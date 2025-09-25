Prezident Pavel: Pravidla platí pro všechny bez výjimky

Vážená paní předsedkyně, excelence, dámy a pánové,
je mi ctí, že zde před vámi mohu opět promluvit. Rád bych se dnes zaměřil na dvě hlavní témata: na úspěchy OSN a nutnost její reformy a na vyhlídky multilateralismu ve světle ruské agrese.
Před osmdesáti lety byla Organizace spojených národů založena s velkou nadějí, že zabrání válkám a ničení, aby se již nikdy neopakovaly hrůzy druhé světové války. Moje země hrdě stála mezi zakládajícími národy a podepsala Chartu OSN, která se stala naším společným morálním kompasem.
Od roku 1945 jsme byli svědky pozoruhodných úspěchů. Organizace spojených národů pomohla zabránit dalšímu rozsáhlému světovému konfliktu. Přispěla také ke konci kolonialismu a vzniku nových svrchovaných států v Asii, Africe, Evropě a Latinské Americe.
Společně jsme vytvořili silný multilaterální systém pravidel a globální spolupráce v oblasti mezinárodní bezpečnosti, lidských práv a hospodářského rozvoje. Spolu s OSN jsme bojovali proti hladomoru, chorobám, negramotnosti a chudobě v těch nejzranitelnějších oblastech světa. Desítky mírových misí pomohly zklidnit napětí v konfliktních oblastech.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Svým dlouhodobý úsilím pomohla OSN změnit bezpočet životů a položila základy pro lepší svět. Svět, který je humánnější a kde je místo pro spolupráci. Vytvořila prostor, kde se naslouchá i těm nejmenším národům.
OSN zůstává jedinou institucí, která zemím světa umožňuje, aby společně čelily globálním krizím. Ne násilím, ale dialogem, sdílenou odpovědností a tlakem, pokud je to potřeba. Největším úspěchem OSN není dokonalost, ale její vytrvalost.
Jdete k volbám?
Anketa
Jdete k volbám?
V současnosti probíhá mnoho ničivých konfliktů. Ruská invaze na Ukrajinu výrazně proměnila globální bezpečnostní situaci. Od loňské všeobecné rozpravy se náš svět nestal bezpečnějším. Naopak. Za oponou klamů a iluzí Rusko dál útočí na civilisty, civilní infrastrukturu, zahraniční diplomatické mise a před několika dny i na naši sousední zemi, Polsko. Nezapomínejme ani na hybridní válku, vedenou na našem území. Ta zahrnuje dezinformační kampaně, pokusy o rozklad důvěry veřejnosti, kybernetické útoky i sabotáže páchané žoldáky najatými online.
Rusku, stálému členovi Rady bezpečnosti OSN, nestačí, že je největší zemí světa. Stále se snaží zmocnit ukrajinského území a rozšířit svou sféru vlivu. Podporují jej Čína, Írán, Severní Korea a další země, které mu pomáhají obcházet sankce a poskytují mu ekonomickou či politickou podporu. Rusko nejenže porušuje zásady svrchovanosti a územní celistvosti států zakotvené v Chartě OSN, ale zároveň vytváří nebezpečný příklad a precedens pro všechny, že agresí lze dosáhnout územních i politických zisků.
Dámy a pánové,
v základu našeho multilaterálního systému stojí předpoklad, že pravidla platí pro všechny bez výjimky. Důsledky této války daleko přesahují titulky novin. Tato válka ohrožuje rozpad mezinárodního vládnutí založeného na vzájemném respektu, rovném partnerství a pravidlech, k nimž jsme se všichni zavázali. To, co se dnes děje v Evropě, se zítra může stát kdekoli jinde, za jiných okolností, ale pod stejnou záminkou.
Pokud Rusko v této nespravedlivé válce zvítězí, bude to znamenat vítězství hrubé síly. Přehlížet dnes Ukrajinu znamená dát volnou ruku příštím agresorům po celém světě. Narušení statu quo v Tchajwanské úžině nebo jinde v indicko-pacifickém regionu by jen prohloubilo nestabilitu globální bezpečnosti a obchodu. Zeměpisná vzdálenost neposkytuje ochranu, bezpečnost v jedné části světa je neoddělitelně spjata s bezpečností kdekoliv jinde.
Přijetí práva silnějšího by znamenalo konec multilateralismu. Život by se podřídil zásadám diktovaným hrstkou mocných. Čekala by nás budoucnost, ve které by byla historie záměrně přepisována, lži by byly vydávány za fakta a pravda by pomalu mizela z našich rozhovorů i paměti, což je pravý opak toho, za co většina našich národů v minulém století bojovala.
Hrdinství ukrajinského lidu, jeho ochota obětovat se za svobodu a celosvětová solidarita s Ukrajinou dokazují, že většina z nás stále věří v univerzální hodnoty, a v naši odpovědnost je bránit Abychom dosáhli trvalého míru, musíme my, demokratičtí spojenci z celého světa, jednat jednotně a zintenzivnit náš ekonomický tlak na Rusko. Jen tak lze přivést agresora k jednacímu stolu.
Mír založený na platném mezinárodním právu, včetně územní celistvosti a práva na sebeurčení, je v zájmu nejen evropských zemí, ale celého mezinárodního společenství. Jakákoli budoucí mírová dohoda musí světu vyslat jasnou zprávu, že agresor nesmí být odměněn a že hranice nelze měnit silou!
Dámy a pánové,
struktura OSN vzešla z výsledků druhé světové války. Dnes však jeden ze stálých členů Rady bezpečnosti OSN – Rusko – vede nemilosrdnou válku a stojí v cestě jakémukoli konstruktivnímu řešení. Vzhledem k novým geopolitickým poměrům potřebujeme silný a efektivní systém OSN, schopný reagovat na dnešní globální výzvy, od bezpečnostních hrozeb a změny klimatu až po rychlý rozvoj nových technologií. Jinak hrozí, že se ocitneme ve světě, který bude roztříštěnější a mnohem nepředvídatelnější.
Česko vítá iniciativu OSN 80 i závazky obsažené v Paktu pro budoucnost. Tyto ambice jsou však v ostrém kontrastu s dnešní realitou. Ve vztahu k ruské agresi proti Ukrajině Rada bezpečnosti OSN v současnosti neplní své poslání. Proto se zasazujeme o komplexní reformu Rady bezpečnosti OSN s cílem zajistit, aby byla efektivnější, inkluzivnější, transparentnější a odpovědnější, aby ctila zásady Charty OSN a zároveň posílila hlas nedostatečně zastoupených regionů.
Svoboda a lidská práva nejsou samozřejmostí. Jsou to těžce vydobyté zásady, které vyžadují náš respekt a ochranu. Členství v Radě bezpečnosti by se nemělo vnímat jako otázka prestiže nebo privilegia, ale především jako výraz odpovědnosti za mír ve světě. Proto se Česko uchází o křeslo nestálého člena Rady bezpečnosti OSN v období 2032-2033 s jasným závazkem: hájit mezinárodní řád založený na pravidlech.
Nemůžeme připustit, aby byla OSN v reakci na krize a výzvy paralyzována a zablokována. Současné závažné krize už spotřebovávají příliš mnoho naší pozornosti a zdrojů na úkor dalších důležitých a stejně naléhavých otázek.
Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové,
jak jsem již zmínil na začátku svého vystoupení, OSN významně pozvedla kvalitu života miliard lidí, mimo jiné zlepšením přístupu ke vzdělání, zdravotní péči a službám. V letošní Zprávě o udržitelném rozvoji se Česko umístilo na 10. místě ze 167 zemí. Mám to štěstí být občanem země, která podle globálních měřítek nabízí bezpečný a kvalitní život.
To neznamená, že neexistují žádné výzvy. Pokud chceme dosáhnout Cílů udržitelného rozvoje do roku 2030, čeká nás ještě mnoho práce, jak doma, tak celosvětově. Většina výzev, kterým čelíme, je totiž globálního charakteru.
Žádná země není dostatečně silná, aby uspěla sama. Proto potřebujeme více dialogu. Proto potřebujeme posílit spolupráci a jednat společně. A proto musí multilateralismus nejen přežít, musí se rozvíjet. Nejen kvůli nám, ale především kvůli budoucím generacím.
Děkuji.
Petr Pavel
prezident republiky
OSN, New York 24. září 2025
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV