Premiér Babiš: Myslíme si, že program vlády je velice dobrý

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dobrý den.

Chtěl bych poděkovat za naši vládu za možnost před vás předstoupit a požádat o důvěru, a to na základě programového prohlášení vlády pro lepší Česko, jak jsme ji nazvali. Pevně doufám, že dnešní debata bude hlavně o programu, protože si myslím, že všichni jsme slibovali voličům program, a na základě toho nás volili. A samozřejmě očekávají, že tento program budeme plnit. Myslím, že je jasné, proč předstupujeme před Sněmovnu, která nám samozřejmě může a nemusí vyslovit důvěru, a to je lhůta 30 dní od 13. prosince, kdy prezident republiky jmenoval naši vládu. Měli jsme dvě možnosti: buď bychom stále vyjednávali, chodili za vámi, navrhovali různé koalice - čísla, která řekl pan prezident, první číslo znám, druhé taky, ale další neznám, to bych si měl nastudovat - a stav by byl takový, že v této chvíli bychom měli stále bývalou vládu premiéra Sobotky v demisi. Takový stav by trval, nevím jak dlouho, nevím, co se stane, ale řekněme několik měsíců. My se tady můžeme samozřejmě dohadovat, jestli jsme jednali dostatečně, nebo nedostatečně.

Myslím si, že už 24. 10. jsem jasně řekl, s kým máme 103 a že to je jasná koalice. Všeobecně je známo, že jsem příznivcem většinového systému. Nicméně si myslím, že je to o lidech a ne vždycky o stranách, nebo hnutích. Vy jste se vyjadřovali velice kategoricky - většina z vás, že s námi nechcete jít do vlády, nechcete nás tolerovat, tak jsme si řekli, že nebudeme ztrácet čas a začneme pracovat, a to jsme i udělali. Proto jsme vnikli 13. prosince a pan prezident mi vyhověl, protože samozřejmě 14. prosince byla velice důležitá Evropská rada, důležitá pro budoucnost naší země, pro bezpečnost naší země, pro budoucnost Evropy. Myslím si, že i když volební kampaň byla taková, jaká byla, a byla velice agresívní, bylo tam strašně moc útoků a různé vymyšlené pseudokauzy, byly tam stálé snahy nás kriminalizovat, tak jsme po volbách na to zapomněli a byli jsme velice velkorysí, ano určitě při sestavování vedení Sněmovny. My jsme si mohli říct o dva místopředsedy, ale neudělali jsme to. Byli jsme velice velkorysí při sestavování výborů a komisí. Takže v tomhle směru nám asi těžko někdo může něco vyčítat. Taky jsme měli snahu o koaliční nebo menšinovou vládu, ale nebyl na to prostor. Nechci tady polemizovat, jak to bylo. V této chvíli si myslím, že je to de facto jedno.

My jsme měli lhůtu 30 dnů, a ta uplyne v sobotu. Vnímám jednotlivá vyjádření jednotlivých stran, nicméně bych byl rád, kdybychom dnes mluvili o programu. Pevně věřím, že jste program četli. My jsme ho skutečně předělávali několikrát i na základě vyjádření různých svazů, tripartity, odborářů a tak dále. Myslíme si, že program je velice dobrý. Uděláme samozřejmě všechno pro to, abychom ho plnili. Program má víceméně šest hlavních bodů. Jeden z důležitých bodů je, že chceme být v Evropě vidět. My jsme vstup do Evropské unie podcenili a měli jsme pocit, že Evropská unie je nějaké místo, kam budeme posílat vysloužilé politiky, kteří si tam vydělají hezké peníze a nebudou nic dělat. Nebudu tady připomínat, jak proběhlo předsednictví a jak je důležité. Evropa má samozřejmě velké problémy, Evropská unie potřebuje reformu. Myslím si, že nezvládla to, že je brexit. Brexit je špatně. Velká Británie byl náš strategický partner, postupovali jsme společně u více strategií. Je to špatně. Hlavní problém je samozřejmě nezvládnutá migrace. Chceme v Evropě hájit naše zájmy, chceme udělat všechno pro to, aby se nestalo, že nás znovu někdo přehlasuje a bude nám vnucovat ilegální migraci, migranty, lidi, které tady nechceme, a říkáme Evropě, jak by to měla dělat. A na to, abychom přesvědčili Evropu, samozřejmě musíme hledat spojence. Jasně, že je základ V4, ale potřebujeme další státy, mít nějakou strategii, vědět, jaká je blokační menšina a které státy by s námi šly.

A to si myslím, že je velice důležité, a proto hned, jak jsme nastoupili, tak já osobně se tomu věnuji, kontaktoval jsem několikrát různé premiéry, chystám se 22. ledna do Bulharska, které má předsednictví, od 1. 7. má předsednictví Rakousko, potenciální spojenec v odporu proti kvótám, a jasně jsme řekli na Evropské radě, že kvóty rozdělují Evropu, nejsou efektivní. Výborné je, že předseda Evropské rady Donald Tusk je na naší straně. A to si myslím, že je nejdůležitější, abychom vysvětlili některým zemím, že cesta nutit nás do migrace, rozdělování kvót a nesmyslné projevy, kde bychom údajně měli všichni mít stejné sociální dávky, aby ti migranti chodili k nám, nejenom do Německa a do Švédska, je absolutní nesmysl.

Takže my v té Evropě musíme bojovat za naše zájmy, musíme být aktivní. Nejde o to, kolik nás je, ale o to, jak jsme aktivní. Já také pojedu na světové ekonomické fórum do Davosu. Tam od doby pana Klause nikdo nejezdil. Je tam největší koncentrace státníků na světě za tři dny a je to o těch bilaterálních jednáních, o vyjednávání, a to je velice důležité. A samozřejmě kromě ilegální migrace je to samozřejmě spolupráce proti terorismu a samozřejmě rozpočet. Rozpočet bude velice důležitý a my se musíme angažovat, aby se nestalo, že nám znovu někdo nadiktuje, jak ty peníze z Evropy máme použít na různé měkké programy, na různé rekvalifikace. Nevím koho, když máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě. Takže to jsou ty věci, které chceme prosazovat a budeme prosazovat jasnou strategii. Nejsme v eurozóně, ale to neznamená, že jsme méněcenní. Nevím, co je hlavní jádro, tvrdé jádro, nevím, jak se měří rychlost. Vždy se ptám novinářů ze zahraničí: Jak měříme tu rychlost? Česká republika ve veřejných financích může být příkladem všech členských zemí. Dnes jsme na druhém místě. Naše zadlužení vůči HDP je jenom 32 % a kleslo. Snížili jsme dluh za minulé vlády a vybrali jsme stovky miliard daní navíc. Ano, díky i kontrolnímu hlášení a díky EET, a to nikdo nemůže zpochybnit. Růst a výběr DPH navíc je jednou tolik. V tomto směru určitě chceme být aktivní a samozřejmě myslím, že s většinou z vás na to máme stejný názor, že bychom v Evropském parlamentu neměli dělat českou politiku, měli bychom bojovat za naše zájmy. Za naše zájmy a myslím si, že většina ze stran a hnutí máme na to stejné názory.

Další věcí, která je velice důležitá v našem programu, je digitální Česko. Píše se rok 2018 a my u nás stále musíme napochodovat na úřad v momentě, kdy vlastně chceme řešit běžné životní situace, jako vyřízení mateřské, řidičáku, nové občanky, přepis auta nebo založení živnosti. Tak to si myslím, že je celkem ostuda. V roce 2008 Česká státní správa byla 25. nejlepší na světě v IT a o devět let později jsme na 50. místě, někde mezi Běloruskem a Kostarikou. To je, myslím, skutečná ostuda. Každý o tom mluví, každý mluví o Estonsku, kde mají 170 služeb od počítače. Chceme skutečně nastartovat ten projekt. Jaká je dnešní situace? Ministerstva a další centrální úřady nám kolonizovaly dodavatele, kteří si za správu stávajících systémů účtují ceny, za které by se jim ve firemní sféře každý vysmál. Jsou tam zaháčkovaní deset a více let, neexistuje tak prostor pro férovou soutěž na existující správy či vývoj nových systémů, i když po tom řada poctivých dodavatelů pochopitelně volá. EGovernment musí mít totiž jasnou vizi a té dosáhneme jenom centralizací, nemůžeme tu mít 14 malých eGovernmentů na 14 ministerstvech. Po tom vlastně hlavně volá a volají kolegové z Pirátské strany. Musí skončit praxe, kdy si ministerstva dělají všechno sama, i když nemají k dispozici potřebné odborníky. Úřady musí dostat jasné mantinely, ve kterých se budeme pohybovat. Musí dostat vedení, pomoc, rady, aby se už předem neobávaly, zda je za jejich postup nebude popotahovat Antimonopolní úřad nebo NKÚ. Chceme vytvořit a vytvoříme centrální autoritu řízenou zmocněncem vlády pro IT a digitalizaci. Nebude to žádný úřad, bude to jeden člověk, který bude mít náklady jenom na vizitky, který bude dohlížet na vizi a budování ICT pro celou státní správu. Vyřešíme vztahy mezi ministerstvy a kompetence jednotlivých úřadů i státního podniku Česká pošta. Další státní IT firmy jako je NAKIT řízený vnitrem, CENDIS řízený Ministerstvem dopravy, a Státní pokladna Centrum sdílených služeb pod Ministerstvem financí je potřeba začít pořádně řídit a kontrolovat a vytvořit jim právní i materiální podmínky tak, aby byly schopny dodávat své služby celé státní správě, nejen svým mateřským ministerstvům. Pošta pak místo prodeje losů, pojištění a vystřihovánek má fungovat jako pošta, dodávat do vlastních rukou to, co si občan objedná od státu pomocí internetu.

Co tak, pokud bychom vládli čtyři roky, můžeme stihnout? Občanům, podnikatelům a firmám dodáme digitální služby, po kterých tak volají. Státní ICT bude mít koncepci a bude jasné, kam směřuje český eGovernment. K Estonsku a Velké Británii. Představíme ICT koncepci státu a převezmeme zodpovědnost za směrování eGovernmentu. Jednotlivá ministerstva budou mít jasné závazné standardy, v rámci kterých budou při vývoji aplikací pro občany i dovnitř do úřadu postupovat. Jenom tak je možné budovat sdílené služby, využívat sdílené nákupy a využívat cloudové služby, a tím šetřit státu stamiliony až miliardy. Začneme auditem a kontrolou všech smluv. Stát musí vědět, za co a komu platí a proč a zda neplatí za totéž dvakrát nebo třikrát. Vytvoříme centrální portál státu, kde bude pro všechny občany jednoduché najít informace a vyřídit tam, co potřebujeme. Elektronicky, moderně, přehledně.

Digitalizace státu nebude v rukou právníků, co říkají, že takhle to tu děláme odjakživa, a proto to jinak nejde. Na modernizaci státu budeme spolupracovat s odborníky a společně změníme zákony. Digitálně přívětivá legislativa se musí stát nezbytnou součástí reformy celého našeho právního řádu. A jaký tedy bude za čtyři roky naší vlády výsledek? Nastartujeme, začneme a uděláme maximum v procesu, kdy návštěva úřadu bude pro občany výjimkou. Běžný kontakt bude přes web nebo mobilní aplikaci. Když to jde bankám nebo operátorům, musí to jít i státu. Data, která stát a jeho složky generují, od jízdních řádů přes předpověď počasí, po všechny možné rejstříky, budou otevřená a k dispozici pro všechny občany k dalšímu zpracování. Sám jsem zvědavý, na co lidé přijdou. Také vy, vážení kolegové ze sociální demokracie, jste do programu napsali "Stát a veřejná správa bude v daleko větší míře využívat svobodný software k zveřejňování dat v otevřené podobě".

Kolegové z TOP 09, chcete prosazovat veřejná data, která jsou bezplatně poskytována občany nebo podnikatelskými subjekty a která jsou zpracovávána a uchovávána díky veřejné investici, měla by být volně k dispozici i pro komerční využití. Další citát z programu "Prosadíme kvalitní otevřená data". Ano, to je program Pirátů, a to je i program naší vlády. Česko bude aktivním hráčem v oblasti digitální ekonomiky na evropské úrovni. Nebudeme mít zastaralé zákony, které brání rozvoji digitálních platforem, ať už domácích nebo zahraničních. Vyřešíme problematiku služeb jako je Uber nebo Airbnb a platformám nastavíme jasná pravidla, aby se lidi nebáli zbytečné byrokracie, kdy si její pomocí chtějí rychle přivydělat.

Ale také budeme bránit zájmy našich občanů proti velkým nadnárodním korporacím, bojovat za levnější a kvalitnější mobilní internet a za dostupné připojení i do menších obcí. Naši předkové dokázali zavést i na poslední samotu elektřinu. Dnes je musíme napodobit s internetem. Digitalizace a elektronizace státní správy není programem jedné strany a jednoho volebního období. Chceme začít novou éru, kdy se nebudou hledat argumenty, proč něco nejde. Chceme se do eGovernmentu pořádně opřít a nabídnout občanům takové služby, na které můžeme být všichni hrdí. Takže já pevně doufám, že kolegové z ostatních stran nám s tím pomůžou, my jsme otevřeni a budeme rádi, když nám nabídnete vaše odborníky, kteří by nám s tímhle projektem pomohli.

Další velice důležitý bod. A ten si myslím, že jsme schopni zvládnout, a myslím si, že pro mne aspoň nejdůležitější je, že chceme důchodovou reformu. Chceme skutečně konkrétní kroky. Chceme udělat tu reformu, o které se tady mluví dlouho. Ta komise a ten status quo je takový, jaký je. A důchody u nás jsou skutečně nízké. A s rostoucím věkem dožití vlastně roste počet příjemců starobních důchodů, a to přesto, že zákonný věk odchodu do důchodu se postupně zvyšuje, protože do důchodu je možno za jistých okolností odejít i dříve, zahrnuje skupina důchodců ve věku krátce po padesátce až po lidi stoleté. Je jasné, že jde o skupinu velmi nesourodou a naprosto s odlišnými potřebami, možnostmi a omezeními. To, co mají společné, je starobní důchod a velká míra závislosti na jeho výši. A ten je velice nízký. Ten průměrný důchod v tomhle roce bude 12 240 korun a lidí, kteří pobírají tenhle důchod a méně, je asi 1 300 000. My chceme garantovat pravidelné valorizace navázané na ceny spotřebního koše a růst průměrné mzdy se zárukou výhod stávajícího valorizačního vzorce. Ale co je nejdůležitější, je, že chceme zvýšit základní výměru důchodu z 9 na 10 % průměrné mzdy. A úprava této pro všechny stejně zaručené složky důchodu přispěje ke zvýšení životní úrovně zejména u lidí s nízkými důchody, kde základní výměna tvoří významnou část důchodu. Převážně se jedná o ženy, které pracovaly za nižší mzdu než muži, které obětovaly pracovní kariéru péči o děti nebo jiné závislé členy rodiny. Protože ženy žijí déle, jsou mezi důchodkyněmi s nízkými důchody ženy ve vysokém věku, které odcházely do důchodu ještě podle starých pravidel, tedy podle počtu vychovaných dětí, případně odcházely do předčasných důchodů, protože v předdůchodovém věku nebyly pro zaměstnavatele atraktivní. A právě tato skupina je významně ohrožena chudobou, pro ni má změna velký význam.

Zvýšení základní výměry důchodu je jednorázový krok, který nenaruší princip zásluhovosti uplatnění při výpočtu důchodu. Stávající právní úprava zohledňuje zvýšené životní náklady u osob, které dosáhnou 100 let, a přiznává jim automatický růst důchodů o 2 000 korun měsíčně. Obdobné navýšení v částce 1 000 korun měsíčně chceme zavést pro osoby, které dosáhnou 85 let. Znamená to skokové navýšení pro 200 000 osob. V důsledku prodlužujícího se věku odchodu do důchodu je závažné i téma možnosti dřívějšího odchodu do důchodu pro lidi zaměstnaných v povoláních, která není možno vykonávat do řádného věku odchodu do důchodu. Připravíme návrh, který umožní dřívější odchod do důchodu hrazeného z příspěvku zaměstnavatelů, zaměstnanců a podpory státu. Náklady spojené s touto specifickou úpravou nezatíží první pilíř. Odchod do důchodu ale nesmí být jedinou možností jak řešit problémy na trhu práce. Všichni musí mít možnost včas změnit profesi, využít svých celoživotních znalostí, dovedností a zkušeností a vykonávat práci, která je uspokojí a kterou zvládnou.

Služby zaměstnanosti musí zintenzivnit práci s lidmi v předdůchodovém věku a přizpůsobit jejich potřebám nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, systém rekvalifikací, ale zejména uznávání kvalifikací. Lidi vyššího věku nesmí být diskriminováni v přístupu k práci ani v přístupu ke vzdělání. Budeme podporovat užívání netradičních forem práce a flexibilních úprav pracovní doby tak, aby se na trhu práce potkaly všechny věkové skupiny. Jsme odhodláni připravit a prosadit léta slibovanou a odkládanou důchodovou reformu. Garantem reformy bude Ministerstvo práce a sociálních věcí. Za tímto účelem sestavíme odborný pracovní tým, který provede celkovou revizi výstupu předchozích důchodových komisí, zhodnotí stávající systém a na základě predikcí demografického, společenského a ekonomického vývoje navrhne základní systémové změny důchodové reformy.

Reforma musí být připravena a projednána tak, aby byla zaručena i dlouhodobá stabilita. Reforma má být realizována v podobě, která získá širokou politickou a společenskou podporu. Reforma bude mířit zásadně do budoucna. Zachová nároky těch, kteří už na trh práce vstoupili, k tomu bude sloužit citlivě a spravedlivě nastavené přechodné období. My chceme správu příjmů a výdajů důchodového systému oddělit od státního rozpočtu. Poprvé v tomhle roce budeme mít přebytkový důchodový účet +3,5 miliardy. Tím bude zaručena vyšší transparentnost a předvídatelnost a zároveň vyšší ochrana před nekoncepčními politicky motivovanými zásahy. Správa zachová výhody stávajícího systému, které se tradičně osvědčily, jako je spolehlivost a vysoká míra právní jistoty, nízká nákladovost, profesionalita a veřejnosprávní záruky při správě pojistného.

Do budoucna je samozřejmě třeba snížit míru závislosti důchodců na platbách od státu. Každý bude mít možnost aktivně ovlivnit výši svých příjmů, diferenciaci možných zdrojů důchodu s využitím státem podporovaných forem zajištění na stáří podle individuálních možností a vlastního uvážení. Samozřejmě chceme znovu vyvolat debatu o tom, jak budou zaměstnavatelé, a dneska je na to ideální situace, přispívat vlastně zaměstnancům, aby měli to zaměstnanecké spoření na stáří. Chtěli bychom zřídit státní důchodový úřad, který bude tyhle prostředky spravovat a veřejnost bude vědět, kam její daně a sociální odvody směřují a jak budou využity.

Chceme, nově navrhujeme bezplatné užívání osobní železniční dopravy pro všechny seniory ve věku +65. Samozřejmě je k debatě, za jakou cenu bude průkazka, na základě které senioři mohou jezdit zdarma. Samozřejmě je k tomu debata, jak to bylo na Slovensku, my máme jiný model a myslíme si, že pokud důchodce skutečně má v průměru 12 000 a zaplatí nájem 7 - 8 000 a léky, tak si myslím, že i toto je velice důležitá pomoc. Takže samozřejmě je to velice, velice ambiciózní projekt a já pevně doufám, že do toho projektu se všichni zapojíte. My jsme otevřeni, my jsme to diskutovali v rámci tripartity a já osobně samozřejmě chci být v tom týmu, který vlastně bude toto řešit.

Další věc je, že chceme sestavit strategický investiční plán. Ano, pan prezident mě to opakovaně vyčítá. Já si myslím, že nemá pravdu v tom, že je třeba si vzpomenout, v jakém stavu - bývalá koaliční vláda a resort dopravy, který naše hnutí mělo v gesci, - jsme dopravní infrastrukturu převzali, že jsme neměli ani zákon na výkup pozemků, že neviděli projekty, že vlastně bylo všechno zastavené, takže já jsem přesvědčen, že už dnes investice do dopravních infrastruktur jsou vyšší než v minulosti, ale je pravda, že investice jsou nedostatečné, že ten růst je dneska tažen spotřebou firem a občanů a exportem a že jsou tam velké rezervy. Ano. Velké rezervy jsou v čerpání evropských fondů. Zítra máme na to speciální poradu, budeme hodnotit, jak čerpáme k 31. 12., a tam také je potřeba přidat a samozřejmě investice státu zásadním způsobem můžou ovlivnit náš růst i cestovní ruch například.

Takže my konečně, a to je úkol pana ministra Ťoka, že 31. ledna na vládu předloží zákon o liniových stavbách. My jsme v rámci vyjednávání, nebo řekněme konzultací s vámi se také dozvěděli, že Piráti mají taky nějaký návrh. Všichni o tom mluvíme, všichni říkáme, že chceme stavět. Máme 450 km za 130 mld. nedokončených obchvatů. O obchvatech bych tady mohl mluvit strašně dlouho. Tak já doufám, že se na tom domluvíme a že konečně ten zákon projde a začneme rychle stavět. Je nenormální, že nám trvalo dovést dálnici do Hradce Králové 37 let a že jsme se pyšnili v prosinci 2016, že jsme otevřeli Praha - Ústí a trvalo to 32 let.

A nemáme ty rychlovlaky. O tom taky mluvíme. Takže potřebujeme samozřejmě nový stavební zákon, ale tenhle zákon je klíčový, a my chceme zrychlit výstavbu dálnic. To, jak to dlouho trvá, je nepřijatelné. A chceme samozřejmě připravovat trasy na vysokorychlostní železnice. Teď v Německu otevřeli spojení Berlín - Mnichov, ten rychlovlak, a zase nás to objíždí. Tady jsme zaspali dobu. Potřebujeme skutečně mít jasný plán. A pokud ve Velké Británii to trvalo 7 let, ty rychlovlaky, no tak u nás, pokud bychom to uchopili pořádně, tak snad do deseti let bychom to mohli zvládnout.

Určitě chceme investovat do rekonstrukcí nádraží. Některá nádraží jsou skutečně ve strašném stavu, a chceme samozřejmě investovat konečně do nových bloků jaderné elektrárny. My jsme jako bývalá vláda o tom strašně dlouho mluvili. Je to o tom, že jestli v této zemi rozhoduje vláda, nebo management ČEZ. A já si myslím, že ČEZ má na to, aby finančně zvládl jeden blok. A ta strategie, která byla minulostí, že ČEZ šel do zahraničí a investoval ne úplně efektivně, tak si myslím, že to mělo být naopak, a že jsme se měli nejdřív soustředit na energetickou bezpečnost. Nám chybí takovéto velké investice do velkých investičních celků.

My chceme podpořit produktivní investice pro malé a střední firmy. Samozřejmě nestavíme byty, chybí byty. Potřebujeme se konečně domluvit. A my chceme samozřejmě stavět byty i pro seniory, ale samozřejmě i pro mladé rodiny, aby byly i cenově dostupné, a tam je potřeba spolupráce se Svazem obcí a měst. Měli jsme taky zákon o sociálním bydlení, a já jsem přesvědčen, že bydlení v každé obci a městě má dělat starosta nebo primátor, a ten stát mu má zabezpečit finance v nějaké jasném programu, tak jak jsme dělali investice do škol kolem Prahy, kde se zapomnělo, že jsou tady satelity a že jsou tam mladí lidé, a dokonce mají děti, a že ty děti chtějí do školy. Takže ty byty jsou důležité. Málo se staví a chceme se na to soustředit.

Důležité jsou samozřejmě investice do rekonstrukce památkových objektů. Máme obrovské štěstí, že jsme šestá nejbezpečnější země na světě, že turisté přicházejí, je jich stále víc a víc, a v některých částech v Praze nebo v Telči nebo v Českém Krumlově je jich tolik, že je to problém. Potřebujeme je dostat i do jiných částí naší země a potřebujeme ty unikátní památky, Císařské lázně, Moravský Krumlov a další. Terezín. Víznerův dům. To jsou všechno věci, které potřebujeme realizovat. A my kdybychom, a chtěli bychom udělat revizi veškerých možných investic v naší zemi, kde by každý starosta, primátor a hejtman a ministr řekl, tady tohle, kdybych měl peníze, bych zainvestoval.

To se týká i sportovní infrastruktury, která tady chybí. Svazy chtějí investovat do sportovní infrastruktury, ale ministerstvo má jenom 10 % z požadavků. Investice jsou určitě důležité. Potřebujeme na to mít legislativu a samozřejmě není problém s financemi. My jsme na tom skvěle a určitě je tady obrovský prostor.

Chceme za další začít s reformou státu. Určitě už jsme o tom mluvili. Rozpočty dopadly skvěle, i ten minulý rok, když vyjmeme peníze Evropské unie, tak jsme de facto měli vyrovnaný rozpočet, a minulý rok jsme odvedli Evropské unii a přijali stejné peníze, takže i pro budoucnost si myslím, že nemusíme mít takové obavy. A samozřejmě dlouhodobě chceme sestavovat lepší rozpočet, a já samozřejmě nevím, jak se to bude vyvíjet, ale pokud by dneska vláda rozhodovala o tom rozpočtu, tak by to nebylo tak, že každý ministr přijde, a teď tam bojuje za svůj resort bez ohledu na to, jaké platy např. má kolega z jiného resortu, např. školství. Pokud GIBS má průměr 60 tisíc, a byl jsem na vládě přehlasován s dalším navýšením platů o 21 % jako ministr financí, a na druhé straně platy pedagogů a sociálních pracovníků byly nízké, no tak ano, tam nebyla solidarita z hlediska projednávání rozpočtu.

A pokud samozřejmě tady kolegové v rámci projednávání toho rozpočtu na rok 2018 kritizovali, že se plýtvá, tak my budeme rádi, když nám řeknete konkrétně. Já jsem dneska na vládě vyndal bod financování neziskových organizací, protože ten přehled je tak nepřehledný, že jsem to nechal dopracovat do detailů, aby lidi věděli, jak těch 17,8 mld., které tečou do neziskového sektoru prostřednictvím ministerstev a samospráv vlastně jsou v detailu. Úředníci předložili tabulku nad 50 mil., a je v tom samozřejmě problém, protože je to nesystémové. Je tam ten sport a já si myslím, že bychom měli mít jasný obraz, kolik je v tom sportu. Údajně 36 %. Kolik jsou další věci? My to zanalyzujeme a řekneme veřejnosti, všem, kam ty peníze tečou. To, že se to navýšilo od roku 2014 do roku 2016 ze 7 na 10,8 mld. v resortech, hlavně v resortu školství a MPSV, tak samozřejmě nás bude zajímat, kam to všechno jde.

My určitě chceme samozřejmě připravovat nové zákony o dani z příjmů, chceme se samozřejmě také podívat na regulaci věcí, které vlastně naši občané kupují. Cena vody. Není možné, aby u nás byla voda dražší než v Izraeli. My chceme samozřejmě lépe spravovat majetek státu.

A já jsem ještě jako ministr financí přišel s projektem administrativní čtvrti. A můžete se smát, kolik chcete. Mimochodem, dneska ta dáma, která má na starosti ty neziskovky, jsem si myslel, že sedí na Úřadě vlády. Ne, ona sedí zase někde mimo. A ten projekt administrativní čtvrti pro několik ministerstev je skvělý, protože v následujících letech bychom museli zaplatit 7,6 mld. na udržování některých starých budov. A celková investice je 9,5 mld.

Myslím si, že návratnost pět let, tak mi řekněte jednoho developera, vůbec jednoho investora, který investuje peníze a dostane je nazpátek za pět let. Není takový! My dneska v Praze platíme za nájem 500 mil. a máme mraky budov, které jsou nyní dobře využity. To je samozřejmě také obrovský investiční projekt. Takže my bychom rádi konečně, aby Úřad pro zastupování státu věcí majetkových se skutečně zkoncentroval, abychom to dělali jak v zahraničí, ano, že je tam potenciál i financovat ten majetek. Ano, to si myslím, že je také prostor.

Chceme bojovat s lichvou. Já jsem se vždycky ptal, proč vlastně tady nemáme nějaký strop, proč někteří lidé si půjčují peníze před výplatou za, já nevím, 150 procent. A já myslím, například na Slovensku na to mají nějaký systém. Takže to také chceme řešit. Chceme samozřejmě narovnat vztah mezi samosprávními celky a státním rozpočtem, ano. Dneska kraje chtějí další zdroje z centra a my říkáme, ano, kraje, vy jste dostaly 23 miliard za poslední období navíc. Ano, ale kraje říkají, ale my máme deficit oprav na silnice druhých a třetích tříd. Ten celkový deficit je možná 95 miliard. Ale ta bývalá vláda - my jsme byli první, ministr Ťok byl první, který našel peníze, a dali jsme to těm krajům bez ohledu na to, jaké barvy tam byl hejtman. Ale to, že silnice jsou v katastrofálním stavu? Jo, je to tak. A chceme to řešit. Teď vznikla zase nějaká dezinformace ohledně řidičů. Samozřejmě chceme, aby řidiči měli vysoké platy. A bylo tam to opatření vlády. Tehdy to zaplatila vláda. Cíl byl, chybělo šest tisíc řidičů, ale stále chybí šest tisíc řidičů. A otázka je, jestli skutečně ty peníze ti soukromí přepravci z krajů dali těm řidičům. My chceme, aby ti lidé to dostali. Možná inspektorát práce by se měl na to podívat.

Takže to jsme se domluvili za účasti odborářů a paní šéfky asociace a určitě budeme hledat peníze, abychom dali krajům peníze na opravu silnic druhých a třetích tříd. Ale samozřejmě jde o to, přeci my jsme vedle sebe. Vláda, kraje, samospráva a my musíme spolupracovat. Jde o to, abychom spolupracovali korektně, aby to bylo konstruktivní. A vlastně už to první jednání s hejtmany a vládou si myslím, i když jsme se tam samozřejmě trošku chytli na některých věcech, ale my vnímáme, co si představují hejtmani a kraje, a myslím si, že hejtmani zase pochopili, co bychom chtěli my. Takže já myslím, že to bude fungovat.

My potřebujeme reformu sociální péče a regulaci trhu práce. Máme 270 tis. nezaměstnaných - nejméně v Evropě, máme 200 tis. volných pracovních míst. Chybí - to je největší problém - chybí nové pracovní síly. Ale někteří lidé jednoduše asi nechtějí pracovat a mají dávky. A pravděpodobně máme takový program, který není motivační, a to bychom měli změnit. A ti, kteří jsou na dávkách, tak by měli dělat dobrovolné práce v rámci obcí a měst. My máme, myslím, plán nějak 20 hodin měsíčně. Na Slovensku to mají 8 hodin týdně a mají s tím velice dobré zkušenosti. A ten počet lidí, kteří brali sociální dávky, dramaticky klesl. Samozřejmě je i otázka zneužívání peněz na sociální bydlení.

Takže my potřebujeme stanovit pravidla pro financování školství a konečně začít s posílením technického školství. Tady každý mluví o duálním systému. Já nechápu, proč už jsme ho dávno neměli, technické učně, a také bychom měli nějaký pořádek vnést do soustavy vysokých škol. Já se ptám, proč máme průmyslovky, zemědělky a zdravotky pod kraji? Proč to není pod ministerstvy? Asi ten ministr, ten resort by měl mít větší motivaci, když tam chodí firmy a říkají: nemáme lidi, nemáme tyto profese. Začali jsme o tom debatovat. Samozřejmě je to otázka, jakým směrem a samozřejmě i v rámci Sněmovny, jestli bude vůbec chuť o tom debatovat.

My potřebujeme jasná pravidla pro financování zdravotnictví, rozvíjení kapacit. Každý musí mít doktora a nemůže čekat na ošetření týdny nebo měsíce. Já jako ministr financí jsem chtěl takovou triviální věc, aby nám bývalý ministr zdravotnictví řekl, jak ta přístrojová komise vlastně nakupuje ty magnetické rezonance, ano? My nemáme přece rozdělovat přístroje podle toho, jaký je tam hejtman. A ani to jsme nedostali, ano? A někde v Moravskoslezském kraji je 16 magnetických rezonancí a v jiných krajích se čeká tři měsíce. Já si myslím, že lidé si zaslouží stejnou dostupnost zdravotní péče, a chceme o tom debatovat.

Chceme konečně udělat nějakou státní politiku ve sportu a vlastně podpořit masový sport. My potřebujeme, aby naše děti sportovaly, ano? A samozřejmě vrcholový sport. Chceme na to zřídit zmocněnce, který by nastavil pravidla, aby ty peníze skutečně končily u našich dětí a abychom také zainvestovali do sportovní infrastruktury. Takže to je ten další okruh.

A ten poslední de facto je, že chceme posílit naši bezpečnost. To znamená, chceme zvyšovat výdaje na obranu. Samozřejmě je potřeba, aby obrana utratila i ty peníze, které dostane, a doufejme, že se to zrychlí. A samozřejmě důležitá je naše vnitřní bezpečnost. Ta musí být založena na předvídání vzniku krizových situací a jejich důsledném řešení. My potřebujeme, aby ty rezorty vnitra a obrany více spolupracovaly. V minulosti to nebyl skutečně příklad velké spolupráce.

Priorita je zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti ve výrobě elektrické energie. Chceme také nastavit program soběstačnosti výroby potravin. Já si myslím, že všude na světě, každý stát se musí postarat o lidi, nejenom o bezpečnost, ale také aby měli perspektivně co jíst, i když se vám to může zdát dneska absurdní. Ale my musíme přece uvažovat z dlouhodobého hlediska, na desítky let, ne jenom na jedno volební období.

Potřebujeme chránit půdu jako základ našeho bohatství. My jsme udělali chybu, že jsme dovolili cizincům kupovat půdu. V Polsku a Maďarsku to nemají. Ano, samozřejmě to má absolutní dopad do té vertikály zemědělsko-potravinářské.

Potřebujeme udržet vodu v krajině. Vyřešíme odpadové hospodářství. Musíme chránit suroviny. Moc těch surovin nám celkově nezůstalo. Takže my chceme samozřejmě hlavně také řešit celkově státní správu. Ono je takovým zvykem, že všichni ti ministři mají ty své počty, okénka a mají tam ty černé duše. Ono je jich 16 tisíc. Šestnáct tisíc. Ano, ono to potom vypadá blbě, kolik máme úředníků. Ale těch 16 tisíc je tam jenom proto, aby ten zbytek úředníků bral větší plat. A samozřejmě já to chci změnit, protože není důvod. My samozřejmě nesáhneme na ty peníze, ale zreálníme ten stav. 16 tisíc. Jenom na ministerstvech je to 9 646. Takže jsme si tady hráli, vlastně se to vykazovalo a přitom všichni jsme věděli, že je to jinak.

A stejně je to s těmi nároky. S čerpáním nároků, že každý ministr si to tam vlastně shromažďuje. A určitě bychom se na to měli podívat, jestli ty nároky je vůbec schopen utratit. Máme nějaký zákon o státní službě. Ano, ten se nám úplně nepovedl. To je samozřejmě i moje chyba. Ale prosím vás, proč mluvíte o nějaké noci dlouhých nožů. Vždyť my jsme, ministři, si dovolili zmenšit vlastně počet sekcí. A pokud ministr průmyslu měl 11 náměstků a teď má, nevím kolik, sedm, tak nevím, na co tam má 11 náměstků. A já jsem si dovolil z úřadu vlády pustit 57 lidí, protože pan prezident má pravdu. Není tam tisíc lidí, je tam 780.

Ale je tam plno lidí, kteří jsou zbyteční a kteří tam přišli spíš z politických důvodů než odborných. My to chceme změnit a já doufám, že se na tom vlastně domluvíme. Zákon o státní službě byl přece o odpolitizování státní služby, ne o tom, aby tam před platností toho zákona nalezly mraky politiků. A není to nic politického. My k tomu přistupujeme skutečně pragmaticky. A já doufám, že tu novelu - my potřebujeme otevřít státní správu. Jak máme tedy najímat dobré právníky nebo dobré ajťáky, když je nemůžeme zaplatit. Když vlastně nějaký státní zaměstnanec pochybí, my vůbec nic nemůžeme. Takže si myslím, že není přece normální, aby ministr měl menší pravomoce než státní tajemník.

To jsou všechno věci, které chceme řešit. My chceme bojovat proti korupci určitě. Já jsem jako poslanec navrhoval ten zákon o whistleblowingu. My jsme svolali teďka na pátek protikorupční komisi, tu agendu má na starosti pan ministr Pelikán, a určitě chceme spolupracovat. Pokud samozřejmě tady Piráti a STAN má názory a návrhy, tak jsme určitě připraveni spolupracovat. Menšinová vláda samozřejmě - vám se to nelíbí, budete říkat, že jsme se nesnažili a že to je špatně a ohrožujeme demokracii. A já nevím, jak ohrožujeme demokracii. Vy předkládáte návrhy. Kdybychom neudělali tu menšinovou vládu, tak bychom ty vaše zákony vůbec nemohli projednávat. SPD předložila návrh zákona o referendu, ten budeme projednávat 17. ledna. Dneska ráno jsme projednali návrh zákona o zdanění církevních restitucí předložený KSČM. Vláda k tomu dala pozitivní stanovisko a rozhodne Sněmovna. Tak jaké ohrožení demokracie?

My makáme, vaše zákony projednáváme. Projednáváme je objektivně, ne politicky, jak to bylo v minulosti zvykem. A vy rozhodnete, Sněmovna rozhodne, tady se to odehraje. My to neblokujeme. A mluvím - zákon o liniových stavbách, chceme se podívat na kompetenční zákon, zákon o státní službě, a vy tady budete rozhodovat o tom, ne naše - samozřejmě naštěstí, však to bude v pohodě, my se na to těšíme.

Takže my pracujeme a já znovu opakuji, kdybychom nebyli takhle zvyklí, tak je všechno zablokováno. Veškeré návrhy Senátu by čekaly v řadě a já si myslím, že je dobře, že ta menšinová vláda pracuje. Neměli jsme jinou možnost a je nesmysl říkat, že ohrožujeme demokracii. Naopak, my chceme svobodu a demokracii v naší zemi rozvíjet a podporovat. A my samozřejmě v menšinovém složení zatím budeme naslouchat vašim návrhům a aktivně spolupracovat. My neříkáme dopředu, jak to bylo zvykem předtím, že všechno, co navrhne opozice, je špatně. Ne, my jsme tomu otevřeni a také očekáváme, že se zapojíte do těch projektů, že nám dodáte ty odborníky. A pokud budeme měnit nějaké šéfy firem, jako včera CzechInvest, tak uděláme výběrové řízení otevřené. Nemáme s tím problém. My nemáme za sebou hordu nějakých politických našich členů, kteří se přesunou na nějaké pozice. Takže my vám budeme naslouchat, budeme aktivně spolupracovat - pokud budete chtít samozřejmě. Já očekávám, když jste mluvili o konstruktivní opoziční práci, že to tak bude. My nemáme žádný problém s kontrolou. Naopak, kontrolujte, já budu rád. Já taky neuhlídám všechny ministry a úředníky pod ministry. Kontrolujte, nemám žádný problém. Naopak budeme rádi. Jsou interpelace, tak když se nás budete ptát na konkrétní věci, rádi budeme s vámi spolupracovat.

My chceme transparentní stát bez korupce. Budeme spolupracovat se sociálními partnery a dalšími organizacemi, takže my nasloucháme, i se Svazem měst a obcí atd. Takže my nejsme odtrženi od reality. My víme, jaký je život našich občanů, a uděláme pro to maximum, abychom ho vylepšili. A naše země má obrovský potenciál, obrovský. Já se divím, že někteří komentátoři pomlouvají náš národ. My slavíme sto let a těch prvních dvacet let 1918 - 1938 jsme patřili mezi špičku na světě a v Evropě, byli jsme příkladem pro ostatní země. A tam se potřebujeme vrátit. Není pravda, naši lidé pracují všude ve světě a jsou úspěšní. Ajťáci v Silicon Valley a další. Nevím, proč nás někdo podceňuje. Máme na to, abychom se vrátili do první ligy v Evropě.

Takže já bych byl strašně rád, abychom hlavně mysleli na občany, na to, jaký mají život. Já můžu jenom říct, že uděláme maximum pro to, aby naše vláda pracovala v zájmu občanů České republiky efektivně, na plný výkon, že máme tah na branku a máme jasné kroky.

Já samozřejmě vás chci požádat o tu důvěru a zkuste o tom přemýšlet, co jsme řekli, co jsem řekl, co máme v tom programovém prohlášení. A my samozřejmě pokud tu důvěru dneska nedostaneme, tak uvidíme, jak to půjde dál. A my jsme otevření i programu, samozřejmě máme taky snižování daní, máme taky rušení superhrubé mzdy. My tam máme - jak říkáme, naše hnutí je pro všechny. Takže vy, kteří se identifikujete jako levice a pravice, tak my jsme pro všechny. My tam máme ten program pro všechny, a proto si myslím, že ve finále byste nás měli podpořit.

Já vám děkuji.

Andrej Babiš ANO 2011



