Premiér Fiala: Vláda vyvíjí tlak, aby postavení na trhu nebylo zneužíváno

No, my vidíme ty dopady zásahu do DPH, protože na to se můžeme podívat, co se děje v některých zemích, které k tomu přistoupily. A já myslím, že je jednoznačně vidět, že kromě výrazného zásahu do státního rozpočtu, tak to žádný velký efekt, (nesrozumitelné) tu cenu v těch zemích prostě nemělo. Takže tohle určitě není cesta a my touto cestou nechceme jít. Naopak, ta naše opatření, velmi rozumná, vedou k tomu, že jsme se dostali do té lepší poloviny, pokud jde o ceny. A myslím si, že tohle je cesta, kterou prostě my jít máme, rozumíte? To, že ochudíme státní rozpočet o výnosy z DPH, tak ty peníze nebudeme moci použít na tu pomoc lidem, kteří to opravdu potřebují, a nemáme žádnou jistotu, že ten dopad na ceny, vždyť se na to podívejte, na ty tabulky. (Ukazuje materiál.) To jsou údaje z dnešního dne, to je veřejně dohledatelné, že ten dopad na ceny v zemích, které to udělaly, byl nějak výrazně lepší.

Dotkla jste se toho problému rafinérií. Ano, já si myslím, že Česká republika vlivem různých minulých rozhodnutí na tom z hlediska vlivu na infrastrukturu a na klíčové věci v energetice není úplně dobře, my nicméně taky nesedíme s prázdnýma rukama. Zrovna včera jsem měl tady jednání s vedením společnosti ORLEN a bavili jsme se o tom, jak budou rafinérie postupovat, co budou dělat pro to - protože to je taky problém v České republice - abychom měli dost, dost nafty pro občany a firmy a aby ta nafta i benzín byly v přijatelných cenách. A myslím, že i tito majitelé rafinérií si uvědomují, jak je to pro Českou republiku důležité, a vláda vyvíjí takový tlak, aby skutečně to postavení na trhu... (Předsedající: Čas.) nikým nebylo zneužíváno.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS

předseda vlády



