstává celkem velké množství starších lidí, kteří ještě nebyli naočkováni. Bylo by dobré, kdybychom skutečně ještě více propagovali očkování.

Maďarsko nám dovezlo 1. 7. do O2 universum 100 tisíc vakcín Pfizer/BioNTech. Je to další půjčka. My to vrátíme do konce roku. A samozřejmě Maďarsko znovu potvrdilo obrovskou solidaritu s naší zemí.

My se snažíme očkování propagovat. Ta kampaň běží, ta informovanost se zlepšila. I se navýšil počet lidí, kteří jsou ochotní se očkovat. Ale to uvidíme, až když se budeme blížit bodu, kdy na to první očkování nebude až tolik zájemců. Já pevně doufám, že to nenastane brzo, že všichni si uvědomujeme, jak je to očkování důležité. Je to také důležité pro návrat dětí, protože všechny děti, které budou naočkované, se vlastně nemusí testovat od 1. 9., až se budou vracet do školy.

Od 1. 7. platí jednotná pravidla pro cestování po Evropě, a na základě evropských standardů. My ty certifikáty vydáváme už od 1. 6. Doposud byly staženy již 4 miliony certifikátů. Od 30. 6. je k dispozici aplikace Tečka, kterou si můžete stáhnout, všichni majitelé chytrých telefonů. Po přihlášení se vám zobrazí informace o očkování, o prodělané nemoci nebo testování. Rodiče si mohou do aplikace přidat i svoje děti, a mít tak všechno jednoduše pod kontrolou. Chci vás požádat, nainstalujte si ji. Zjednodušíte si tím cestování a celkově prokazování se testem či vakcinací.

Rozšířili jsme covid portál o informace o cestování do nejžádanějších zemí. Doporučuji se před vycestováním do zahraničí informovat o pravidlech, které v dané zemi platí. V současnosti najdete detailní informace o cestování do 16 zemí. Dostaneme se na něj z adresy www.dovolena2021.cz. Podívejte se, všechny důležité informace tam najdete. Skvělá práce Ministerstva zahraničních věci a NAKITu. Od spuštění portálu 16. června ho navštívilo více než 400 tisíc lidí, kteří hledali informace o cestování.

Já jsem minulý týden navštívil naše nové datové centrum v Zelenči. Myslím, že v digitalizaci postupujeme mílovými kroky. Naše vláda udělala obrovský pokrok v digitalizaci. Je to jeden z našich nejdůležitějších bodů. Neustále vznikají nové služby pro občany, snižuje se množství nutných cest na úřady, máme Portál občana, Bankovní identitu. Měníme legislativu tak, abychom se v digitalizaci posouvali, a úřady dokázali nabídnout moderní přístup. A ještě jedna věc. Když se podívám na to, co se stalo v rámci pandemie covid-19, je neuvěřitelné, jak jsme se dokázali s podporou IT přizpůsobit nové situaci a co všechno jsme zvládli. Jistě, systém potřebuje na začátku odladit, ale výsledek stojí za to. Elektronicky dnes vyřídíte rezervace na test, registrace a rezervace očkování a také potvrzení – jak elektronicky on-line na webu, tak i v mobilní aplikaci. Obrovské díky všem, kteří se na tom podíleli. Skutečně skvělý výkon.

Na závěr bych chtěl mluvit o pomoci pro jižní Moravu. Je to obrovská tragédie. Naši ministři jsou v terénu, tento týden v úterý navštívila místa na Moravě paní Dostálová. Ve čtvrtek tam byl pan Brabec. V pátek já s panem Havlíčkem já znovu navštívím ta místa. A ta pomoc je skutečně obrovská. Všechny resorty předložily konkrétní dotační tituly.

Ministerstvo životního prostředí, jeho výzva na obnovu infrastruktury pro životní prostředí. Alokace 100 milionů. Výzva na obnovu zeleně, alokace pro postižené obce 100 milionů. Vláda schválila program podpory zaměstnanosti Tornádo. Vláda schválila, že naši vojáci budou až do konce srpna pomáhat s likvidací následků pohromy způsobené tornádem. MMR, paní Dostálová, spustila program Živel. Nasadila mobilní týmy, které budou pomáhat lidem s vyplňováním žádostí. Skutečně dostane dotaci každý až do výše prokazatelné škody. Ministerstvo financí poskytlo daňové úlevy pro poškozené občany a firmy z regionu. Dali jsme kraji 20 milionů dotaci. Takže se soustředíme na maximální pomoc v této oblasti. Je důležité, abychom se na to místa vraceli. Abychom kontrolovali, jak to všechno probíhá. A abychom samozřejmě všechny ty vyslovené sliby splnili.

To je velice stručně dnešní Čau lidi. Je čas dovolených. Teď bude volno pondělí, úterý. Pro nás žádné volno není. My musíme sledovat situaci, vyhodnocovat situaci s mutací delta. Musíme se připravovat na přesvědčování všech, kteří nejsou naočkovaní. A musíme udělat všechno pro to, aby skutečně 1. 9. šly všechny naše děti do školy, a abychom my všichni se vrátili do normálu.

Držme se palce. Očkujte se, prosím. To je základ všeho. Já vám moc děkuji.

