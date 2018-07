Primátor Hanzel: Politici se musí dohodnout i na celostátní úrovni

Zvolený kandidát na post místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu je poslanec ČSSD a bývalý dlouholetý primátor Karviné Tomáš Hanzel. Hanzel by na základě koaličních dohod nahradí ve vedení sněmovny Jana Hamáčka, který se stal členem koaliční vlády.

„Nominace poslaneckého klubu ČSSD si velmi vážím, přistupuji k této funkci s maximální vážností a respektem,“ říká Tomáš Hanzel. „Byl jsem v komunální politice 20 let včetně 12 let v čele města Karviné. Na komunální úrovni se politici navzdory rozporům vždy musí dohodnout a já jsem přesvědčen, že to samé musí platit i na úrovni celostátní. Dohoda bývá výsledkem sporů, ale občané od nás čekají, že budeme vždy schopni najít řešení v jejich prospěch.“

Mezi své priority klade Tomáš Hanzel podporu restrukturalizací postižených regionů, jako moravskoslezský, ústecký a část Karlovarského kraje. „Pokud bude tento vážný problém vyřešen, pomůže to celé České republice,“ říká Tomáš Hanzel. Další prioritou nového 1. místopředsedy Poslanecké sněmovny je vyřešení otázky zneužívání sociálních dávek. „Občany neskutečně štve, když lidé, kteří nepracují, se mají lépe než ten, kdo poctivě chodí do práce. To se konečně musí změnit,“ dodává Tomáš Hanzel.

Tomáš Hanzel ČSSD



1. místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Novým místopředsedou Sněmovny poslanci zvolili Hanzela (ČSSD) Moravskoslezskou ČSSD povede primátor Karviné Hanzel. Dávky dejme jen těm, kteří to opravdu potřebují, říká Primátor Hanzel: Letos i loni jsme ušetřili celkem více než tři miliony korun Primátor Hanzel k jednáním o OKD: Oceňuji osobní angažovanost premiéra

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV