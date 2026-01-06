Rajchl (PRO): ČT se stala semeništěm politických aktivistů

Lipánek včera dostal tvrdě na frak. Jeho neustálé nálepkování Ruskem je výrazem jeho zoufalosti, argumentační prázdnoty a působí směšně.
Závěrem dodávám, že výkon moderátorky Řezníčkové, která mně neustále skákala do řeči, zatímco Dvořáka s Lipavským nechala mluvit i přesto, že zcela uhýbali od tématu diskuse a několikrát vyřkli prokazatelnou lež, je tím nejlepším argumentem pro všechny, kdo hodlají ČT buď zásadně zreformovat nebo úplně zrušit.
Televizi, která neplní svou veřejnoprávní úlohu a stala se semeništěm politických aktivistů, kteří si hrají na objektivní modrátory, skutečně k ničemu nepotřebujeme.
JUDr. Jindřich Rajchl
