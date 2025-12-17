Nytra (ODS): Mám pocit, že v poslední době žijeme mediálními zkratkami

Vážený pane předsedo, vážený pane vicepremiére, dámy a pánové.
Navážu na předsedu našeho výboru pro evropské záležitosti, protože opravdu mám pocit, že v poslední době žijeme mediálními zkratkami nebo ve virtuálním prostředí. Já si dovolím na úvod pana vicepremiéra požádat o odpověď na to, kdo zastupoval Českou republiku včera na zasedání ministrů životního prostředí, protože nejdřív proběhla informace, že nás bude zastupovat pan Tomáš Taraba, ministr životního prostředí Slovenské republiky, pak jsem zachytil informaci, že to má být český velvyslanec, pan Černý, který je v Bruselu. A pak zase na mě vyskočilo... Dopis, pověřující dopis pana ministra životního prostředí nebo zastupujícího životní prostředí, pana Macinky, že pověřuje pana Tarabu, tak jsem se v tom úplně ztratil. Tolik první dotaz.
Druhá věc se v podstatě taky týká té mediální zkratky, protože čteme zleva, zprava, že tato vláda chce zrušit migrační pakt. Já bych chtěl, teď pan vicepremiér říkal, že migrační pakt je nedostatečný, s tím asi můžeme všichni souhlasit, že se dá vždycky všechno vylepšit, i u migračního paktu se dají ty podmínky a veškeré záležitosti vylepšovat. A ono se to tak taky v průběhu času děje...
Jen bych chtěl upozornit, že zrušení migračního paktu by znamenalo zrušení zpřísnění azylových procedur a návratové politiky, znamenalo by to zrušení zrychlení soudních procesů, zrušení rozšíření pravomocí policie vůči ilegálním migrantům a taky například zrušení zřízení detence na vnějších hranicích Evropské unie.
Třetí věc. A zase chci poděkovat panu vicepremiérovi, že řekl ve svém předkladu už něco jiného, než co probíhalo v médiích, to znamená, že pan premiér jede do Bruselu, s tím, že bude zásadně proti pomoci, finanční pomoci Ukrajině. Pan vicepremiér to uvedl na pravou míru. Přesto si dovolím vám přečíst návrh usnesení, který máte všichni na stole.
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Anketa
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
A jenom ve dvou bodech upozorňuji, že po konzultaci s naší legislativou by se to změnilo. Ne ve věcnosti, ale spíše ve vyznění. To znamená, návrh usnesení k informaci vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 18. a 19. prosince 2025:
„Senát vyzývá vládu, aby se zasadila o finanční podporu Ukrajiny pro rok 2026, neboť to považuje za klíčové pro její fungování a obranu a za nezbytné pro zajištění bezpečnosti České republiky a jejích občanů. Za druhé žádá vládu, aby informovala Senát do 31. prosince 2025 o postoji vlády ve vztahu k této výzvě. A pověřuje předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil předsedovi vlády České republiky.“
Na podporu si vám dovolím odcitovat jeden citát bývalé britské premiérky Margaret Thatcherové. Cituji:
„Jak řekl Winston Churchill ve 30. letech, pokud se poddáte agresi, nebude konec ponížení, které budete musíte snášet. Někteří lidé navrhují, že by se mělo jednat. O čem se má jednat? Nejednáme s nějakým, kdo vtrhne do jiné země, zpustoší naši a zabijí každého, kdo se mu postaví do cestu. Vyženete ho, donutíte ho zaplatit a zajistíte, aby už nikdy neměl možnost něco takového udělat.“
Děkuji.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: PV