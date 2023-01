Premiér Fiala: Naše vláda by nikdy nic takového neudělala

reklama

Vážený pane poslanče, nejprve jednoduché konstatování.

Vláda žádnou svobodu slova neomezuje, žádné svobody se ani potlačovat nechystá, neděláme žádné kroky, které by k tomu vedly. Jsou to velmi silná tvrzení a očekávám od vás, že je také prokážete. Debata o dezinformacích, to je jiné téma, tu s vámi rád povedu. Myslím si, že takovou debatu skutečně musíme vést, protože dezinformace se staly velkým problémem, a je potřeba se jimi a tou debatou o tom, co znamenají, co přinášejí, je potřeba se tím určitě zabývat.

Dezinformace se mimo jiné stávají i nástrojem boje v prezidentské kampani. Využívá je jak předseda hnutí ANO Andrej Babiš, tak kandidát SPD Jaroslav Bašta, což mě mrzí, protože jsou to ústavní činitelé (Potlesk, bouchání do lavic vlevo.) a měli by být schopni rozlišovat fakta od lží a nešířit je mezi občany. Já tady mluvím například o těch jakoby vtipných ikonografikách, které Andrej Babiš šířil na sociálních sítích, kde mu vyjadřují údajnou podporu představitelé vlády. Nic takového se samozřejmě neděje. Nebo dopisy, které hnutí ANO rozesílá svým příznivcům, kde varuje před domnělými kroky vlády a slibuje, že před nimi občany zachrání.

Ale jediný způsob, jak takovým dezinformacím čelíme, a to tady chci třikrát zdůraznit, je, že se proti nim ohradíme a že přinášíme fakta a pravdu. Žádné postihování, žádné represivní kroky vláda nedělá. Nikdy by nás to nenapadlo. Mě tady jenom napadá to staré přísloví podle sebe soudím tebe, protože naše vláda by nikdy nic takového neudělala.

A já využívám této příležitosti, abych ta fakta, která jsou tady, abych uvedl fakta, která prostě ty dezinformace, které šíříte, vyvrátí. Takže k některým věcem, které hnutí ANO rozesílá občanům, fakta. Naše vláda zvýšila důchody nejvíce v historii této země. Za naší vlády vzrostl průměrně měsíční důchod o 2,5 tisíce korun. To je fakt. Zvyšovat důchody budeme i nadále. Žádné ohrožení seniorů nehrozí. K valorizaci dochází u lednových důchodů a pravděpodobně dojde k další valorizaci v průběhu roku. Můžeme ujistit seniory, že důchody se budou i nadále zvyšovat, porostou a budeme jim pomáhat se zvládnutím inflace.

Mimochodem inflace. Její růst se v prosinci zastavil. Meziroční růst prosincové inflace je nulový. Vláda chystá důchodovou reformu, to je pravda, protože předcházející vlády s tím nedokázaly pohnout. Ale cílem důchodové reformy je zajistit současným dvacátníkům a třicátníkům důstojné důchody v době, kdy oni půjdou do důchodu. Ta reforma se žádným způsobem nedotkne stávajících důchodců, ani těch, kteří půjdou do důchodu v nejbližších letech. Ano, vláda chce snižovat výdaje. Povedlo se nám to již v loňském roce, kde jsme oproti původnímu předpokladu snížili výdaje o 68 miliard korun. Přitom jsme zvyšovali důchody a pomáhali občanům s cenami energií. A tak bych mohl pokračovat. Mohl bych tady mluvit o tom, že námi uvažované úpravy v daňových zákonech žádným způsobem nezvýší daně a nezatíží občany, nezdraží ceny, jak o tom vy opakovaně mluvíte, a tak bych mohl vyvracet fakty jednu vaši nepravdivou informaci za druhou. A já to takto dělám v rámci politického střetu, považuji to za správné a vy samozřejmě máte možnost šířit dezinformace, jaké chcete. Jen mě mrzí, že se k tomu jako ústavní činitelé snižujete.

A teď ještě některá další fakta k té otázce svobody slova. Všichni novináři mají oproti minulosti možnost chodit na tiskové konference vlády ČR, nikomu není odpírán přístup k informacím o činnosti vlády. Česká republika se v indexu hodnotícím úroveň svobody tisku celosvětově umístila na 20. místě, což je proti roku 2021 zlepšení, velmi výrazné zlepšení, tam jsme byli na 40. místě ze 180 hodnocení. A z evropských zemí jsme na 13. místě, na 9. místě mezi zeměmi EU. To je mezinárodní hodnocení svobody slova v České republice.

