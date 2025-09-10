Premiér Fiala: NATO je obranný pakt, paní Konečná

10.09.2025 18:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům Kateřiny Konečné k NATO.

Premiér Fiala: NATO je obranný pakt, paní Konečná
Foto: Repro X
Popisek: Premiér Petr Fiala

Paní europoslankyně Konečná do médií vypráví, že NATO je agresivní pakt a že by v referendu hlasovala pro vystoupení.

Je to přesně naopak. NATO je obranný pakt, který je zárukou naší bezpečnosti a chrání Českou republiku mj. před přáteli paní Konečné z Kremlu.

Komunistické Stačilo! je prodlouženou rukou Kremlu a ohrožuje svobodu a bezpečnost celé země. Věřím, že si to lidé uvědomí i ve volbách.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády
Psali jsme:

„Nenechají to tak. Přispěje hradní pán.“ Gulyáš tuší nebezpečí
Lipavský a Černochová na kanálu ODS. Hrůza z růstu Stačilo!
ODS natahuje sítě? Článek na Šlachtu, podepsán Wollner. Vše ale bylo jinak
Výbuch v Kataru. Izrael tam napadl velitele Hamásu

Článek obsahuje štítky

Fiala , Konečná , ODS

autor: PV

Bc. Otakar Březina byl položen dotaz

Nálepkování názorových odpůrců

I mě to věčné nálepkování štve, ale co si budeme nelhávat, dělali to už komunisté a dokonce za názory i popravovali. Paradoxně mi ale v poslední době přijde, že ti, co hovoří o cenzuře, jsou právě zástupci komunistů. A můj dotaz. Kdybyste byli u vlády, tak co byste v oblasti svobody slova a názoru k...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 13 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

