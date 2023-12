Primátor Svoboda: Vánoční trhy na Mariánském náměstí potrvají až do 6. ledna

reklama

O tomto víkendu je připraven pro veřejnost mimo jiné speciální program, a to vždy od 14:00 do 19:00 hodin. Trhy zde budou až do 6. ledna 2024, stánky budou otevřeny každý den od 11:00 do 19:00 hodin.

I letos Mariánské náměstí zkrášlují vánoční trhy a smrk ozdobený v barvách hlavního města, tedy červenými a zlatými koulemi. V dopoledních hodinách byly ze strany představitelů hlavního města, dětí z MŠ Rohožník a žáků Školy Jaroslava Ježka trhy zahájeny. Startu trhů se zúčastnila náměstkyně primátora hl. m. Prahy Alexandra Udženija, dále radní hl. m. Prahy Michal Hroza a radní hl. m. Prahy Antonín Klecanda.

„Vánoční trhy a strom k Praze patří už léta. Zvu všechny obyvatele hlavního města i návštěvníky metropole, aby se zde na Mariánském náměstí v čase celoročního shonu zastavili a užili si okamžiků klidu a pohody,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Na náměstí jsou opět prodejní stánky s typickým vánočním sortimentem a občerstvením. V Ježíškově nebeské kanceláři si děti také mohou napsat svá vánoční přání a novinkou je fotopoint v podobě andělských křídel a světelná výzdoba budovy Nové radnice. Nebude chybět ani doprovodný program v následujících víkendech nebo například v úterý 5. prosince, kdy se uskuteční Mikulášská nadílka. Detaily jsou k dispozici na stránkách ZDE.

Stánky budou otevřeny každý den od 11:00 do 19:00 hodin, a to až do 6. ledna 2024. Ve stáncích si mohou lidé pořídit originální dárky či typicky vánoční sortiment. Jako každý rok zde působí prodejci z řad příspěvkových a neziskových organizací a chráněných dílen nabízející originální předměty s příběhem. Prodej občerstvení bude zajišťovat Potravinová banka pro Prahu a Středočeský kraj.

Slavnostní rozsvícení stromu se uskutečnilo v pátek 1. prosince v 17:00 hodin. Rozsvícení stromu se zúčastnili primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda, náměstkyně primátora hl. m. Prahy Alexandra Udženija a radní hl. m. Prahy Michal Hroza. Přizvány byly také pražské pěstounské rodiny.

„Vánoční strom s námi rozsvítily také pěstounské rodiny, pro které máme připraveny i malé dárky. Advent je o naději, lásce a radostném očekávání. Naději potřebujeme všichni, ale děti, které nemůžou být z jakéhokoliv důvodů se svou biologickou rodinou a které za sebou mají často smutné příběhy, ty ji potřebují dvojnásob. Proto jsem moc ráda, že právě ony s námi rozsvítí stromeček a doufám, že si celou akci na Mariánském náměstí opravdu užijí,“ říká náměstkyně primátora pro sociální věci a zdravotnictví Alexandra Udženija.

Na každý adventní víkend, vždy od 14:00 do 19:00 hodin, je připraven žánrově pestrý doprovodný program. Na pódiu se představí dětské pěvecké sbory, taneční skupiny či dětské divadélko. První adventní víkend se návštěvníci mohou těšit také na novinku v podobě kreativních dílen pro děti a dospělé, které budou umístěny před vstupem do Clam-Gallasova paláce.

„Zahájení vánočních trhů na Mariánském náměstí je výjimečnou chvílí. Na trzích si můžete vychutnat nejen tradiční vánoční sortiment, ale také zde naleznete originální dárky s příběhem, které nabízejí prodejci z řad příspěvkových a neziskových organizací a chráněných dílen. Určitě nezapomeňte také na Mikulášskou nadílku, která proběhne 5. prosince. Těšíme se, že společně s vámi prožijeme tuto kouzelnou dobu Vánoc,“ dodává Michal Hroza, radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury.

O tomto víkendu si budou moci pod odborným vedením zkušené šperkařky ze Svazu výrobců skla a bižuterie návštěvníci vyrobit například originální náramek ze skleněných perel s vánočním přívěskem nebo si namalovat vánoční zvoneček s příběhem. Své umění předvede také Jana Liška Straková, která patří mezi nejlepší české foukačky a malířky vánočních ozdob. Dále zde bude možné se setkat s Marií Růžičkovou, odbornicí na výrobu skleněných figurek technikou práce nad kahanem (tzv. lampové figurky).

Ve spolupráci s Potravinovou bankou pro Prahu a Středočeský kraj hlavní město mimo jiné připravuje v den konání Zastupitelstva hl. m. Prahy, tedy 14. prosince 2023 (od 10:00 do 18:00 hodin), Primátorskou adventní sbírku. Darováním základních trvanlivých potravin (vítané jsou konzervy, rýže, luštěniny, olej, polévky, dětská výživa, základní a dětská drogerie) bude možné pomoci spoluobčanům v nouzi, seniorům žijícím na pokraji chudoby, rodičům samoživitelům či lidem bez domova.

