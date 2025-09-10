Premiér Fiala: NATO je obranný pakt, paní Konečná

Paní europoslankyně Konečná do médií vypráví, že NATO je agresivní pakt a že by v referendu hlasovala pro vystoupení.
Je to přesně naopak. NATO je obranný pakt, který je zárukou naší bezpečnosti a chrání Českou republiku mj. před přáteli paní Konečné z Kremlu.
Komunistické Stačilo! je prodlouženou rukou Kremlu a ohrožuje svobodu a bezpečnost celé země. Věřím, že si to lidé uvědomí i ve volbách.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
autor: PV