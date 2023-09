Premiér Fiala: Jižní Korea je lídrem v oblastech, na které se v rámci restartu ekonomiky chceme zaměřit

reklama

Jednání podle českého premiéra potvrdilo, že naše země mají vynikající vztahy v nejrůznějších rovinách a sdílíme společné hodnoty jako je demokracie, svoboda a tržní hospodářství. Korejská republika patří mezi naše nejvýznamnější mimoevropské partnery.

Jihokorejské firmy patří mezi největší investory v ČR a hrají v naší ekonomice důležitou roli. Přinášejí do ČR nejmodernější technologie. „Jižní Korea je lídrem v oblastech, jako jsou polovodiče, umělá inteligence a robotika. To jsou klíčové oblasti, na které se v rámci restartu naší ekonomiky chceme zaměřit. I proto je pro nás vzájemná spolupráce důležitá,“ uvedl premiér. Naše země jsou významnými obchodními partnery. Obrat vzájemného obchodu v posledních letech roste, loni dosáhl 118 miliard korun. Saldo vzájemného obchodu je ale pro Česko záporné, proto stát podporuje zájem českých podnikatelů o perspektivní korejský trh, který nabízí značné obchodní příležitosti.

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 11062 lidí

Premiéři jednali také o otázce možné výstavby gigafactory na našem území. „Vítám zájem korejských společností investovat do projektu továren na výrobu baterií do elektroaut v Česku. Takový projekt by byl přínosem pro náš automobilový průmysl. A i v souvislosti se zahájením těžby lithia na Cínovci by nám umožnil vybudovat celý řetězec od těžby tohoto nerostu až po výrobu elektrických aut. Bavili jsme se o konkrétních krocích, které je potřeba udělat, aby projekt gigafactory mohl být úspěšný,“ dodal český předseda vlády.

Premiér Fiala ocenil účast Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) v tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. „Nabídky jsou nyní ve stádiu jejich aktualizace, postupujeme v tendru dál. Věříme, že v průběhu druhého kola budou konkretizovány a dále vylepšeny a to z různých hledisek,“ řekl premiér. Tématem jednání byl také rozvoj modulárních reaktorů.

Česko se chystá v příštích deseti letech v rámci restartu ekonomiky realizovat řadu strategických investic a zásadní je zejména výstavba vysokorychlostních tratí. „Vítáme proto zájem korejských firem podílet se na jejich výstavbě. Podpořil jsem vytvoření česko-korejské pracovní skupiny, která by se zaměřila na efektivní transfer technologií a vzájemné sdílení zkušeností,“ řekl premiér Fiala.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Premiér Fiala: Zbrojní výrobu musíme chápat i jako zahraničně-politický nástroj Premiér Fiala: Hlavní křižovatkou Evropy do deseti let Premiér Fiala: Česko podporuje členství Severní Makedonie v Evropské unii Premiér Fiala: Sjednání DCA je klíčovým úspěchem, měli jsme ji mít už dávno

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE