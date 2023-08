Primátor Zarzycký: Vláda z nás musí přestat dělat hlupáky

reklama

Jako primátor 4. největšího města v republice jsem silně znepokojen stupňující se nenávistí ve společnosti, která po dvou případech znásilnění eskaluje.

Nemohu se zbavit pocitu, že vládní politici situaci bagatelizují, dostatečně neřeší, prostě nezvládají. Přílišná míra jejich korektnosti pouze spěje k vyšší tenzi uvnitř společnosti. Za téměř dobu jednoho roku, co jsem ve funkci, jsem nezaregistroval, že by vláda ke zmírnění napětí činila konkrétní kroky. Naopak hraje falešnou kartu a předstírá, že je vše v pořádku. Právě přílišná míra korektnosti a zatajování informací na řadu občanů zcela oprávněně působí jak rudý hadr na býka – napříč celou společností a napříč všemi generacemi.

Já osobně jsem si v posledních dnech vyslechl kritiku od příznivců vládních stran za to, jak v situaci postupuji. Vadí jim, že jsem si dovolil vyslovit národnost toho, kdo tak hrůzný čin spáchal. Vážení, já jsem informaci o národnosti nevynesl. Logicky jsem ji ani neměl. Přečetl jsem si ji v médiích stejně jako řada dalších občanů, a to včetně jména pachatele, který skončil ve vazbě. Ve chvíli, kdy je informace potvrzena médii, nevidím vůbec žádný důvod, proč z našich občanů dělat hlupáky a hovořit o cizinci, když všichni ví, odkud je. Ale přesně to z nás vláda dělá – hlupáky.

Zcela chápu, že je válka, a rozhodně podporuji, abychom se postarali o slabé ukrajinské občany – tedy o seniory nebo o matky s dětmi. Tady je třeba skutečně pomáhat, dokud konflikt neskončí. Od nich naopak očekávám, že si podpory budou vážit a budou ctít naše pravidla, což se v řadě případů děje. Ale v řadě případů se to také neděje. Dennodenně řešíme veřejný nepořádek a závadné chování právě části ukrajinské komunity, především ukrajinských mladíků. Rvačky, řízení v opilosti a nevhodné chování, tedy chování, které ve statistikách nikdy nenajdete.

Nedávno jsem vyzval předsedu vlády a ministra vnitra, aby nám dali do rukou nástroj v podobě zákazu pobytu a aby vláda důsledně přistupovala k institutu vyhoštění. Jaká byla reakce obou pánů? Ano, odhadujete správně. Nulová. Žádnou reakci jsem dosud neobdržel.

Jsem přesvědčen, že násilí nikomu nepomůže a jen zvýší nevraživost. Proto bych chtěl všechny občany vyzvat, aby zachovali klidnou hlavu. Také jsem ale přesvědčen, že z nás vláda musí přestat dělat hlupáky a musí situaci intenzivně řešit. Nesmí zapomínat na to, z čích daní je placena a komu má sloužit. Zatím to bohužel vypadá, že je to nad její síly.

