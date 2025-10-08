Prezident Pavel: Nemůžeme si dovolit ztrácet čas

Vážení kolegové prezidenti, vážení ústavní činitelé, vážení hosté, dámy a pánové,
Brno se opět po čase stalo místem debaty o české ekonomice a průmyslu a já bych Vám za tuto příležitost opravdu rád poděkoval. Zároveň bych chtěl poděkovat Janu Rafajovi za opravdu mimořádně věcné a místy až brutálně upřímné vystoupení. Myslím si, že to je přesně to, co potřebujeme - opustit, hezky politicky korektní vyjádření, říci, kde jsme a začít dělat konkrétní kroky pro to, aby to bylo lepší.
Svět se velice dynamicky proměňuje a naše ekonomika se musí umět nejenom v čase přizpůsobit současnosti, ale také připravovat na výzvy budoucí, jako je postupující automatizace nebo využívání umělé inteligence v oborech, kde jsme si to zatím neuměli ani moc představit. Česko má přitom mnoho výhod, ze kterých může těžit: geografické umístění uprostřed Evropy nebo expertiza a zkušenosti v řadě klíčových odvětví.
Vláda, která vzejde z víkendových voleb, ale bude muset řešit také mnoho problémů, které naši ekonomiku brzdí, jako například strukturální problémy veřejných financí, které jsou dlouhodobé a které nás vlastně staví do situace, kdy těch disponibilních zdrojů, se kterými vláda může řešit priority, je vlastně minimum ve srovnání s těmi, které jsou mandatorní nebo pseudomandatorní. Dále jsou to již zmíněné vysoké ceny energií nebo například dlouhé povolovací procesy ve stavebnictví, které velice zpomalují výstavbu bytů, ale i potřebné infrastruktury.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
V oblasti byznysu je pak třeba zvýšit podporu firemních investic, a to například díky předvídatelnějšímu nastavení daňových úlev pro firmy na výzkum, nebo zjednodušit proces zakládání firem. Téměř všechny kandidující strany se ve svých volebních programech zavázaly ke snižování nebo k udržení nízkých schodků. Státní dluh musí být udržitelný. Je to nejen zodpovědné vůči budoucím generacím, ale napomáhá to také důvěře investorů v naši ekonomiku.
Pro naši prosperitu a bezpečnost musíme v příštích letech investovat mnohem více, než jsme dosud byli zvyklí, a to například v oblastech, které jsou zmíněny jako hlavní témata tohoto veletrhu a tohoto sněmu, a to je obrana a energetika. Nová vláda tedy bude muset hledat způsoby, jak všechny tyto a další investice financovat a přitom podle svých slibů neprohlubovat naše zadlužení. A já jí takový úkol upřímně nezávidím.
Česko je historicky průmyslovou a proexportní ekonomikou. Čím dál tím více se také ale stáváme investory, a to i v zemích, které jsme si ještě nedávno neuměly představit. Podnikatelské mise jsou proto velmi důležitou součástí mých zahraničních cest. A ohlasy firem, které nás doprovázejí, potvrzují, že tyto cesty mají velmi konkrétní pozitivní efekty. Naši podnikatelé se díky nim setkali se stovkami partnerů, navázali kontakty a otevřeli nové příležitosti pro své firmy. V Austrálii a na Novém Zélandu se například otevírají nové možnosti spolupráce v oblasti vědy a technologií. V Africe pak naše firmy přispívají k rozvoji stavebnictví, zemědělství, zpracovatelského průmyslu nebo ekologických řešení.
V Japonsku jsme nabídli naše pokročilá řešení v oblasti bezpečnosti, a to od kyberbezpečnosti přes obranu, sledovací systémy až po vesmír. Při mých cestách do zahraničí si také neustále potvrzuji, jak důležité je propojování byznysu s výzkumem a vzděláváním. Stačí se podívat na země, které si často bereme jako vzor, jako je Švýcarsko, Nizozemsko, Finsko nebo již zmíněné Japonsko. Chceme-li uspět, musíme udělat to samé.
Proto dává smysl intenzivnější spolupráce byznysu se středními i vysokými školami a také s vědeckým výzkumem. Vzdělávání přitom musí přehodnotit dosavadní představy o potřebách pracovního trhu a rozvíjet u studentů kompetence pro pracovní trh budoucnosti, jako jsou nejrůznější měkké dovednosti, kritické myšlení, kreativita, komunikace, leadership, ale především pokročilé technické dovednosti.
Zahraniční podnikatelské mise také potvrzují, jak velký význam má, když stát a podnikatelský sektor postupují společně. Je to investice, která se vrací nejen v podobě uzavřených kontraktů, ale i v posílení pověsti Česka jako spolehlivého a perspektivního partnera. Proto si velice vážím naší dosavadní spolupráce a zejména Vašeho nasazení během misí, které rozhodně není pouze formální.
Zároveň bych Vás chtěl povzbudit a v rámci svých pravomocí také podpořit v aktivním dialogu s novou vládou, protože vývoj ve světě nečeká a my si nemůžeme dovolit ztrácet čas tápáním a hledáním cest systémem pokus-chyba. A proto vítám Vaši vizi Česko 2029 a priority českého byznysu jako skutečně velmi dobrý základ pro tento dialog.
Dámy a pánové, přeji Vám inspirativní jednání v nadcházejících dnech a budu se těšit na další spolupráci.
Děkuji za pozornost.
Petr Pavel
prezident republiky
Sněm Svazu průmyslu, Brno 7. října 2025
