Přísaha: Není možné, aby si úzká skupina lidí dělala ze státu kasičku

16.09.2025 12:12 | Monitoring

Přísaha podala trestní oznámení pro podezření z manipulace s veřejnými zakázkami v IKEM a CKTCH.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Nášivka hnutí Přísaha

Dne 15. září podal Robert Šlachta, předseda hnutí Přísaha, trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů při zadávání veřejných zakázek na dlouhodobou mechanickou srdeční podporu v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze a v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) v Brně v letech 2015 až 2022. „Není možné aby si tady úzká skupina lidí napojená na politiky, dělala ze státu kasičku! Jsou to vaše peníze a Přísaha je jediná strana, která je umí uhlídat,“ uvedl Robert Šlachta.

Podle analýzy zadávací dokumentace z uvedených let existuje důvodné podezření, že výběrová řízení z let 2015 a 2016 byla „otevřená“ jen formálně. Ve skutečnosti byly technické požadavky a podmínky výběrových řízení nastaveny tak, aby jim vyhovoval pouze jeden konkrétní dodavatel a produkt: v případě IKEM šlo o systém HeartMate dodávaný společností Omnimedics a v případě CKTCH o konkurenční produkt HeartWare, dodávaný firmou Cardion.

„Nabízí se otázka, proč byl výběr dodavatelů tak úzce omezen, a proč se v klíčových zakázkách objevují firmy, které nemají žádné výzkumné zázemí a často jen přeposílají zboží od amerického výrobce, který přitom má v Česku vlastní pobočku,“ upozornil Šlachta.

Společnost Omnimedics, která produkty HeartMate pouze distribuuje (výrobcem je americká společnost Abbott), získala od roku 2016 veřejné zakázky od IKEM v celkové maximální hodnotě téměř 1,2 miliardy Kč bez DPH. Podle dostupných údajů vytvořila firma na přeprodeji těchto produktů kumulovanou obchodní marži přes 140 milionů korun, a to jenom se dvěma zaměstnanci.

Na celém případu je důležité také podezření týkající se vazby mezi firmou Omnimedics a poradcem premiéra Ivanem Netukou. ??Za firmou Omnimedics měl stát historicky právě poradce premiéra. Ostatně samotná firma Omnimedics na svém webu uvádí „Netukovy svorky“, u kterých je firma Omnimedics uvedena jako výrobce. Zarážející taky je, Ivan Netuka v jednom odborném článku z tohoto roku, píše, že „vlastní podílové fondy nebo jednotlivé akcie zdravotnických společností jako součást soukromého rodinného investičního portfolia“. Přitom v obchodním rejstříku je jeho jméno evidováno pouze u čtyř subjektů – dvou spolků, jednoho nadačního fondu a jednoho sdružení vlastníků jednotek - žádná zdravotnická společnost tam není.

Zarážející je i cenová politika. Zatímco v České republice se cena produktu drží na hranici maximální výše úhrady VZP, v sousedním Maďarsku se podle dostupných dat stejný produkt prodává o 10 až 25 % levněji.

„Stát nemůže být dojná kráva pro pár vyvolených. Pokud někdo manipuloval s miliardovými zakázkami na úkor pacientů a veřejných peněz, musí za to nést odpovědnost. Hnutí Přísaha bude tyto případy dál rozkrývat a tlačit na systémové změny v oblasti zdravotnictví i veřejného zadávání. Nikdy jiný kromě Přísahy to totiž nedokáže,“ uzavřel Robert Šlachta.

autor: PV

Přísaha podala trestní oznámení pro podezření z manipulace s veřejnými zakázkami v IKEM a CKTCH.