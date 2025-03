Primátor Volf: Umělecká svoboda není synonymem pro anarchii a zjevnou ignoraci pravidel

Vážení občané, umělci, vážená divadla, zástupci umělecké obce,

obracím se na vás tímto otevřeným dopisem, abych se vyjádřil k iniciativě „Světlo pro Lampion“, situaci kolem společnosti Divadla Kladno s.r.o., a především abych vyjasnil důvody, které vedly město Kladno k podniknutí nezbytných kroků, které jsou mylně a nemístně označovány za potlačování uměleckých svobod.

V uplynulých týdnech město Kladno, coby zakladatel společnosti Divadla Kladna s.r.o. čítající dvě divadelní scény (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion), čelí zběsilé kampani, která je bohužel založena na neúplných, zkreslených nebo nepravdivých informacích. Vzhledem k jednání a výrokům některých odcházejících nebo v minulosti odchozích členů obou divadelních scén, jejichž projevy přerůstají v nechutný lynč bývalých kolegů a veřejnou snahu vyobcovat Kladno z divadelní mapy, nezbývá než sdílet fakta. Pro někoho budou velmi nepříjemná a nebýt urputné snahy o vyvolávání mediálních senzací, namísto věcné interní diskuse, mohla věcí interní zůstat. Jenže se nacházíme v situaci, v níž bohužel dávno o divadlo samotné nejde. Dovolte mi tedy, abych níže zdůvodnil konkrétní kroky, které město Kladno podniklo.

Důležitost divadla pro město a jeho obyvatele

Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion jsou významnými kulturními pilíři našeho města i širšího regionu a hrají důležitou roli ve společenském životě. Štědré investice do podpory a provozu divadelních scén jsou pro město Kladno závazkem vůči jeho obyvatelům, ale rozhodně nejsou bianco šekem na neefektivní vedení, nezodpovědné zacházení s rozpočty, nebo chování poškozující dobré jméno divadla, jehož ochranou se někteří z podněcovatelů kampaně hájí.

Fakta o „necitlivých zásazích“

Abych vyjasnil situaci, která v posledních dnech eskalovala v emocemi řízenou kampaň „Světlo pro Lampion“, musím se vrátit do léta 2024, kdy došlo k více než nutným personálním změnám v Městském divadle Kladno, a to poté, co vyšlo najevo, že vedoucí osoby společnosti, konkrétně bývalý jednatel Jan Krafka a bývalý umělecký šéf Jaroslav Slánský, opakovaně jednaly v rozporu se základními manažerskými i morálními principy. Uvedu jen několik příkladů z mnoha:

Bývalý jednatel společnosti Divadla Kladno s.r.o. Jan Krafka souběžně působil na hlavní pracovní poměr v Divadle na Vinohradech, což pochopitelně muselo značně omezovat jeho pracovní nasazení v divadle kladenském, které měl řídit. Společnost s 80milionovým rozpočtem nejde řídit na půl plynu! (Věděli jsme, že na Vinohradech hraje, o plném úvazku nás bohužel neinformoval.)

Ke konci jeho působení v Kladně se z něj bohužel už v podstatě stal člověk, který se jen podepisoval, o ničem nerozhodoval a divadlo de facto řídil umělecký šéf Jaroslav Slánský.

Inscenace „Jak umřít na rokenrol“ byla skvělá, navštěvovaná, mnohdy vyprodaná, ale zničehonic se po domluvě s autorem Miroslavem Hanušem bývalé vedení divadla domluvilo na derniéře – nikdo nechápal proč. Přišla informace, že se inscenace na Kladně už hrát nebude a prodá se Studiu DVA. Inscenace se prodala pod cenou za 145 tisíc korun, přičemž její výroba stála 549 tisíc korun a na Kladně by jistě ještě dlouho plnila sál. Jaký k tomu byl důvod? Mohu jen spekulovat.

Bývalý jednatel Jan Krafka a umělecký šéf Jaroslav Slánský měli velmi štědré mzdy a odměny, které ale bohužel Jaroslavu Slánskému patrně nestačily. Došlo k vytvoření systému vlastního odměňování takovým způsobem, že navíc k platu uzavírali smlouvy sami se sebou. Za každou reprízu, v níž hráli, si nechávali vyplácet honoráře na úrovni hostujícího umělce. Rolné by mi nevadilo, ale na úrovni hostujícího umělce už je to příliš. Jaroslav Slánský si navíc nechal platit za režii každé inscenace, a dokonce i procenta z prodeje vstupenek. V „lepším“ měsíci si Jaroslav Slánský přišel i na více než 200 tisíc. V pravidlech zakládací listiny objevil kličku, jak nepředkládat své vysoké odměny Radě města v postavení valné hromady. Jan Krafka sice nebyl konečným příjemcem, ale dopustil to.

Jen střípkem do skládačky je i rozmar Jaroslava Slánského, když vydal audio CD z inscenace Na skle malované, které Městské divadlo Kladno stálo 221 tisíc korun, přičemž o něj byl téměř nulový zájem, nemělo žádný propagační přínos, pouze nulovou finanční návratnost, což se ještě před vydáním tohoto CD dalo předpokládat. Náklad byl 1030 kusů, na skladě jich zůstalo 990. Několik desítek kusů se rozdalo, prodaly se jen jednotky kusů a šlo o vyhozené peníze.

Člen souboru Jiří Š. Hájek měl oproti ostatním členům souboru exkluzivní kontrakt (1. 10. 2020 – 1. 7. 2024) s různými příplatky, jako jediný měl služební MacBook a iPhone. Vyslovil jsem přání, aby toto protežování skončilo, ale bývalým jednatelem Janem Krafkou vyslyšeno nebylo s odůvodněním, že pan Hájek má drahou hypotéku. Pan Hájek se přitom netajil tím, že mu je kladenské divadlo „malé“ a rozesílal dopisy do jiných divadel, kde poptával práci a vedoucí funkce. Z kladenského divadla nakonec odešel po dohodě a s odstupným, přesto v emocích, uražený a neustále dehonestuje své bývalé kolegy a Městské divadlo Kladno nejen na sociálních sítích. Za jednu zrežírovanou hru inkasoval v průměru skoro 190 tisíc korun. To vše měl nad rámec své herecké smlouvy v Městském divadle Kladno (plný úvazek) a k tomu byl pravidelně uvolňován na placené externí režie v jiných divadlech.

Musím férově uznat, že jak Jan Krafka, tak Jaroslav Slánský hlavně na začátku jejich působení na Kladně odvedli obrovský kus práce. Závěr jejich angažmá byl ale bohužel poznamenaný neakceptovatelnými kroky. Za oba jsem se kdysi postavil, prosadil jim a celému divadlu nadstandardní podmínky, dal jim důvěru, jenže tuto důvěru bohužel nenávratně zklamali. Nechtěl jsem zjištěná pochybení zveřejňovat, nechtěl jsem nikomu ubližovat, ale pokud někteří umělci, divadla a organizace (byť jim do toho vůbec nic není) včetně médií neustále hovoří o necitlivém zásahu při jejich odvolání, jsem prakticky donucen otevřeně informovat o tom, co se v divadle ve skutečnosti dělo, protože útoky vůči městu a stávajícímu vedení divadla přesáhly únosnou mez.

Divadlo Lampion

Uvést musím několik faktů i k Divadlu Lampion, kde docházelo k profesnímu pochybení uměleckého vedení:

Inscenace MáMě, jejíž příprava stála 244 tisíc korun a je určena malému publiku (deset dvojic, rodič + dítě) je jasným důkazem, že město Kladno naopak umělecké rozmanitosti přeje. Premiéra inscenace byla podle bývalého uměleckého šéfa Jana Vejražky odsunuta mimo jiné z důvodu nedostatku času a nepřipravenosti souboru – po týdnech příprav totiž přišel soubor o jeden zkoušecí den, kdy probíhala interní diskuse nad potenciální závadností propagačního videa, a to na základě kontroverzních ohlasů. Přitom při přípravách inscenace se neuskutečnily 4 zkoušky z důvodu nepřítomnosti režiséra. Inscenace zůstala v programu Divadla Lampion.

Zmíním se také o zrušení inscenace Pohádky k nevíře, kde zkoušecí proces vykazoval trhliny a režisér byl ze zkoušení odvolán. V takovém případě je povinností uměleckého šéfa projekt dozkoušet, a tím ochránit náklady a veškerou práci technických složek divadla. Jan Vejražka přišel s návrhem inscenaci zrušit s tím, že vyrobenou dekoraci použije v následujících projektech. Nestalo se, výroba nikdy neodehrané inscenace stála 208 tisíc korun.

Bývalý umělecký šéf Divadla Lampion Jan Vejražka přímo poškodil druhou polovinu sezony 24/25 Divadla Lampion. V pondělí 24. 2. 2025 měla mít první čtenou zkoušku inscenace Kytice v režii Jiřího Jelínka. Proběhla explikační (9. 12. 2024) i předávací (20. 1. 2025) porada. Dva dny před zahájením zkoušení inscenační tým, ovlivněný jeho emočním stavem a rozhodnutím podat výpověď, odmítl inscenaci realizovat. Toto odmítnutí Jan Vejražka umožnil, neboť do první čtené zkoušky nevyjednal podpis smlouvy s tvůrci. Aniž by uzavřel smlouvu zajišťující zkoušení inscenace, společně s vedoucím provozu Divadla Lampion – bez vědomí vedení společnosti – zadával výrobu dekorací, které divadlo stály 55 tisíc korun. Stejně tak smluvně neošetřil inscenační tým k poslední inscenaci sezony „Kabinet emocí“, kde už proběhla explikace (27. 1. 2025). Inscenační tým také odmítl spolupráci. Toto vnímám jako nebezpečný hazard s reputací a budoucností Divadla Lampion a považuji to za destruktivní chování vůči Divadlu Lampion, uměleckému souboru Divadla Lampion a jeho zaměstnancům. Nehledě na to, že znevážil již probíhající proces výroby našich dílen, krejčoven a dětské diváky připravil o dvě inscenace. Nabízí se tedy úvaha o skutečném důvodu podání výpovědi Janem Vejražkou.

Kroky zakladatele a jejich oprávněnost

Kroky, které město Kladno na základě výše uvedeného podniklo, byly nezbytné a opodstatněné. Naší povinností je zajistit, aby veřejné prostředky z městského rozpočtu byly vynakládány účelně a zodpovědně. Nikdo z bývalých zaměstnanců nebyl vyhozen – odcházeli dohodou a s odstupným, pokud sami nezvolili jinak.

Umělecká svoboda a odpovědnost zakladatele

Vedení města Kladna si váží umělecké tvorby a rozmanitosti. Ale umělecká svoboda není synonymem pro anarchii, neodpovědnost nebo zjevnou ignoraci pravidel.

Zdůrazňuji, že město Kladno kompletně platí provoz divadla pro spokojenost diváků, ne pro osobní nezávislou seberealizaci a sebeprezentaci některých jednotlivců. Svoboda může být stoprocentní pouze tehdy, jste-li finančně soběstační. A to určitě není příklad divadel, na jejichž provoz jde z městského rozpočtu ročně zhruba 80 milionů korun. Dovolím si podotknout, že nechá-li se někdo zaměstnat, musí mít pochopení i pro potřeby a svobodné rozhodování zaměstnavatele. To se bohužel v mnoha případech nedělo.

Je tedy formou poslední dobou tak často zmiňované umělecké svobody dělat si, co chci, a nenést za to žádnou odpovědnost? Odpověď nechám na každém z vás.

Rada města Kladna, jíž jako primátor předsedám, vykonává funkci valné hromady městské společnosti Divadla Kladno s.r.o. A pokud jako primátor za něco nesu odpovědnost, tak je nejenom mým právem, ale zejména povinností zasáhnout v případě, že ve společnosti dochází k zjevným pochybením. Nikdy se nebudu chovat jinak!

Přijde mi více než úsměvné, když mě někdo osočuje z toho, že nemám divadlo rád, že ho omezuji a podobně. Je to přesně a objektivně naopak. Divadlo mám velmi rád, pravidelně do něj chodím, odjakživa jsem ho podporoval, vždycky jsem dělal maximum pro zajištění a vytváření kvalitních podmínek pro obě scény.

V divadelním prostředí jsem si během let s řadou umělců vytvořil přátelské vztahy, kterých si velmi cením. O to víc mě mrzí, když pak vidím, jak někteří jiní umělci – samozvaní nositelé pravdy a morální majáky – okopávají kotníky stávajícímu vedení divadla ve snaze ničit jeho práci a snaží se ho odříznout od zbytku divadelního světa. Říkají, že město necitlivými zásahy divadlo ničí, a přitom sami programově pracují na jeho poškození. O divadlo jim tedy viditelně nejde, nechť se podívají do zrcadla a zametou si před vlastním prahem.

Za zcela nechutné považuji množství urážek, útoků v médiích či na sociálních sítích, a dokonce i anonymních zpráv, které směřují na stávající vedení divadla, jejich rodinné příslušníky, členy souboru nebo i jen potenciální zájemce o angažmá na kladenských scénách. Já urážky snesu, ale k těmto zbabělým atakům proti ostatním se musím důrazně ohradit, označit je za naprosto nepřípustné a činit veškeré kroky, abych jim zabránil.

Budoucnost divadla

Já i moji kolegové ve vedení města chceme a budeme nadále podporovat obě divadelní scény, v nejbližších měsících plánuje město Kladno v rámci vylepšování podmínek další již avizované investice do zázemí obou divadel, při Městském divadle Kladno bude vybudována nová letní scéna, v Divadle Lampion zase dojde k rekonstrukci a obnovení provozu kavárny a k opravě sociálního zázemí. Ruku v ruce s vylepšováním materiálních podmínek došlo i k navýšení finančních odměn pro veškeré personální složky divadel, herce nevyjímaje. To vše za předpokladu, že bude zajištěn řádný a odpovědný chod obou scén.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům divadla, kteří odváděli a odvádí svou práci profesionálně. Divadla jsou nedílnou součástí kulturního života ve městě Kladně a musí mít odpovědné personální složení a vedení.

Mgr. Milan Volf

primátor Statutárního města Kladna

