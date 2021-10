Primátor Hřib: Vláda opět naprosto nezvládla zachování pravidelného testování dětí

reklama

Zároveň Praha vypracuje plán na zajištění testovacích kapacit v pražských laboratořích a testů na covid-19 pro všechny žáky a studenty po skončení podzimních prázdnin.

„Víme, že vyhlášení ředitelského volna může způsobit nepříjemnou situaci zejména pro rodiče dětí na prvním stupni. Sám jsem otec tří dětí. Vláda ale kvůli své volební kampani opět naprosto nezvládla zachovat pravidelné testování dětí ve školách. Rozhodně nehodláme stát a přihlížet tomu, aby děti musely zase zůstat dlouho doma. To je scénář, který si nikdo nepřeje. Dva dny ředitelského volna a opětovné testování dětí vnímám jako prostředek k tomu, udržet tuto situaci pod kontrolou tím, že se přeruší šíření infekce mezi dětmi ve školách,” říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

Počty pozitivních výrazně stoupají a podle incidence onemocnění covid-19 je u školních dětí výrazně vyšší než u zbytku populace. Nejvíce postiženou skupinou jsou děti ve věku od šesti do patnácti let, tedy ti, kteří se vykazují jako bezpříznakoví či s mírným průběhem nemoci a do 12 let se ani nemohou nechat očkovat.

„Pokud se nezačne na školách znovu testovat, nejenže bude přibývat počet celých tříd mimo prezenční výuku, ale hlavně dojde k uzavření škol, a tomu je třeba zabránit. Navrhujeme proto úpravu karanténních opatřeních tak, aby zdravé děti zbytečně neseděly doma, a opětovnou vlnu testování pro získání přesnějších dat o výskytu koronaviru na konkrétních školách. Školám jsme schopni pomoci logisticky i administrativně a do určité míry i finančně. Plošné testování metodou PCR ale Praha sama finančně neutáhne, jen pro střední školy by to stálo zhruba 15 milionů korun a 25 milionů pro školy základní. Je proto potřeba, aby se znovu zapojil hlavně stát a pojišťovny,” uvádí Vít Šimral, radní pro školství.

Podle zveřejněných dat na webové platformě Golemio je nyní v Praze evidováno 19 tisíc očkovaných pedagogů a 4 tisíce ostatních zaměstnanců ve školství.

„Hlavní město využívá všech možností, které máme k dispozici. Je velmi důležité si uvědomit, že možnost snížit riziko omezení školní výuky má každý z nás, pokud budeme dodržovat základní protiepidemické opatření – ochranu dýchacích cest ve vnitřních prostorách a MHD. Praha dále propaguje doočkování nejrizikovějších skupin prostřednictvím spolupráce s praktickými lékaři a občanským sektorem,” popisuje radní pro oblast zdravotnictví Milena Johnová.

„Na základě dat, která máme k dispozici, nemocnost školních dětí nyní velmi intenzivně stoupá. U dětí ve věkové skupině 12 až 15 let jsme aktuálně zaznamenali týdenní nárůst nových případů o 136 procent, u školních dětí ve věku 6 až 11 let je vzestup nemocnosti o 40 procent oproti předchozím sedmi dnům. To jsou alarmující čísla, která nás vedla k zamyšlení, čím bychom ještě mohli omezit přenos onemocnění. Protože v příštím týdnu bude státní svátek a děti mají mít několik dní prázdniny, přišlo nám optimální doporučit školám, aby využily dvou dní navíc a daly dětem prázdniny na celý týden. Díky tomu se nám interval, kdy se děti ve školách nesetkají, prodlouží i s víkendy až na devět dní a určitě tak dojde ke snížení počtu nově hlášených onemocnění. Dále navrhujeme, aby se děti 1. listopadu podrobily testování. V případě zjištěné pozitivity by izolace byla nařízena pouze nemocnému dítěti, zbytek třídy by dál bez omezení chodil do školy,“ doplňuje ředitelka Hygienické stanice hl. m. Prahy Zdeňka Jágrová.

„I podle průběžného vyhodnocení pilotního testování odpadních vod na vybraných školách na území hlavního města Prahy se potvrzuje naše hypotéza o tom, že právě mezi často zcela bezpříznakovými dětmi je situace s nákazou opravdu alarmující. S pražskou hygienickou stanicí komunikujeme na denní bázi a jednáme o tom, jak zajistit dostatečné testovací kapacity pro všechny děti, kterým s testováním udělí souhlas jejich rodiče. Testování je jedinou cestou, jak situaci udržet pod kontrolou, proto hygienu rozhodně podpoříme v jejím případném rozhodnutí o vydání metodického pokynu o zahájení opětovného povinného testování ve školách na našem území,” dodává náměstek primátora Petr Hlubuček.

