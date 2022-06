Premiér Fiala: Jestli dojde k nějaké dohodě, není úplně jisté

reklama

Samozřejmě, že, vážený pane poslanče, toto rozhodnutí je nebo má velký dopad a mělo by velký dopad nejenom na automobilový průmysl, to s vámi taky souhlasím, i když, když se podíváme na třeba rozhodnutí některých velkých automobilových koncernů, kterým směrem půjdou a jakým způsobem samy ukončí výrobu automobilů se spalovacími motory, tak vidíme, že ty jsou na to už připraveny, ale ještě závažnější dopad to samozřejmě má na občany, to jste tam zmínil v souvislosti s citací z vystoupení vaší paní europoslankyně, protože ta otázka je přece zásadní nebo zní takto, ta zásadní otázka zní takto - jestliže takovýto zákaz bude schválen, tak musí být zajištěna pro občany rozumná, cenově dostupná alternativa.

To znamená, že já bych chápal takovýto zákaz ve chvíli, kdybychom měli jistotu, že v roce 2035 si každý občan bude moci pořídit nový nebo ojetý automobil, elektroautomobil v ceně, která pro něj bude dostupná, že těch automobilů bude dost, že bude vybudována dostatečná infrastruktura pro to, aby bylo dost energie na nabíjení všech těchto, a že všechny tyto podmínky budou splněny. Zatím takovouto jistotu nemáme, a proto já považuji tento zásah nebo toto rozhodnutí za špatně načasované a nepromyšlené a v této kritické situaci za ne úplně vhodné.

Vy jste sám zmínil, že někteří europoslanci čeští hlasovali pro, většina hlasovala proti, a to včetně vašich, našich a koaličních europoslanců. Co budeme dělat? Tak za prvé, když říkáte, že hnutí ANO je proti, to já rád slyším, ale ten problém je, že prostě dřív se odsouhlasil Green Deal jako celek, klimatický zákon, nejsou v něm žádné ústupky vyjednané pro Českou republiku, ani to jádro nebo právě otázka faktického zákazu aut se spalovacími motory, takže tady už pláčeme nad rozlitým mlékem.

Anketa Máte důvěru ve Víta Rakušana? (Ptáme se od 16.6.2022) Ano 0% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12916 lidí

My chceme v rámci našeho předsednictví jednat o kompromisním znění legislativy v takzvaných trialozích a budeme usilovat aspoň o to, aby ten zákaz v roce 2035 byl 100 %, ale 90, což je šance, že v některých frakcích Evropského parlamentu by mohlo mít podporu, tím pádem by bylo možné zachovat svobodu nebo možnost výroby aut se spalovacími motory ještě i po roce 2035. Evropský parlament schválil tedy svoji pozici k tomu návrhu, se kterou chce ještě vyjednávat - to jste taky řekl, že tu prostor pro jednávání je - s členskými státy, na úrovni členských států budou o tom jednat ministři životního prostředí 27. a 28. června v Lucemburku.

Paní ministryně Hubáčková tam pojede s takovým mandátem, aby podpořila řešení, které bude výhodné pro české občany. My, jak říkám, se budeme snažit dosáhnout aspoň toho, aby prošel ten kompromisní návrh, který nám vytvoří podmínky pro to, abychom i po roce 2035 mohli ta auta vyrábět.

Jestli dojde k nějaké dohodě, není úplně jisté. Vypadá to, že se francouzskému předsednictví, ale já to nechci předjímat, třeba se mýlím, že se jim nepodaří dosáhnout shody mezi členskými státy, a potom bude úkolem českého předsednictví vyjednávat s Evropským parlamentem ten výsledek podle schválené pozice Rady. A tady si dovolím předjímat, že ta jednání nebudou ani jednoduchá ani krátká. Pozice České republiky je, že podporujeme postupné snižování emisí u nově vyráběných automobilů, ale považujeme za nevhodný plošný zákaz spalovacích motorů s datem 2035.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Premiér Fiala: Podrobnějšími informacemi nechci v tuto chvíli nikoho ohrožovat Premiér Fiala: V této zemi se vyšetřování neovlivňuje Premiér Fiala: Co vaše vláda zanedbala, naše spraví Premiér Fiala: Pan ministr Jurečka skutečně připravuje pomoc

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama