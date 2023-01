Prezident Zeman: Nejsou hloupé otázky, jsou jenom hloupé odpovědi

reklama

Dámy a pánové,

děkuji svému příteli a trojnásobnému starostovi Náchoda Janu Birkemu za pozvání. Úvodem bych se chtěl omluvit za patnácti minutové zpoždění způsobené tím, že se protáhla o těchto patnáct minut tisková konference s prezidentem Dudou. Samozřejmě to vynahradím.

Jsou politici, kteří pronášejí dlouhý projev, a potom se podívají na hodinky a řeknou - máme ještě deset minut času, má někdo nějakou otázku? Já si myslím, že smysl našeho setkání je v tom, abyste tu byli vy, kdo budete určovat program našeho setkání, a proto úvodem nebudu mluvit déle než zhruba pět minut a o to více času budete mít vy. A již dlouhou dobu, co jsem třicet dva let v politice, opakuji jedno prosté heslo, nejsou hloupé otázky, jsou jenom hloupé odpovědi.

Anketa Kdo víc rozděluje společnost? Babiš a jeho příznivci 5% Pavel a jeho příznivci 93% Oba kandidáti / obě skupiny stejně 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10415 lidí

A teď mně dovolte, abych svých pět minut vyčerpal jednou výzvou. Blíží se prezidentské volby a já nemám žádné právo mluvit vám do toho, koho si vyberete za příštího prezidenta České republiky. Jediné, o co vás chci poprosit je, abyste šli k volbám. V každé společnosti, Česko nevyjímaje, je určité procento remcalů. Tito lidé nejdou volbám, a tím pádem neovlivní výsledek těchto voleb svojí účastí, ale potom remcají v hospodách nebo doma, na leccos si stěžují, ale když se jich zeptáte a byl jsi alespoň volit, tak řeknou, nestojí to za, nemá to cenu.

Rád bych vás přesvědčil, že to má cenu. A právě výsledky prezidentských voleb z prvního kola mě k tomu dávají příležitost. Dobře víte, že rozdíl mezi oběma prezidentskými kandidáty je několik málo desetin procenta, to znamená, že velmi malý počet lidí může rozhodnout, a tak svých pět minut, aby o to více času bylo nejenom na naše otázky, ale i vyjádření vašich názorů, právě proto vás v těchto pěti minutách prosím, jděte volit.

A protože má být rovnost příležitostí, tak když já mám v ruce mikrofon, tak ho budete mít před ústy i vy. Pan starosta mě informoval, že teď mezi lidmi jsou nositelé mikrofonů a jakmile zdvihnete ruku a přihlásíte se, mikrofon bude váš.

Děkuji vám za vaši pozornost a jděte k volbám.

Miloš Zeman

prezident republiky

Náchod, 24. ledna 2023

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Prezident Zeman: Přejme si, abychom nezhloupli Hrad: Pracovní návštěva prezidenta republiky v Slovenské republice Prezident Zeman: Vedle silné koruny je dalším protiinflačním faktorem nízký deficit státního rozpočtu Prezident Zeman: Nikdo z nás není vševědoucí, každý potřebuje pomoc specialistů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.