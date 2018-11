Premiér Babiš: Stát hledá adekvátní řešení pro Národní galerii sto let

Jak asi víte, když byl nedávno v Praze na návštěvě Emmanuel Macron, zašli jsme se spolu podívat i do Národní galerie Praha na jedinečnou sbírku nejslavnějších francouzských malířů. Vznikla jako státní nákup za první republiky. Tehdy stál šest milionů československých korun a dnes má obrovskou hodnotu. Padesát miliard korun. Tento státní nákup inicioval tehdejší premiér Antonín Švehla a podporoval jej i Tomáš Garrigue Masaryk. Vznikl tak opravdový umělecký skvost a vzácná sbírka. A já této výstavy využil a při oslavách 100 let vzniku Československa ji ukázal i francouzskému prezidentovi. Macron byl samozřejmě nadšený. A já byl opravdu velmi rád, že naše Národní galerie se má čím pochlubit. Řekl jsem proto Macronovi, že i já rád zajdu do nějakého jejich muzea nebo galerie, kdykoliv jsem náhodou ve Francii, protože prostě patří k nejlepším na světě.

Chvíli jsme se spolu francouzsky bavili o umění a já mu řekl, že ředitel Národní galerie Jiří Fajt už delší dobu usiluje o mimořádné institucionální partnerství se slavným pařížským Centre Pompidou. To by Praze přineslo možnost představit ikony současného a moderního světového umění. Takovou sbírku již dnes nikdo nedá dohromady. Macron odpověděl, že o tom vůbec neví, hned ale slíbil, že nám s tím osobně pomůže. A nejen s tím. Přislíbil svou prezidentskou pomoc i při výměnných kulturních projektech mezi Národní galerií a Centre Pompidou. Toto muzeum moderního umění v Paříži má ve sbírkách taková umělecká esa, jako jsou Dalí, Warhol, Miró, Picasso, Richter nebo Kandinskij. Tu stavbu určitě znáte. Její nosná ocelová konstrukce a část inženýrských sítí je na vnější fasádě budovy, takže je jakoby obrácená naruby. Mimochodem, na její stavbě se podílel i náš architekt Jan Kaplický. To je pro Česko určitě historický okamžik a taky velká pocta.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Domluvili jsme se, že se česko-francouzské kulturní spolupráci budeme znovu věnovat hned při mé další návštěvě v Paříži. Což je shodou okolností už dnes. Víte, co by to bylo za úspěch, kdyby česká Národní galerie získala licenci Centre Pompidou? Praha by se tak opět vrátila mezi jedny z nejvýznamnějších kulturních metropolí na světě. Byl by to neopakovatelný počin a já k němu chci naší zemi a našemu hlavnímu městu dopomoci. Ano, pokud bychom získali licenci, tak by si Národní galerie zasloužila zcela novou budovu. Buď historický objekt, nebo moderní architekturu navrženou podle aktuálních trendů a potřeb. Vždyť stát hledá adekvátní řešení pro Národní galerii 100 let. Nechápu, jak je možné, že Národní galerie pořád nemá svou vlastní budovu a na rozdíl od Národního divadla či muzea musí využívat přidělené historické budovy.

Češi jsou odjakživa velmi kulturní národ, čeští politici ale zatím nezařídili ani to, aby Národní galerie sídlila ve vlastní budově. Já to chci jako první polistopadový premiér změnit, protože to je podle mě ostuda. A navíc chci, aby i Národní galerie konečně sídlila ve vlastní skutečně velkolepé budově postavené skvělým architektem, kam bude za uměním jezdit celý svět. Vídeň má svou Albertinu, Londýn Tate a Paříž má známou loď, budovu Fondation Louis Vuitton v Paříži, kterou pro Bernarda Arnaulta navrhl Frank Gehry. Byl jsem tam v roce 2015 a je to opravdu skvělé. Proč pořád nemáme něco podobného i my?

Psali jsme: Premiér Babiš: Nemůžeme spasit celou planetu Premiér Babiš se v Paříži účastní oslav míru Premiér Babiš: Vyřešili jsme peníze pro lékařské fakulty Premiér Babiš navštíví Paříž, Palermo a Kodaň

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV