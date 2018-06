Premiér Babiš: Myslím, že bychom teď všichni ocenili, kdyby se pan Poche zachoval státotvorně

Ke jmenování pana Miroslava Pocheho mi dovolte říct pár věcí, které ale asi víte.

Členové ČSSD hlasovali o vstupu do vlády s naším hnutím. Nehlasovali o jménech ministrů. Jména ministrů ani nebyla předmětem vyjednávání.

KSČM by vládu s panem Pochem nepodpořila, takže ji nemá smysl navrhovat. Prezident by ji ostatně odmítl i jmenovat.

Pokud bychom takovou vládu přesto navrhli, vznikne ústavní krize, ve které se opravdu nechci angažovat. Souhlasím s názorem pana prezidenta. Problém s panem Pochem jsme se snažili poslední měsíc řešit všichni, i pan Hamáček a pan Filip. Neúspěšně.

Jasně, že to bude interpretované jako podraz, ale já jsem prostě musel zasáhnout, protože jinak by celý projekt menšinové vlády s ČSSD skončil nezdarem, a to jsem fakt nechtěl. Rád bych, stejně jako vy všichni, kterým dlouhé měsíce vadila vláda v demisi, i jste mi to každý den psali, měl funkční vládu co nejdřív.

Tak uvidíme, jestli jsou hlasy členů ČSSD víc, než zájem jednoho politika. Myslím, že bychom teď všichni ocenili, kdyby se pan Poche zachoval státotvorně a na té funkci nelpěl.

