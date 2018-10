Prezident Zeman: Zrcadlem našeho soudnictví je případ H-Systém

Vážený pane ministře spravedlnosti, dámy a pánové,

ještě jednou vám blahopřeji ke jmenování soudci. Je to už šestým rokem, co pronáším při tomto jmenování svoje moudra. Občas soudcům vyčítám nástupní plat ve výši sedmdesáti tisíc korun, zdůrazňuji měsíčně, nikoli čtvrtletně. Občas cituji jednu větu ze známého filmu, neber úplatky, neber úplatky, neber úplatky. A občas se zabývám poněkud vážnějšími věcmi. Ne, že by ten plat nebyl vážný.

Dovolte mi, abych se společně s vámi zamyslel nad něčím, co se dá nazvat jako case study, jako zrcadlo našeho soudnictví, a to je případ H-Systém. Proč? Protože je to případ, který se vleče dvacet let. A já jsem si přečetl názory některých jinak respektovaných soudců, kteří říkají, já se zlobím, když nám někdo vyčítá pomalost soudního řízení. Pane bože, co bychom jim měli vyčítat. Měli bychom počkat na třicet let, čtyřicet let, nebo dokonce století, to už tam ti soudci pochopitelně vůbec nebudou. Takže, jste mladí, jste zdraví, jste krásní a já od vás očekávám, že váš razantní vstup do soudního systému alespoň částečně přispěje k urychlení soudního řízení.

Nebudu rozebírat další detaily, protože kauza H-Systém nemá ani sjednocení judikatury, neboť jak soudy první instance, tak dva odvolací soudy rozhodly jedním způsobem a Nejvyšší soud rozhodl způsobem zcela opačným a ještě uložil nájemníkům družstva Svatopluk, aby se vystěhovali do měsíce. Shodou okolností jsem tady měl dnes doktora Musila, soudce Ústavního soudu, který vyjádřil nepochopení nad tímto sociálně necitlivým rozsudkem Nejvyššího soudu. No tak doufám, že Ústavní soud věren své pověsti samozřejmě vyhoví dovolání nebo ústavní stížnosti, kterou jsem mimo jiné podal i já, kdy jsem se naučil i onen výraz amicus curiae. To jsem dříve neznal.

A protože, jak dobře víte, vždy se snažím trochu provokovat, Jára da Cimrman to ve svých hrách označuje jako šrapnel, neboť pak si to každý zapamatuje, při tomto procesu mě zaujala ještě jedna věc, a sice že správce konkursní podstaty je bývalý komunistický prokurátor pan Monsport, který mimo jiné stíhal Jazzovou sekci za totalitních dob. Říkám to těm, kdo vidí komunisty za každým rohem, ale tohohle si nevšimli. Možná, že sociálně necitlivý přístup je dán právě touto minulostí.

Takže ještě jednou, budete to mít těžké, ale neberte úplatky, mějte plat, jaký máte, a nenaléhejte na jeho zvyšování a hlavně suďte nikoli na úkor kvality, rychle, aby se mohlo říkat, že právě vaše generace překonala onu obludnou pomalost českého soudního systému.

Děkuji vám za vaši práci a ještě jednou vám blahopřeji.

Miloš Zeman

prezident republiky

Pražský hrad, 16. října 2018

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

autor: PV