Premiér Fiala: Ekonomická a rozvojová spolupráce by měla jít ruku v ruce

Premiér ČR Petr Fiala v sobotu 4. listopadu 2023 zahájil v Addis Abebě obchodní fórum, setkal se s předsedou vlády Etiopie Abiym Ahmedem, navštívil Muzeum vody, porodnici i leteckou základnu Bishoftu. Cestou po Africe chce premiér Fiala otevřít dveře českým firmám, aby měly dobré jméno nejen v České republice, ale i ve světě.

Na začátku své cesty po Subsaharské Africe premiér Fiala v Etiopii nejprve zahájil česko-etiopské obchodní fórum, na kterém hovořil o tom, jak velmi oceňuje reformy, které Etiopie byla schopna v minulých letech udělat. Připomněl, že chápe, že stejně jako kdysi v České republice není přechod nikdy snadný. Fiala zmínil i to, že Etiopie nabízí mnoho příležitostí ke spolupráci.

„Etiopii vnímáme jako jednoho z našich klíčových obchodních partnerů v Subsaharské Africe. Jsme hrdí na to, že Etiopie je naší prioritní zemí v rozvojové spolupráci. Domnívám se, že ekonomická a rozvojová spolupráce by měla jít ruku v ruce,“ řekl premiér.

Následně českého předsedu vlády přijal jeho etiopský protějšek premiér Abiy Ahmed, se kterým řešili zejména další možnosti spolupráce. Jednání bylo velmi otevřené. Premiér uvedl, že Etiopie má zájem o spolupráci hned v několika oblastech: „Chceme vybudovat strategické vztahy. Diskutovali jsme o hlavních oblastech spolupráce, jako je vodní hospodářství, zemědělská technika, zdravotnictví, nebo těžební průmysl, ale i o lepší spolupráci v bezpečnostním a obranném průmyslu,“ uvedl Fiala.

V Muzeu vody přivítal českého premiéra ministr vody a energie Habtamu Itefa Geleta a státní ministr vody Abraha Adugna. Společně měli možnost vidět výsledky práce českých hydrogeologů, kteří v Etiopii vytvořili mapy vodních zdrojů již v 70. letech. Tyto mapy jsou užitečné například v boji proti hladomoru. V rozvojové oblasti pomáhá v Etiopii například Česká geologická služba, Člověk v tísni, All for Soil, ale také Mendelova univerzita. Neziskový sektor zde zastupuje ADRA a CARE: „Považuji za důležité, abychom pomáhali lidem v rozvojových zemích k tomu, aby měli lepší podmínky k hospodaření a aby se jim zde lépe žilo, a to i proto, že pak nemají důvod ze země odcházet,“ zmínil Fiala.

Právě při návštěvě nemocnice Abebech Gobena MCH Hospital se podle premiéra naplno ukázala česká pomoc v rozvojové oblasti. Porodnice, které dodává lůžka firma Linet, se stará nejen o rodičky, ale také o nemocné ženy a oběti znásilnění. České zdravotnické firmy sdružené v AVDZP přeložili projekt „Mother and Child Care“, který zahrnuje gynekologickou, porodnickou a neonatologickou péči. Místní nemocnice je navržena jako „Centre of excellence“, tedy jako školící středisko, kde budou čeští lékaři a sestry školit pracovníky jak této nemocnice, tak z celého regionu. Česko dodává do Etiopie i inkubátory a další vybavení.

Ještě před odletem do Keni navštívil premiér Fiala v neděli 5. listopadu 2023 Etiopské národní muzeum, které plánuje spolupráci s českým Národním muzeem na výstavě v roce 2025. Důležitou zastávkou byla letecká základna Bishoftu. Zde si premiér prohlédl i leteckou akademii. Česko nyní dodává do Etiopie například helmy. Spolupráce však může mít v oblasti obranného průmyslu mnoho podob. Český průmysl je zde už nyní zastoupen firmou Omnipol.

„Spolupráce je vícestranná. Jednak se tady podílíme na renovaci flotily letadel L-39 Albatros, současně sem firma Omnipol dodává trenažéry pro simulátory, pro trénink pilotů, ale také je zde pravidelně skupina českých techniků a inženýrů, která se podílí na renovaci letadel a současně školí Etiopany v této dovednosti. Otevírá se tady možnost podepsání kontraktu dalších nových letadel nové řady L-39 5G,“ dodal na závěr návštěvy Etiopie premiér Fiala.

Na své cestě po Subsaharské Africe navštíví český předseda vlády postupně i Keňu, Nigérii, Ghanu a Pobřeží slonoviny.

