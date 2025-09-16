Přísaha: Není možné, aby si úzká skupina lidí dělala ze státu kasičku

Dne 15. září podal Robert Šlachta, předseda hnutí Přísaha, trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů při zadávání veřejných zakázek na dlouhodobou mechanickou srdeční podporu v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze a v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) v Brně v letech 2015 až 2022. „Není možné aby si tady úzká skupina lidí napojená na politiky, dělala ze státu kasičku! Jsou to vaše peníze a Přísaha je jediná strana, která je umí uhlídat,“ uvedl Robert Šlachta.
Podle analýzy zadávací dokumentace z uvedených let existuje důvodné podezření, že výběrová řízení z let 2015 a 2016 byla „otevřená“ jen formálně. Ve skutečnosti byly technické požadavky a podmínky výběrových řízení nastaveny tak, aby jim vyhovoval pouze jeden konkrétní dodavatel a produkt: v případě IKEM šlo o systém HeartMate dodávaný společností Omnimedics a v případě CKTCH o konkurenční produkt HeartWare, dodávaný firmou Cardion.
„Nabízí se otázka, proč byl výběr dodavatelů tak úzce omezen, a proč se v klíčových zakázkách objevují firmy, které nemají žádné výzkumné zázemí a často jen přeposílají zboží od amerického výrobce, který přitom má v Česku vlastní pobočku,“ upozornil Šlachta.
Společnost Omnimedics, která produkty HeartMate pouze distribuuje (výrobcem je americká společnost Abbott), získala od roku 2016 veřejné zakázky od IKEM v celkové maximální hodnotě téměř 1,2 miliardy Kč bez DPH. Podle dostupných údajů vytvořila firma na přeprodeji těchto produktů kumulovanou obchodní marži přes 140 milionů korun, a to jenom se dvěma zaměstnanci.
Na celém případu je důležité také podezření týkající se vazby mezi firmou Omnimedics a poradcem premiéra Ivanem Netukou. ??Za firmou Omnimedics měl stát historicky právě poradce premiéra. Ostatně samotná firma Omnimedics na svém webu uvádí „Netukovy svorky“, u kterých je firma Omnimedics uvedena jako výrobce. Zarážející taky je, Ivan Netuka v jednom odborném článku z tohoto roku, píše, že „vlastní podílové fondy nebo jednotlivé akcie zdravotnických společností jako součást soukromého rodinného investičního portfolia“. Přitom v obchodním rejstříku je jeho jméno evidováno pouze u čtyř subjektů – dvou spolků, jednoho nadačního fondu a jednoho sdružení vlastníků jednotek - žádná zdravotnická společnost tam není.
Zarážející je i cenová politika. Zatímco v České republice se cena produktu drží na hranici maximální výše úhrady VZP, v sousedním Maďarsku se podle dostupných dat stejný produkt prodává o 10 až 25 % levněji.
„Stát nemůže být dojná kráva pro pár vyvolených. Pokud někdo manipuloval s miliardovými zakázkami na úkor pacientů a veřejných peněz, musí za to nést odpovědnost. Hnutí Přísaha bude tyto případy dál rozkrývat a tlačit na systémové změny v oblasti zdravotnictví i veřejného zadávání. Nikdy jiný kromě Přísahy to totiž nedokáže,“ uzavřel Robert Šlachta.
autor: PV