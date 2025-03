Premiér Fiala: Viděl jsem především vysokou profesionalitu

„Měl jsem možnost vidět, jak zde probíhá výcvik. Viděl jsem především vysokou profesionalitu. Jednotky 4. brigády rychlého nasazení se účastnily zahraničních misí v Mali či Afghánistánu či Pobaltí. V současné době působí na Slovensku v mnohonárodním bojovém uskupení NATO, kde posilují východní hranici Aliance. Chtěl bych poděkovat vojákům za skvělou službu, kterou odvádějí pro naší zemi,“ uvedl premiér.

Předseda vlády navštívil 4. brigádu rychlého nasazení při příležitosti 26. výročí vstupu do Severoatlantické aliance. „Členství v NATO je základním kamenem naší bezpečnosti a stability. Můžeme být hrdí, že ČR je již 26 let aktivním členem Aliance. Současně ale musíme vnímat, že mezinárodní řád prochází v posledních týdnech obrovskou změnou, ať jsou to již kroky nové americké administrativy nebo vývoj konfliktu na Ukrajině. Je to velká zkouška pro transatlantické spojenectví, evropskou bezpečnost, soudržnost NATO i pro jeho evropské členy. Je zřejmé, že do budoucna budeme nuceni čelit řadě bezpečnostních hrozeb. Abychom obstáli, je jasné, že Evropa musí převzít mnohem větší odpovědnost za svou bezpečnost a obranu,“ řekl předseda vlády.

Premiér zdůraznil, že převzetí větší odpovědnosti také mimo jiné znamená dávat větší prostředky na obranu. ČR po dvou dekádách konečně plní spojenecký závazek dávat 2 % HDP na obranu. Vláda rovněž schválila postupné navyšování výdajů na 3 % HDP v průběhu 5 let.

„Je to realistické a současně je to minimum. Nelze vyloučit, že se s dalšími spojenci v NATO dohodneme na ambicióznějším plánu. Tyto prostředky efektivně využijeme. Pokračujeme v rozsáhlé modernizaci armády, pořizujeme stíhačky F-35, bojová vozidla pěchoty, tanky Leopard, pořizujeme protivzdušnou obranu. Tyto konkrétní projekty výrazným způsobem přispějí k zvýšení obranyschopnosti naší země. To všechno děláme s cílem zajistit bezpečnost našich občanů, protože bez bezpečí nemůže být ani prosperita,“ dodal premiér.

4. brigáda rychlého nasazení „Obrany národa“

4. brigáda rychlého nasazení je součástí Pozemních sil AČR, její velitelství sídlí v Žatci. Skládá se ze tří praporů. Jednotky 4. brigády rychlého nasazení se účastnily zahraničních misí na Balkáně, v Mali nebo Afghánistánu. Působily v Litvě i Lotyšsku a v současné době působí na Slovensku, kde budou postupně rotovat všechny prapory brigády. V současnosti zde operuje 1. rotace 41. mechanizovaného praporu, kterou v polovině roku vystřídá 2. rotace téhož praporu. Všechny jednotky byly opakovaně nasazeny na území ČR – například při odstraňování následků povodní, při posílení ochrany státních hranic nebo během pandemie COVID-19.

