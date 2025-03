Prezident Pavel: Apeluji na parlamentní strany, aby nebraly obranu jako téma, které se hodí do voleb

Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo,

děkuji paní předsedkyni za pozvání na tuto mimořádnou schůzi, a vzhledem k tomu, že její téma považuji za natolik zásadní, abych se ho zúčastnil osobně, tak jsem dnes zkrátil svůj program výjezdu do Plzeňského kraje.

Když hovořím o tématu, tak se nechci držet přesně tématu, které bylo stanoveno pro tuto schůzi, tedy koncepce výstavby armády, protože tematiku obrany považuji za širší než pouze za obsah koncepce. Je to téma, které by nám všem mělo být společné, a rozhodně by nemělo být součástí předvolebního boje - tím spíše, že společné téma obrany nám vlastně ukládá do vínku i preambule naší ústavy, která hovoří o tom, že my občané budeme společně budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku, a je dána i dalšími zákony, například branným zákonem, který nás v rozmezí 18 až 60 let všechny zavazuje k obraně naší země. A je proto velice nešťastné, když je téma obrany země považováno za něco, co by mělo nést stranické tričko.

Když se podíváme na to, co se děje kolem nás, jak se vyvíjí bezpečnostní situace ve světě, tak si rozhodně nemůžeme dovolit téma obrany jakkoliv zlehčovat, znevažovat nebo znehodnocovat úsilí všech, kteří se na obranyschopnosti naší země podílejí, a v tomto ohledu bych chtěl říct, že jakékoliv debaty, které vedou k oslabování role armády, její důvěryhodnosti, oslabování role spojeneckých vazeb, mohou skutečně velice negativně ovlivnit nejenom vnímání naší bezpečnosti našimi občany, ale také naši bezpečnost mezinárodně a naši důvěryhodnost jako spojence.

I z toho důvodu bych se mnohem raději bavil o tom, jak společně budeme chápat základní východiska pro bezpečnost této země, a tím je společné chápání hrozeb, kterým čelíme. Už v tom se budeme možná s některými lišit, ale hrozby jsou jasně definovány v jiných strategických dokumentech, které nejsou předmětem této schůze, a také byly schváleny vládou, konkrétně ve druhé polovině roku 2023, a těmi dokumenty jsou naše bezpečnostní strategie a obranná strategie. Obě tyto strategie hovoří o tom, že naším hlavním cílem je zachování suverenity naší země, její územní celistvosti, demokratických hodnot, vlády práva, a to všechno v rámci spojeneckých vazeb, protože jsme si vědomi toho, že sami v Evropě nebudeme schopni zajistit ani bezpečnost, ani naši prosperitu. Ale tak, jak už známe z mytologie a Svatoplukových prutů, víme, že společně jsme silnější.

Je to nakonec logem i samotné Severoatlantické aliance a všichni víme, že s našimi spojenci skutečně máme šanci naši zemi věrohodně ubránit, a i proto bychom se měli bavit o tom, jakým způsobem zvýšíme obranyschopnost nejenom naší armády, ale celé České republiky, protože obrana a bezpečnost jsou věcí nás všech, jsou věcí odolného a odhodlaného občana, jsou věcí fungujících institucí, fungujícího krizového systému, ale jsou samozřejmě také věcí moderních, dobře vybavených a také plně personálně obsazených bezpečnostních složek.

Takže bavit se o koncepci armády samozřejmě dává smysl, ale nedává smysl ji vytrhovat z kontextu, a už vůbec nedává smysl vracet se po tom, co všechny ty strategické dokumenty, o kterých jsem hovořil, byly schváleny vládou - protože zajištění obrany je jednou z primárních odpovědností vlády - tak potom, co všechny tyto dokumenty byly schváleny, už nemá smysl vracet se k jednotlivostem, které obsahuje jeden dokument, tedy koncepce výstavby armády.

My dnes máme možná stejný počet odborníků na stíhací letouny, obrněné transportéry a jiné druhy vojenské techniky, jako máme na fotbal v této zemi. A to samozřejmě bychom asi neměli dělat, protože zpochybňujeme roli odborníků, kteří se na přípravě těchto koncepcí podíleli. Asi málokoho z nás by napadlo radit, jaký a v jakém horizontu si mají koupit například rentgen našim lékařům a nemocnicím, ale mnoho z nás má tendenci radit vojákům, jaké letadlo, jaký tank či jaký obranný transportér si mají koupit, kde je jaký levnější a kdo ho koupil za lepší cenu.

Samozřejmě že je důležité, abychom kontrolovali akvizice, abychom kontrolovali efektivitu vynaložených nákladů, ale potom, co dojdeme ke shodě a nějaký dokument schválíme - a věřte mi, že Koncepce výstavby armády roku 2035 a dále byla dokumentem, který byl široce projednáván a konzultován s mnoha odborníky včetně našich spojenců - tak pak už nemá smysl do něho zasahovat.

Proto bych rád apeloval na všechny odpovědné parlamentní strany, aby nebraly téma obrany jako téma, které se hodí do voleb, abychom se dokázali shodnout na základních principech, a ty základní principy by měly být posílení vlastní obranyschopnosti ve všech kategoriích, o kterých jsem hovořil, posílení našich spojeneckých vazeb nejenom tím, že naplníme svoje závazky ve vztahu k Severoatlantické alianci, a teď nebudu nutně mluvit o číslech. Ta čísla skutečně jsou indikátorem, čísla jsou pouze prostředkem, ať už se to týkalo 2 procent, nebo teď se bavíme o 3, 3 a půl, někdo dokonce o více procentech.

Tím cílem není utratit x procent HDP. Tím cílem je mít funkční, moderní, schopnou, odhodlanou armádu, která bude schopna zajistit naši bezpečnost v tom spojeneckém kontextu. A to se týká úplně stejně i našich spojenců, protože pokud spoléháme na kolektivní obranu, tak ta kolektivní obrana bude jen tak efektivní, jak budou efektivní její jednotlivé díly. A dnes většina členských států přiznává velké deficity a díry ve své obranyschopnosti, a to znamená, že my všichni jsme tím ohroženi.

Já bych znovu chtěl zdůraznit, že na zajištění naší bezpečnosti, ať už vnitřní, nebo vnější, bychom měli mít všichni stejný zájem, a chtěl bych vás proto požádat, aby nejenom ta dnešní debata, ale i jakákoliv další, která se bude týkat bezpečnosti naší země, probíhala pokud možno s vědomím principů, které jsou pro nás pro všechny shodné, protože skutečně hrozby nebudou rozlišovat podle stranické příslušnosti. Ty budou dopadat na nás všechny, a proto bychom měli mít i ve vztahu k našim občanům a při odpovědném přístupu k nim dostatek dobré vůle dojít alespoň k základní shodě na těch základních principech, a potom dílčí věci, které se týkají koncepčního naplnění strategií, které byly schváleny, nechat na odbornících a kontrolovat je, že tu koncepci naplňují s maximální možnou efektivitou.

Děkuji vám za pozornost.