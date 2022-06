Premiér Fiala: Při projednávání státního rozpočtu se nepočítalo s tak velkou inflací

reklama

Vážená paní předsedkyně,

já o tom jako premiér vím. Já se snažím rychle všechno naučit, takže i o problémech sociálních služeb už mezitím vím. Možná kdybyste tu interpelaci nazvala o něco přesněji, než Dopady inflace, tak bych vám mohl o něco přesněji odpovědět, protože zase úplně všechno v hlavě nenosím, ale přece jenom nějakou odpověď vám dám.

Pokud jde o financování sociálních služeb, tak schválený rozpočet pro rok 2022 pro oblast poskytování sociálních služeb byl ve výši 20,5 miliardy korun. Není ale možné říct, že se tady nic neudálo v tom mezičase, protože proběhlo navýšení příspěvku na péči, který do systému sociálních služeb přinesl další 2,4 miliardy korun. A kromě toho, že byl zvýšen příspěvek na péči, který, jak jsem říkal, do systému přinesl 2,4 miliardy korun, tak ještě proběhlo navýšení úhrad za sociální služby a toto navýšení přineslo dalších 910 milionů korun. Čili nějaký pohyb směrem nahoru tady skutečně nastal.

Anketa Máte důvěru ve Víta Rakušana? (Ptáme se od 16.6.2022) Ano 0% Ne 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9716 lidí

Nicméně při projednávání státního rozpočtu - a to je potřeba říct jasně - se nepočítalo ani s tak velkou inflací, ani s tak vysokými cenami energií. Takže v tuto chvíli probíhá jednání ve vládě a na expertní úrovni mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí o navýšení alokace do systému poskytování sociálních služeb, kde jsme si vědomi toho, že přes ty pozitivní kroky, které jsem tady zmínil, to znamená 2,4 miliardy příspěvek na péči, 910 milionů navýšení úhrad na sociální služby, tak přesto tam ty finanční problémy prostě jsou. Jaké to přesné číslo, po kterém voláte, bude, to budeme vědět během několika týdnů. Já nemám ve zvyku dopředu říkat nějaké částky, dokud se na nich ve vládě nedomluvíme, nespočítáme si to, neanalyzujeme si dopad a nevíme přesně, co to znamená a co to přinese. Ale jsme si vědomi tohoto problému a během několika týdnů toto navýšení alokace provedeme.

Nad rámec toho bych chtěl ještě říct, že v rámci programového prohlášení vlády naším cílem je v této oblasti nastavit transparentní a stabilní systém financování sociálních služeb. To pokládáme za důležité, protože my jsme nebyli s tím systémem spokojeni už před tím, co s ním dělá inflace a co s ním dělá zdražování cen energií. My si myslíme, že je ho potřeba upravit dlouhodobě. Proto Ministerstvo práce a sociálních věcí ještě vedle tady toho navýšení, o kterém tady mluvím, připravuje návrh změny, tedy novelizaci zákona o sociálních službách.

Současně chci ale říct, že vedle toho navýšení - a k tomu se hlásím a to provedeme a uznáváme, že v těch sociálních službách tento problém je - musíme dbát na to, abychom nepokračovali v těch tendencích, které v České republice způsobují takto vysokou inflaci. Proto jsme prosadili protiinflační úspornější rozpočet pro letošní rok, rozpočet se schodkem 280 miliard korun před válkou na Ukrajině, tedy o 96,6 miliard méně, než byl původní návrh vaší vlády, tedy bývalé vlády, a meziročně dokonce o 220 miliard korun méně. Ale i když toto děláme, tak jak jsem ukázal na konkrétních číslech, nešetříme na těch, kteří pomoc potřebují, kteří si pomoci nemohou. A proto jsme už tehdy provedli to navýšení. Ano, uznávám, my jsme nemohli vědět při přípravě státního rozpočtu, že bude válka na Ukrajině, že to bude mít tyto důsledky. Proto jsme připraveni teď peníze nebo alokaci částek, které jdou na sociální služby, zvýšit, a proto také, jak už jsme tady o tom mluvili minimálně při minulých interpelacích nebo někdy jindy, připravujeme úpravu státního rozpočtu, která ty vlivy ruské agrese na Ukrajinu na Českou republiku zohlední.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Premiér Fiala: V této zemi se vyšetřování neovlivňuje Premiér Fiala: Co vaše vláda zanedbala, naše spraví Premiér Fiala: Pan ministr Jurečka skutečně připravuje pomoc Premiér Fiala: Spravedlnost mimo jiné je, že se měří všem stejným metrem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama